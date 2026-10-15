ثغرات خطيرة في تطبيقات نقل البيانات

دبي ــ البيان

بينت دراسة حديثة نُشرت ضمن فعاليات «الندوة الأوروبية لأبحاث أمن الكمبيوتر 2026» عن ثغرات أمنية خطيرة في تطبيقات نقل البيانات الافتراضية للهواتف العاملة بنظام أندرويد، مثل تلك التي تقدمها سامسونج وجوجل وشاومي.

وتتيح هذه الثغرات للقراصنة سرقة بيانات حساسة، كالصور وكلمات المرور والسجلات الصحية، بمجرد تواجدهم ضمن نطاق شبكة «الواي-فاي» (بمسافة تتراوح بين 20 و45 متراً) أثناء عملية نقل الملفات بين الهاتف القديم والجديد.

وأوضح باحثون من جامعة غراتس للتكنولوجيا أن هذه التطبيقات، التي حُملت مليارات المرات، تُسهل اختراق الهواتف وزرع برامج خبيثة باستخدام معدات رخيصة، ما يجعل متاجر بيع الهواتف بيئة شديدة الخطورة لهذه الهجمات.