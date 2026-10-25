«يوم كولومبيا» في أسبوع دبي للموضة.. حكايات من روائع إبداع القارة الأمريكية الجنوبية

دبي - البيان

واصلت فعاليات أسبوع دبي للموضة «نسخة ربيع وصيف 2027»، احتضان وعرض أبرز الروائع في المجال، حيث سلطت الضوء على نخبة من المواهب العالمية، بمشاركة أربع علامات أزياء بارزة من العاصمة الكولومبية بوغوتا، وهي: «Adriana Capasso» و«Laura Aparicio» و«ODA Store» و«Mónica Schuster» من توقيع «Sermetex»، إذ قدمت غرفة تجارة بوغوتا هذه العلامات الأربع في إطار فعاليات «يوم كولومبيا»، التي يجري تنظيمها على هامش أسبوع دبي للموضة.

واستمرت برامج الحدث في توفير اطلاع الجمهور على باقات من التصاميم، مرتكزة بوصفها منصة إبداعية، تستقطب نخبة من ألمع المصممين من المنطقة والعالم وروّاد قطاع الأزياء ووسائل الإعلام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للموضة والإبداع.

وقد هدفت فعاليات «يوم كولومبيا»، التي تعد جزءاً من برنامج مبادرة «[PUENTE] Internacional»، التي أطلقتها غرفة تجارة بوغوتا، إلى تعزيز فرص وصول شركات الأزياء في بوغوتا إلى الجهات الراغبة بالشراء والشركاء التجاريين والأسواق الجديدة على مستوى المنطقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة منصة رائدة للتبادل الإبداعي الدولي، وتطوير الأعمال.

تنوع

وقدّمت علامة «Laura Aparicio» مجموعتها بعنوان «NANDA» لربيع وصيف 2027، والتي احتفت بالثقة بالنفس والتعبير عن الذات والقوّة الكامنة في الأنوثة. وتضمنت هذه المجموعة، المستوحاة من الثقافة الكولومبية وفلسفة التصميم الواعي، إطلالات بقصات فضفاضة، وتصاميم محددة المعالم وأقمشة انسيابية، تنبض بالحياة من خلال لوحة غنية بألوان الأصفر والأحمر والأزرق الزاهية، كما كشفت علامة «Adriana Capasso» عن مجموعتها بعنوان «TRACE»، والمستوحاة من سحر مزارع البنّ في كولومبيا وتجاربها المميزة التي توقظ الحواس. وتميزت هذه المجموعة بالقصات المحددة والتصاميم ذات الطابع الهندسي والأنسجة المشغولة بتفاصيل فنية دقيقة، في ترجمة بارزة لروح منطقة كوينديو الكولومبية ونمط الحياة فيها إلى لغة تصميم معاصرة، تجمع بين الصلابة والليونة والأناقة الخالدة، وأضفت مصمّمة الأحذية وصاحبة علامة «Liza Herrera» لمسات مميزة على إطلالات هذه المجموعة، التي تألقت على منصات عرض أسبوع دبي للموضة.

واستعرضت علامة «ODA Store» مجموعتها بعنوان «Convergencia»، والتي سلطت الضوء على أثر اللقاءات وتداخل التجارب الشخصية على تشكيل ملامح الهوية الثقافية الفريدة، وقدمت هذه المجموعة مزيجاً لافتاً من القصات ذات المعالم المحدّدة، والتصاميم الانسيابية، والطبقات المتعدّدة من الأقمشة، والتفاصيل المتداخلة والمستوحاة من الطبيعة التي تمتاز بها مدينة بوغوتا، وقد أضفت علامة «Liza Herrera» لمستها الخاصة على هذه المجموعة أيضاً.

وطرحت علامة «Mónica Schuster» مجموعتها المميزة بعنوان «ECLIPSE»، وهي أحدث مجموعاتها من أزياء السهرة الراقية، وضمت المجموعة تصاميم لافتة، كان أبرزها إطلالتا «Golden Aura» و«Golden Eclipse»، اللتان تميزتا بكابات بتصاميم هندسية بارزة وتفاصيل مستوحاة من عالم الكواكب والنجوم باللون الذهبي الساطع. وكانت هذه التصاميم تجسيداً للتغيير وسحر الكواكب والنجوم والقوة الكامنة في الأنوثة، حيث جمعت بين القصات المحددة والتطريز اليدوي المتقن بحرفية عالية، والتفاصيل المرصعة بالكريستال.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة مع عرض أزياء قدمته منصة «FADTALENTS»، احتفاء بمرور 10 سنوات على افتتاح معهد «فاد» لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة. وسلط هذا العرض الضوء على الرؤى الإبداعية لأكثر من 20 مصمماً من المواهب الناشئة في عالم الموضة، من خلال مجموعات الأزياء الجاهزة، التي تميزت بأساليب التصميم المبتكرة والقصات المحددة والتصاميم العصرية، بما يعكس التزام المعهد بدعم جيل جديد من المواهب الناشئة في عالم تصميم الأزياء، وتمكينها من الوصول إلى الساحة العالمية.