"الترويج الذكي في العمل الخيري".. مقاربات وملامح

دبي-البيان

صدر حديثاً كتاب «الترويج الذكي في العمل الخيري» للإعلامي عبد الناصر راجي، حيث يستعرض دور الإعلام والتسويق والترويج في تطوير وتعزيز أشكال العمل الخيري، وإثراء قدرة المؤسسات والمبادرات الإنسانية على الوصول إلى الجمهور، وبناء الثقة، وتحقيق أثر أكثر استدامة. ثمرة تجربة ميدانية انعكست على الطرح الذي يقدمه المؤلف، من خلال الربط بين الممارسة الإعلامية ومفاهيم التسويق الحديثة وتطبيقاتها في القطاع الخيري. وذلك انطلاقاً من حاجة متزايدة في القطاع الخيري إلى تطوير أدوات الاتصال والتسويق، والانتقال من الأساليب التقليدية في الترويج للمبادرات إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً تقوم على فهم الجمهور، وصناعة المحتوى المؤثر، وتعزيز الهوية المؤسسية، وقياس أثر الرسائل والحملات. ويقدم المؤلف في هذا السياق رؤية تجمع بين الخبرة الميدانية والمفاهيم الحديثة، بما يساعد المؤسسات الخيرية على التعامل مع الإعلام والتسويق باعتبارهما أدوات استراتيجية، وليستا مجرد وسائل للإعلان عن المبادرات.

ويتناول المؤلف مفهوم التسويق الخيري باعتباره أداة تساعد المؤسسات على التعريف بمبادراتها، وبناء صورتها المؤسسية، وتعزيز ثقة الجمهور والداعمين، وتحويل قصص النجاح والأثر الإنساني إلى رسائل قادرة على تحفيز المشاركة المجتمعية. كما يسلط الكتاب الضوء على التكامل بين الإعلام والتسويق والترويج، باعتبارها عناصر مترابطة في صناعة الحضور المؤسسي للمؤسسات الخيرية؛ فالإعلام يسهم في بناء الوعي وإيصال الرسالة، بينما يساعد التسويق في فهم الجمهور واحتياجاته، ويأتي الترويج لتفعيل هذه الرسالة وتحويلها إلى تفاعل ومشاركة ودعم. ويركز الكتاب كذلك على أهمية توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والقصص الإنسانية بأساليب حديثة، مع التأكيد على قيم الشفافية والمصداقية والمسؤولية التي ينبغي أن تحكم الخطاب التسويقي والإعلامي في العمل الخيري.

ولا يقتصر جمهور الكتاب على العاملين في المؤسسات الخيرية، بل يمتد ليشمل المتخصصين في الإعلام والتسويق والاتصال، والباحثين والأكاديميين وطلبة الجامعات، وكل المهتمين بتطوير العمل الخيري وتعزيز كفاءة أدواته الإعلامية والتسويقية، بما يجعله مرجعاً عملياً يمكن الاستفادة منه في الجانب المهني والبحثي.

ويأتي إصدار «الترويج الذكي في العمل الخيري» ضمن إصدارات دار عنوان للنشر، ويشارك ضمن إصدارات الدار في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، ليطرح رؤية تجمع بين الخبرة المهنية في الإعلام الخيري ومفاهيم التسويق والترويج الحديثة. ويؤكد الكتاب أن مستقبل العمل الخيري يتطلب الانتقال من مفهوم «الإعلان عن المبادرة» إلى «بناء علامة ورسالة وأثر»، بحيث يصبح الإعلام والتسويق شريكين أساسيين في تعزيز حضور العمل الخيري، واستقطاب الداعمين، وتوسيع دائرة المشاركة، وتحقيق الاستدامة.

ومن خلال هذا الطرح، يسعى «الترويج الذكي في العمل الخيري» إلى الإسهام في تطوير الخطاب الإعلامي والتسويقي للقطاع الخيري، وترسيخ مفهوم جديد للترويج يقوم على صناعة الثقة، وبناء العلاقة مع الجمهور، وتحويل التواصل إلى أثر قابل للقياس والاستدامة، بما يعزز قدرة المؤسسات الخيرية على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الإعلام والاتصال الرقمي.