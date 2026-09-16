"تريندز" يثري معرض أبوظبي للكتاب بإصدارات استراتيجية وشراكات أكاديمية

شهد جناح مجموعة تريندز في الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب حراكاً نوعياً، تصدره إطلاق كتاب "صندوق أبوظبي للتنمية.. الأيادي الإماراتية لصناعة الرخاء العالمي 2025". وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، خلال جلسة نقاشية، أن الإصدار يوثق مسيرة الصندوق التنموية الممتدة لـ 55 عاماً وإسهاماته في أكثر من 100 دولة، مجسداً النهج الإماراتي في الاستثمار وصناعة الرخاء. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، أبرمت "مجموعة تريندز" مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي، وقّعها الدكتور محمد عبدالله العلي، وفابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة.

كما نظم الجناح حفلات توقيع لإصدارات استراتيجية بارزة، شملت كتاب "التخطيط الاستراتيجي الوطني لبناء استراتيجية الردع" الذي أعده اللواء الركن طيار "متقاعد" خالد عبدالله البوعينين المزروعي مستشار بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد الجناح أيضاً توقيع كتاب "موازنة القوة والسلام: دور الوساطة الصينية في النزاعات الدولية" للباحث الرئيسي ونائب المدير العام لـ"تريندز للبحوث والاستشارات" عبدالعزيز الشحي، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى كتاب "طريق الحرير القطبي" للباحث الرئيسي راشد الزعابي. وعلى صعيد استشراف المستقبل وتنمية المهارات، نظم معهد تريندز للتدريب بالتعاون مع "مهارات" ورشة تفاعلية عنوانها "الذكاء الاصطناعي وصناعة المستقبل" قدمها شاهر طيفور، تخللتها نقاشات حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب عقد اجتماعات حوارية مع طلبة الجامعات الدولية لتبادل المعرفة. وحظي الجناح، الذي أطل بهويته المؤسسية الجديدة، بإقبال واسع وزيارات رفيعة المستوى شملت عدداً من الوزراء، والسفراء، والمسؤولين، والأكاديميين، فضلاً عن نجوم المنتخب الوطني الإماراتي الأول لكرة القدم الذين شاركوا في مونديال "إيطاليا 1990".

