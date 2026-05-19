تسمية جديدة لاضطراب يؤثر في ملايين النساء

بعد أكثر من عقد من المشاورات العالمية، تقرر تغيير اسم متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وهي حالة تصيب امرأة واحدة من كل ثماني نساء حول العالم، إلى «متلازمة المبيض متعددة الغدد الصماء الأيضية» (PMOS).

ويُقدّر أن هذا الاضطراب الهرموني يؤثر في نحو 170 مليون امرأة عالمياً، فيما شاركت أكثر من 50 منظمة تمثل المرضى والمتخصصين، من بينها جمعية الغدد الصماء، في تطوير الاسم الجديد.

وتتسبب المتلازمة في اضطرابات هرمونية تنعكس على الوزن والصحة الأيضية والنفسية، إضافة إلى الجلد والجهاز التناسلي.

ويرى مختصون أن الاسم السابق اختزل لسنوات اضطراباً هرمونياً معقداً ومزمناً في مفهوم «الأكياس» والتركيز على المبايض فقط، ما أسهم في حدوث تشخيصات خاطئة وتأخر في العلاج.

وقادت البروفيسورة هيلينا تيدي، مديرة مركز موناش لأبحاث الصحة والتنفيذ وأخصائية الغدد الصماء في موناش هيلث، جهود تغيير الاسم بعد سنوات من البحث ومتابعة تأثيرات الحالة على المرضى.

وقالت إن الدراسات الحالية تؤكد عدم وجود زيادة فعلية في الأكياس غير الطبيعية على المبيض، مشيرة إلى أن تنوع أعراض الحالة ظل لفترة طويلة غير مفهوم بالشكل الكافي.

وأضافت: «كان من المؤلم رؤية تأخر التشخيص وضعف الوعي وعدم كفاية الرعاية المقدمة للمصابين بهذه الحالة المهملة».

وأوضحت أن المبادئ التوجيهية الدولية أسهمت في تحسين الوعي والرعاية، إلا أن تغيير الاسم شكّل خطوة حاسمة نحو الاعتراف بالتأثيرات طويلة الأمد للحالة وتحسين التعامل معها.

واستغرقت رحلة تغيير الاسم، التي نُشرت نتائجها في مجلة The Lancet، نحو 14 عاماً من التعاون بين خبراء ومتعايشين مع الحالة من مختلف أنحاء العالم.