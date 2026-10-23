«أسطورة الكونغ فو» حارس شخصي آلي بهيئة إنسان

دبي - البيان

نجحت شركة صينية متخصصة بمجال الروبوتات والتقنيات الحديثة، في تطوير روبوت يشبه الإنسان، يتولى مهام ومسؤوليات الحارس الشخصي للشخصيات البارزة. وحسب موقع «روسيا السوم»، نقلاً عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنين بوست»، يستطيع الروبوت الذي طورته شركة «يونايتد روبوتيكس»، إيقاف أي مهاجم للشخصية التي يحرسها، وكذا سحب مَن يحرسه بعيداً عن سيارة ما متجهة نحوه.

وتم تصنيع الروبوت الذي يحمل اسم «

H2-X Kung Fu Legend: Guardian (»: أسطورة الكونغ فو: الحارس«)، على أساس روبوت H2 الذي يبلغ ارتفاعه 1.8 متر ووزنه حوالي 70 كغم.

ونشرت الشركة مقطعاً إعلانياً يظهر فيه «أسطورة الكونغ فو»، وهو يحمي فتاة من مجرم ملثم مسلح بسكين، ويرفع سيارة بسهولة لتحرير شخص وقع تحتها. كما بدا وهو يستعرض مهارات عدة في فنون القتال الشرقية.

ومع ذلك، فإن الصحيفة أشارت إلى أن المصنّعين لم يوضحوا بعد متى سيطرح الروبوت للبيع، وكم سيكلف، ولم يقدموا بيانات تقنية تفصيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن ظهور مثل هذا الروبوت يدل على أن مصنّعي الروبوتات، الذين أطلقوا طرازات إعلانية مختلفة، يركزون الآن على البحث عن تطبيقات عملية لتطويراتهم في ظروف حقيقية.