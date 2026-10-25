المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية



سلم الدكتور حمد عبدالله المطيري، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج (ICA)، جائزة التعاون والشراكة (Collaboration and Co-operation Award)، التي يرعاها المجلس الدولي للأرشيف، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الحفظ الرقمي العالمية (Digital Preservation Awards 2026)، الذي أُقيم في العاصمة البولندية وارسو، بتنظيم من التحالف الدولي للحفظ الرقمي (Digital Preservation Coalition)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الأرشيفية من مختلف دول العالم.

فاز بالجائزة مشروع (From Basement to Citizen)، الذي طورته مؤسسة الأرشيف الرقمي في فلاندرز (Digital Archives Flanders)، ويهدف إلى تطوير نهج متكامل لرقمنة تصاريح البيئة وحفظها وإتاحتها للجمهور، بما يضمن استدامة الوصول إلى السجلات ذات القيمة القانونية والإدارية والمجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور المطيري قد شارك في أعمال تحكيم الجائزة وتقييم المشاريع المتنافسة، في إطار مساهمته المهنية في دعم المبادرات الدولية الرائدة في مجال الحفظ الرقمي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأرشيفية ومراكز المعرفة والخبراء المتخصصين.

وأكد الدكتور المطيري، بهذه المناسبة، أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الحفظ الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الحوكمة والإدارة والتكنولوجيا يشكل أساساً لبناء منظومة مستدامة ومرنة لحماية الذاكرة الوثائقية وضمان استمرارية الوصول إليها.

وأضاف: إن المشاريع المشاركة تبرز الدور المحوري للشراكات المؤسسية في تطوير الممارسات المهنية وتعزيز القدرات المتخصصة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه حفظ المحتوى الرقمي واستدامته وإتاحته للأجيال القادمة.

وهنأ الفائزين بالجائزة، مشيداً بجهودهم في تطوير مبادرات نوعية تسهم في صون التراث الوثائقي الرقمي، كما أعرب عن تقديره للمجلس الدولي للأرشيف والتحالف الدولي للحفظ الرقمي لدورهما في دعم التميز المهني، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الحفظ الرقمي.

هذا وتأتي رعاية المجلس الدولي للأرشيف لهذه الجائزة، تأكيداً لالتزامه بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة تحديات حفظ التراث الوثائقي الرقمي وضمان إتاحته للأجيال القادمة.

يذكر أن جوائز الحفظ الرقمي التي ينظمها التحالف الدولي كل عامين هي من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم الإنجازات والمبادرات المبتكرة في مجال صون المحتوى الرقمي وضمان استدامته. وقد أقيم حفل هذا العام في المعهد الوطني للأرشيف السينمائي والسمعي البصري (FINA) في وارسو، ضمن فعاليات مؤتمر «No Time to Wait 10».