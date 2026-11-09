"عنبتاوي للصناعات الغذائية" تفتتح مصنعاً بـ 150 مليون درهم في دبي الصناعية

بمساحة 172 ألف قدم مربّع يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتطوّره

الاستثمار يوفير 450 فرصة عمل جديدة

تلبية احتياجات العملاء في الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



افتتحت شركة عنبتاوي للصناعات الغذائية، مصنعها الجديد لإنتاج الآيس كريم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين وممثّلي الجهات الاتحادية والجهات الحكومية في دبي.

ويُعدّ الاستثمار بقيمة 150 مليون درهم خطوة بارزة في إستراتيجية النمو التي تتّبعها شركة عنبتاوي للصناعات الغذائية، إذ يتيح لها تصنيع مجموعة واسعة من منتجات الآيس كريم لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المتنوّعة. ويضمّ المصنع الذي تزيد مساحته عن 172 ألف قدم مربّع خطوط إنتاج مرنة تمّ تصميمها وهندستها بالتحديد لتلبية مختلف احتياجات التصنيع، علماً أنّه يملك القدرة على إنتاج أكثر من 45 مليون لتر من الآيس كريم سنوياً وبالإضافة إلى دعم نمو علامة "ميني ماكس" (MiniMax) الخاصّة بالشركة وانتشارها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون هذا المصنع بمثابة مركز تصدير إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن توفير خدمات التصنيع حسب الطلب للعلامات التجارية الخاصّة وحلول التعبئة المشتركة للموزّعين والمستوردين والشركاء التجاريين.

تنافسية عالمية

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى أنّ دولة الإمارات تواصل توفير بيئة أعمال عالمية المستوى تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يدعم أهدافها الطموحة لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع وترسيخ تنافسيتها العالمية.

وقال: "يشكّل المصنع الجديد لشركة عنبتاوي للصناعات الغذائية إضافةً نوعيةً إلى منظومة شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المتنامية في مدينة دبي الصناعية، والتي تسهم منتجاتها في تلبية احتياجات الأسواق العالمية والإقليمية. وتواصل منظومتنا الصناعية المتكاملة استقطاب الاستثمارات وتمكين شركات التصنيع من توسيع نطاق عملياتها، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

محطة مفصلية

وقال زاهي عنبتاوي، رئيس مجلس إدارة عنبتاوي : "يمثّل افتتاح هذا المصنع محطة مفصلية في مسيرة نموّنا على المدى البعيد، إذ تتيح لنا إمكاناته الإنتاجية المرنة تلبية احتياجات شرائح متنوّعة من المستهلكين، فضلاً عن توفير حلول تصنيع مصمّمة وفقاً لاحتياجات الموزّعين وشركائنا في قطاع التجزئة. ويشكّل وجودنا في مدينة دبي الصناعية ركيزة أساسية للانطلاق نحو آفاقٍ جديدة من النمو، وتوسيع نطاق علاماتنا التجارية، وبناء شراكات جديدة، والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفّرها أسواق المنطقة والأسواق العالمية".

يملك المصنع القدرة على إنتاج تشكيلة واسعة من منتجات الآيس كريم، بدءاً من حصص الآيس كريم الصغيرة بحجم 10 مل إلى العبوات التجارية بسعة 10 لترات، مع التزامه بأعلى معايير سلامة الغذاء الدولية وحصوله على شهادة نظام سلامة الأغذية FSSC 22000.



