مؤتمر فيرتيكلينك الثاني للخصوبة وأطفال الأنابيب يختتم أعماله

اختتمت في العاصمة أبوظبي أمس فعاليات مؤتمر فيرتيكلينك الدولي الثاني للخصوبة وأطفال الأنابيب «2nd IFFIC»، بعد يومين من الحوارات العلمية المتقدمة، والنقاشات المتخصصة، والتجارب التعليمية التطبيقية، والتي جمعت نخبة من الخبراء العالميين، وقادة الرعاية الصحية، وصنّاع القرار، في حدث علمي رسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في طب الإنجاب وتقنيات أطفال الأنابيب.

وأعلن المؤتمر، في ختام أعماله، عن نتائج المسابقة الخاصة بالأبحاث العلمية في مجال الإخصاب وتقنيات الخصوبة، والتي شهدت مشاركة متميزة من أطباء وطلبة جامعات من مختلف أنحاء الدولة، من بينها جامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الباحثين الشباب على الانخراط المبكر في البحث العلمي، وتحفيز الابتكار في مجال طب الإنجاب، حيث جرى تكريم الأبحاث الفائزة وتقديم جوائز مادية قيّمة دعماً لمسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وإيماناً بأهمية إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز جامعة خليفة بالمركز الأول، حيث حصل الدكتور ياسين الماحي، طالب جامعة خليفة، على الجائزة الأولى، فيما جاءت الدكتورة نيجار مهتيفا من جامعة رأس الخيمة في المركز الثاني، والدكتورة أروى إبراهيم من جامعة رأس الخيمة في المركز الثالث، بينما حصد المركز الرابع مناصفة كلٌّ من الباحث الدكتور بين في ثان والدكتور ثاداو هوي.

وأكدت الدكتورة نجوان أحمد، رئيسة المؤتمر، أن هذه المسابقة تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية مؤتمر فيرتيكلينك الدولي، والتي تسعى إلى تحويل إمارة أبوظبي من مركز علاجي متقدم إلى منصة عالمية لصناعة المعرفة والبحث العلمي والابتكار في مجال الخصوبة وطب الإنجاب، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، قال الدكتور السمؤل الحاكم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة فيرتيكلينك، إن دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي يُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً أبوظبي، كمركز عالمي مرجعي في تقنيات أطفال الأنابيب، والتعليم الطبي، والسياحة العلاجية.