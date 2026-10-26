دبي تستقطب أرقى إبداعات المجوهرات العالمية في «بريفيه»

ترسّخ دبي مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات الراقية، ووجهة مفضلة لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية التي تجمع أبرز العلامات التجارية والمصممين والحرفيين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس استقطاب الإمارة لعروض حصرية للمجوهرات الفاخرة، تنامي دورها منصةً عالمية لالتقاء تجارة الذهب بالإبداع والتصميم والحرفية عالية المستوى.

وفي هذا السياق، افتتحت علامة «تانيشك»، المتخصصة في المجوهرات الراقية والتابعة لشركة «تيتان»، ضمن مجموعة «تاتا»، معرضها الحصري «تانيشك Privé» «بريفيه» في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» بمنطقة الخليج التجاري في دبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2026، بمشاركة مقتصرة على المدعوين.

ويضم المعرض أكثر من 800 قطعة استثنائية من أندر إبداعات العلامة، تجتمع تحت سقف واحد للمرة الأولى، لتقدم تجربة تستعرض مستويات متقدمة من صياغة الذهب وترصيع الأحجار الكريمة والنحت الدقيق. وتتميز القطع بتصاميم تتجاوز القوالب التقليدية، إذ يستغرق إنجاز بعضها سنوات من العمل المتخصص، وفق رؤية فنية تمنح الحرفيين مساحة واسعة للإبداع.

وقال نيراج بهاكاري مساعد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق للأعمال الدولية في شركة «تيتان»، إن القطع المعروضة لا تستهدف موسماً بعينه، أو تتقيد بمتطلبات تصميمية محددة، بل تجسد رؤى إبداعية يترجمها الحرفيون إلى أعمال فنية، بفضل مهاراتهم وخبراتهم. وأعرب عن اعتزاز العلامة بعرض هذه المجموعة في الإمارات، بما تتيحه من فرصة لنخبة من عشاق المجوهرات لاستكشاف نماذج من صناعة المجوهرات الهندية الفاخرة.

ويشهد المعرض الظهور الأول على مستوى المنطقة لمجموعة حصرية نتجت عن التعاون بين «تانيشك»، والمصمم العالمي راهول ميشرا، في تجربة تجمع خبرة العلامة في صياغة المجوهرات مع مهارات المصمم في التطريز اليدوي الراقي، وتحتفي بالحرفية والتفاصيل الدقيقة، بعيداً عن مفاهيم الإنتاج الكمي.

وتبرز في القطع المعروضة تقنيات متقدمة، من بينها الترصيع الاحتضاني، الذي يجعل الذهب جزءاً من التكوين الفني المحيط بالأحجار، إلى جانب تصاميم هندسية متحركة، تعتمد على مفاصل مرنة وعناصر معلقة، وقطع متعددة الاستخدامات، يمكن تحويلها من قلادة إلى دلاية أو زينة تقليدية للجبهة، تعرف باسم «مانغ تيكا».

وتستلهم المجموعة ملامحها من أربعة محاور رئيسة في التراث الهندي للمجوهرات: الحدائق وتشكيلاتها النباتية، والطاووس بتفاصيل ريشه، وتصاميم «نافراتنا»، التي تجمع تسعة أحجار كريمة، وعناصر العمارة الملكية الهندية، بما فيها القباب والأجنحة والمشربيات. وتعكس هذه الموضوعات امتداد تقاليد فنية توارثها صاغة المجوهرات الهنود عبر قرون.

كما يتيح المعرض للزوار الاستفادة من تجربة مركز خبراء الألماس، التي تشمل فحوصاً مباشرة للألماس في موقع الفعالية، للتعرف إلى إجراءات التحقق من أصالة الأحجار ومعايير فحصها. ويقدم «تانيشك Privé» بذلك مساحة تجمع عرض المجوهرات النادرة، والتعريف بالجوانب الفنية والتقنية التي تقف وراء صناعتها.