مفاجآت صيف دبي.. أسبوع حافل بالحفلات والعروض الترفيهية

تواصل مفاجآت صيف دبي إضفاء أجواء حافلة بالحيوية على مختلف أنحاء المدينة، مع برنامج متنوع من العروض الترفيهية الحية والعروض الترويجية والأنشطة العائلية خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس. ويشهد هذا الأسبوع مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

وتتواصل فرصة المشاركة في حملة "الفاتورة الرابحة" مفاجآت صيف دبي المحظوظ والفوز بجوائز يومية مميزة. ويدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة تلقائياً في السحوبات اليومية، مع اختيار 10 فائزين كل يوم.

وتأتي هذه الحملة ضمن موسم العودة إلى المدارس في مفاجآت صيف دبي، وتقدم جوائز من مجموعة من أبرز متاجر الإلكترونيات، بما فيها جاكيز للإلكترونيات، وجراند ستورز ديجيتال، وآي كوفي، وإي سيتي، وإيروس، وبوز، وفيرجن ميغاستور، وجمبو، وشرف دي جي، وبيتر لايف. وتشمل الجوائز أجهزة إلكترونية وذكية، وأجهزة منزلية، وشاشات ألعاب، ومنتجات عصرية.

ويستضيف سيتي سنتر ديرة خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية، الذي يقدم ثلاثة أيام من العروض الحية والجوالة والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.



وتستقبل العائلات والمتسوقين الأسبوع الأخير من العروض الحية اليومية في ميركاتو مول من 12 حتى 16 أغسطس، مع عروض مميزة يقدمها سيرك ميستيك والثنائي جنتلمان - كوميديا مسرح الشارع. كما يمكن للأطفال الاستمتاع مجاناً بالزلاقة الداخلية الشهيرة في المركز التجاري طوال ساعات العمل.



وضمن حملة العودة إلى المدارس، تقدم مجموعة ريفولي من 14 حتى 16 الجاري عرض "تغلّب على الوقت" الذي يتيح للمتسوقين الاستفادة من عروض حصرية على الساعات والنظارات في متاجر ريفولي وHour Choice، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com.

حفلات "بيت ذا هيت"

وضمن سلسلة حفلات "بيت ذا هيت" يُقام يوم 15 أغسطس حفل جديد حافل بالحماس في مركز دبي التجاري العالمي، يجمع اثنين من أبرز نجوم الهيب هوب العربي في أمسية استثنائية وهما مروان موسى وحليم. ويعد مروان موسى من أبرز فناني الراب المؤثرين في العالم العربي، بفضل كلماته وأسلوبه الموسيقي المميز، فيما يواصل حليم جذب جمهوره بحضوره الحيوي وأسلوبه المتفرد. ويجتمع الفنانان لتقديم ليلة حافلة بأشهر أغانيهما والإيقاعات القوية والعروض الحية المليئة بالطاقة.

وتحتفي كوكاكولا أرينا يوم 15 أغسطس بإيقاعات جنوب الهند مع حفل "ثالام بيتس"، الذي يجمع الموسيقى والحنين والاحتفاء بالثقافة في أمسية مميزة. ويشارك في الحفل المغني الشهير بيني دايال، وأيقونة الموسيقى أوشا أوثوب، إلى جانب فرقة ثيكودام بريدج المعروفة بموسيقاها التي تمزج بين أنماط موسيقية متنوعة، في عرض يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى في جنوب الهند.

ويقدم الحفل باقة متنوعة تمتد من كلاسيكيات المالايالامية والتاميلية الخالدة والألحان المستوحاة من الموسيقى الشعبية، إلى الموسيقى المعاصرة الممزوجة وأشهر الأغاني، ليمنح عشاق الموسيقى من مختلف الأعمار أمسية نابضة بالحيوية تحتفي بالإرث الموسيقي الغني لجنوب الهند.

ويعود الفنان وكاتب الأغاني الهندي الشهير لاكي علي إلى دبي لإحياء حفل مباشر في "كوكاكولا أرينا" يوم 16 أغسطس، في أمسية تستعيد أجمل الذكريات مع مجموعة من أشهر أغانيه.



ويُعرف لاكي علي بصوته العاطفي المميز، وقد حافظ على مكانته كأحد أكثر الموسيقيين شعبية في الهند، بأعمال لا تزال تحظى بمحبة أجيال متعاقبة. ويأتي الحفل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليقدم أمسية موسيقية تحتفي بأشهر أعماله ومسيرته الفنية.

عروض

وتعود عروض "ذا لافتر فاكتوري" هذا الأسبوع مع مجموعة من نجوم الكوميديا العالميين والمحليين، في أمسيات حافلة بالمواقف الطريفة والضحكات المتواصلة. ويتصدر العروض ريكي بالشو، الحائز على ميدالية في رياضة الترويض ضمن الألعاب البارالمبية، إلى جانب الكوميدي الأمريكي الحائز على جوائز تيفين إيفريت، والكوميدي أبز علي، إضافة إلى ميقداد دوهادوالا وأندريا بروكس المقيمين في دبي. ويقدم الفنانون الخمسة مجموعة من القصص والمواقف القريبة من الحياة اليومية بأسلوب مرح وحيوي.

وتواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها حتى 30 أغسطس، مع المزيد من التجارب والعروض والفعاليات الترفيهية المرتقبة في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن للسكان والزوار اكتشاف أحدث فعاليات مفاجآت صيف دبي والاستمتاع بتجارب جديدة وصنع ذكريات صيفية مميزة في مختلف أنحاء الإمارة.