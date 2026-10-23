الحمض النووي المتطاير بالهواء يكشف هوية اللصوص

دبي - البيان

كشف علماء في بحث متخصص نُشرت خلاصاته في دورية «فورنسيك ساينس إنترناشيونال: جينيتكس»، إمكانية استخدام «الحمض النووي البيئي» المتطاير في الهواء للقبض على اللصوص، ذلك في ابتكار علمي قد يغيّر مسار التحقيقات الجنائية.

وعادة ما يحرص مرتكبو السرقات المنزلية على ارتداء القفازات وتجنب ترك أي آثار بيولوجية ملموسة، مما يصعّب مهمة الشرطة؛ لكن الباحثين أثبتوا عبر محاكاة ٢٢ عملية سطو، أنه يمكن جمع بقايا الحمض النووي البشري من الهواء والغبار في مسرح الجريمة.

وتتأثر دقة التقاط هذا الحمض المتطاير بعوامل عدة مثل درجات الحرارة والرطوبة ونظافة المكان.