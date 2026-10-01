اكتشافات أثرية تروي خفايا «حي المغتربين الإنجليز» في روما

دبي - البيان

كشفت حفريات أثرية حديثة بالقرب من الفاتيكان في روما عن 20 عملة معدنية إنجليزية تعود للقرن العاشر الميلادي، إلى جانب بقايا أدوات حرفية، ويقدم هذا الاكتشاف أول دليل مادي على وجود حي مزدهر للمغتربين الإنجليز عُرف تاريخياً باسم «سكولا ساكسونوم»، حيث أسسوا مجتمعهم الخاص خلال العصور الوسطى.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت تفاصيلها ضمن فصول كتاب «روما والآخرون (300-1000): الأجانب في المدينة بين الصراعات والاندماج»، أن العملات وُجدت متناثرة في حفر النفايات، ما يؤكد استخدامها في حركات البيع والشراء اليومية.

يوضح هذا التداول المالي أن الإنجليز حظوا بمعاملة استثنائية وامتيازات خاصة من البابا، أتاحت لهم استخدام عملتهم المحلية لتسهيل حياتهم وتجارتهم، على عكس بقية الأجانب في المدينة.