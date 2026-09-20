يسرق الحلوى ويترك صندوق النقود.. لص يثير حيرة الشرطة في ألمانيا

أثار لص في ألمانيا حيرة الشرطة في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، بعملية سرقة غريبة في أحد المقاهي ليلة السبت وذكرت الشرطة الأحد أن اللص اقتحم المقهى الواقع بمدينة باد زالتسوفلن، لكن اهتمامه انصب فقط على المأكولات الحلوة الشهية دون غيرها.

وأوضحت الشرطة أن اللص بدلاً من أن يكسر صندوق النقود ويسرقه، استولى على كعكة وعبوتين من الآيس كريم، ثم اختفى دون سرقة أي شيء آخر.

وتبحث أجهزة التحقيق الآن عن الجاني، فيما تحاول فك لغز الدافع وراء فعلته. وقال متحدث باسم الشرطة: «لا نعرف بعد ما إذا كان اللص استهدف الغنيمة الحلوة عن قصد، أم أن نوبة جوع صغيرة ألمّت به أثناء عملية السرقة».