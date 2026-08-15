كارثة جوية كادت تقع.. طائرتان برقم واحد

تم تفادي كارثة محتملة يوم الجمعة بعدما أدرك أحد مراقبي الحركة الجوية في فينيكس أن طائرتين تابعتين لشركة أمريكان إيرلاينز تحملان نفس رقم الرحلة عن طريق الخطأ، فسارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي التباس وإبقائهما على مسافة آمنة من بعضهما.

وأظهر تسجيل صوتي للواقعة، بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، كيف توصل المراقب إلى حل لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة المطلوبة بين الطائرتين، اللتين كانتا تحملان كلتاهما رقم الرحلة "أمريكان 2482"، وذلك عندما وصلت إحداهما من شيكاغو بعد وقت قصير من إقلاع الأخرى من فينيكس.

وقال المراقب بعد أن غادرت الطائرة المنطقة بأمان: "أعمل في مجال مراقبة الحركة الجوية منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن رأيت طائرتين تستخدمان تقريبا رمز نداء واحدا. هذا أمر لا يُصدق حقا."

ولو اعتقد كلا الطيارين أن المراقب يوجههما للتحليق على الارتفاع نفسه أثناء توجههما نحو بعضهما، فقد يصطدمان، ولذلك كان من الضروري أن يعرف كل منهما أي طائرة كان المراقب يقوم بتوجيهها.

ويظهر التسجيل الصوتي الذي نشره موقع "ايه تي سي دوت كوم" لمراقبة الحركة الجوية كيف بدأ المراقب سريعا في استخدام عبارتي "أمريكان 2482 القادمة" و"أمريكان 2482 المغادرة"، حتى يتمكن من التمييز بوضوح بين الطائرتين.

وأبقى المراقب الطائرة القادمة على ارتفاع آمن فوق الطائرة المغادرة، حتى مع تقارب مساري الطائرتين، كما تأكد من أن طياري الطائرتين كانا قد رأى كل منهما الآخر عندما كانتا لا تزالان تفصل بينهما عدة أميال. كما وجه الطائرة المغادرة على عدم الصعود إلى ارتفاع كبير للغاية، حتى تظل هناك مسافة فاصلة بين الطائرتين.

وقال المراقب في وقت لاحق "كان من الممكن أن تكون العواقب كارثية، لكنني سعيد لأن الأمور سارت بشكل جيد ".