«ركن الدبلجة» يمنح زوار «الشارقة للرسوم المتحركة» فرصة اكتشاف مواهبهم

الشارقة - البيان

يحفظ كثيرون أصوات شخصياتهم الكرتونية المفضلة، ويستمتعون بتقليدها وترديد عباراتها الشهيرة، لكن كيف ستكون التجربة إذا أتيحت لهم فرصة أداء هذه الشخصيات بأصواتهم؟ هذا ما يكتشفه زوار «ركن الدبلجة»، الذي خصصه مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة طوال أيامه.

ويتيح الركن، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر التي تقام في «الجادة» بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، للجمهور فرصة تجربة الأداء الصوتي، واستكشاف طبيعة أصواتهم، ومدى ملاءمتها لدبلجة الشخصيات الكرتونية، والتعرف إلى بعض المهارات التي يحتاج إليها الممثل الصوتي لمنح الشخصية هويتها المميزة، كما يفتح الركن أمام أصحاب الأصوات والمواهب المتميزة فرصاً للعمل في مجال الدبلجة والأداء الصوتي.



صوت وشخصيات

وتكشف التجربة للزوار جانباً من أسرار الدبلجة، وكيف يمكن للصوت الواحد أن يؤدي شخصيات مختلفة من خلال تغيير النبرة وطبقات الصوت، وسرعة الحديث وطريقة التعبير عن المشاعر، كما تتيح لهم التعرف إلى أهمية الإلقاء والتحكم بالصوت، والقدرة على التعبير عن انفعالات الشخصية، وهي مهارات أساسية في الأداء الصوتي للرسوم المتحركة.

ويفتح الركن أمام الأطفال واليافعين ومحبي الرسوم المتحركة مجالاً لاكتشاف مواهب صوتية، قد تكون كامنة لديهم، والتعرّف إلى قدراتهم في عالم الدبلجة والأداء الصوتي، كما يقدم للجمهور صورة أقرب عن عمل الممثلين الصوتيين الذين أسهمت أصواتهم في شهرة الكثير من الشخصيات الكرتونية، وحضورها في ذاكرة المشاهدين.



خلف الميكروفون

وتسلط تجربة الركن الضوء على مهنة تقوم على مجموعة من المهارات والمراحل الفنية؛ إذ تبدأ دبلجة الأعمال الكرتونية باختيار الأصوات المناسبة للشخصيات، وتمر بترجمة الحوار وتكييفه ليتناسب مع لغة الجمهور وثقافته، وصولاً إلى توجيه الممثلين أثناء التسجيل، وتحرير الأصوات ومزجها مع المؤثرات الصوتية والموسيقى.

وتكتسب هذه التجربة طابعاً خاصاً بإشراف شركة «طرقان للإنتاج»، التي أسسها الفنان طارق العربي طرقان، والذي أسهم على مدى أكثر من ثلاثة عقود في إثراء عالم الرسوم المتحركة بأعماله الموسيقية وأدائه الصوتي، ولا سيما من خلال الأعمال التي ارتبطت بذاكرة أجيال من المشاهدين عبر قناة «سبيستون».

ويأتي «ركن الدبلجة» ضمن التجارب التفاعلية، التي يقدمها مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة في دورته الرابعة، بمشاركة أكثر من 70 مبدعاً وخبيراً من مختلف أنحاء العالم، وعبر أكثر من 150 فعالية، تشمل الجلسات الحوارية وورش العمل والدروس المتقدمة، والعروض الحية.