نجوم قزمة بألوان مذهلة



أكدت دراسة جديدة صادمة نشرتها دورية «راس تكينيكس»، أن النجوم القزمة البيضاء يمكن أن تتألق بألوان غير متوقعة مثل الأخضر والوردي والأصفر والأرجواني، بدلاً من الاقتصار على الأبيض والأزرق والبرتقالي.

ووفقاً لباحثين من جامعة ووريك البريطانية، فإن الكثافة الفائقة لجوف هذه النجوم تسمح لعناصر كيميائية كالصوديوم والكربون بالتفاعل مع البلازما، ما يمتص الضوء بأسلوب يغيّر ألوانها الظاهرة للعين البشرية.

ويمثل النجم القزم WD J1330+6435 أول نجم أخضر حقيقي يُكتشف في المجرة، حيث يمتص الصوديوم في غلافه الجوي اللون البرتقالي ليعكس وهجاً زمردياً ساحراً.

ورغم أن هذا التنوع اللوني النادر يظهر في نجم واحد من بين كل 30 نجماً قزماً، فإن متوسط ألوان النجوم القزمة يظل أبيض بشكل عام عند حساب مجموعها في الكون.