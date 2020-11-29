«شنغهاي» و«شنتشن».. قصة مدينتين صينيتين

في الرابع عشر من أكتوبر، زار الرئيس الصيني شي جينبينغ، مدينة شنتشن الجنوبية، حيث ألقى خطاباً يحتفل فيه بـ 40 عاماً من التقدم منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة ويضع خطة للمستقبل.

بعد شهر، توجه شي إلى منطقة بودونغ في شنغهاي - التي صُنفت أول «منطقة جديدة» في الصين منذ 30 عاماً - للغرض ذاته. وفي كلتا الزيارتين، تجلت مركزية شنتشن وشنغهاي بالنسبة إلى التنمية المستقبلية في الصين بصورة واضحة.

عندما أنشأت الصين منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة لأول مرة، شكك بعض المراقبين في تقديرات الدولة. على سبيل المثال، أثناء تحضير دراساته العليا في جامعة كامبريدج في الثمانينيات، سأل جيمس كاي سينج كونغ، الذي يعمل حالياً أستاذاً في جامعة هونغ كونغ، لماذا تختار الحكومة مدينة غير معروفة مثل شنتشن، بدلاً من مركز اقتصادي مثل شنغهاي أو تيانجين، لكي تعمل بمثابة حاضنة لاستراتيجية دينج شياو بينج «الإصلاح والانفتاح»؟

خلص كونغ إلى أن دوافع القرار لا بد أن تكون سياسية؛ لا بد أن حكومة الصين كانت تستعد لعودة هونغ كونغ المجاورة، التي كانت بالفعل مركزاً مالياً عالمياً. صحيح أن السيادة على هونغ كونغ أُعيدت رسمياً إلى الصين في عام 1997، لكن تأثير هونغ كونغ على تنمية شنتشن لم يستند إلى السيادة بقدر ما استند إلى التقارب المكاني.

إذا عرضنا لقطة جوية لمقاطعة فوتيان في شنتشن وأراضي هونغ كونغ الجديدة اليوم، ستبدو المناطق الأخيرة، جنوب نهر شنتشن، مقفرة. وفي الوقت ذاته، تبدو شنتشن، بمرافئها الصاخبة وأفقها المتلألئ، مزدهرة ومأهولة بالسكان.

هذا لا يعني أن المناطق الأخرى في هونغ كونغ تفتقر إلى الازدهار. في الحقيقة، هذا هو بيت القصيد. حيث يعكس تطور شنتشن على طول الحدود مع هونغ كونغ ما يسمى بتأثير التراكم الحضري: تراكم التجمعات الحضرية الكثيفة على طول الحدود مع منطقة أكثر تطوراً، مما يسمح للمنطقة الأقل نمواً باغتنام فرص غير مباشرة عبر الحدود.

يمكننا ملاحظة الظاهرة ذاتها على طول الحدود بين المكسيك وتكساس. حيث تكشف الصورة الجوية للمنطقة عن ضواحي مترامية الأطراف على الجانب الأمريكي الأكثر ثراء - مما يجعلها تبدو شبه قاحلة - ومدن تنبض بالحياة ومكتظة بالسكان على الجانب المكسيكي، حيث يتوافد العمال المحليون للحصول على وظائف في المصانع الأمريكية، من بين فرص أخرى.

وكما تنبأ دينغ، كان لهونغ كونغ، بنظامها المالي المتطور وديناميكيتها الاقتصادية، تأثيرات غير مباشرة قوية مماثلة على شنتشن. والنتيجة هي مدينة كبيرة ومزدهرة، حيث سيصل الناتج الاقتصادي السنوي قريباً إلى 3 تريليونات يوان صيني (456 مليار دولار) - أي ثلث إجمالي الناتج الاقتصادي لإقليم غوانغدونغ.

نتيجة لذلك، تعد شنتشن محركاً رئيسياً لمنطقة الخليج الكبرى، التي تغطي تسع مدن حول دلتا نهر اللؤلؤ في إقليم غوانغدونغ، بالإضافة إلى هونغ كونغ وماكاو. في الواقع، تمثل المنطقة بالفعل حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهذه النسبة في ازدياد.

بالمثل، كان موقع شنغهاي الجغرافي - على الساحل الشرقي للصين، بالقرب من مصب نهر اليانجتسي - عنصراً بالغ الأهمية لنجاحها. مع ذلك، وبعيداً عن التركيز على حيوية مدينة مجاورة، لطالما قادت شنغهاي تطوير منطقة دلتا نهر اليانجتسي، وكانت بمثابة القلب النابض للحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي - الذي يغطي تسعة أقاليم ومدينتين ضخمتين - منذ إطلاقه في عام 2016.

في الأعوام الثلاثين الأخيرة، أدى النمو في منطقة بودونغ الجديدة إلى تعزيز التفوق الإقليمي لشنغهاي، بينما دفع أيضاً التنمية في دلتا نهر اليانجتسي، التي أصبحت متكاملة بشكل متزايد. اليوم، يمثل الحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي أكثر من 46٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي للصين. كما تشكل هذه المنطقة، إلى جانب منطقة الخليج الكبرى، حوالي 60٪ من إجمالي ناتج الصين.

لذا، تلعب كل من شنغهاي وشنتشن دوراً حاسماً فيما يتعلق بمستقبل الصين الاقتصادي. لكن لا تزيد أهمية إحداهما عن الأخرى؛ فلكل منهما دور فريد تؤديه. لطالما كانت شنغهاي رائدة في تصنيع المعدات، باعتبارها اللاعب الأكثر نضجاً وتطوراً.

ومع ذلك، يظل هيكلها الاقتصادي بعيداً كل البعد عن الجمود: حيث يجري الآن تحويل المدينة إلى محور مركزي للبحث والتطوير ومركز للتجارة والتمويل والخدمات الحديثة.

من جانبها، تسير شنتشن في طريقها لكي تصبح وادي السيليكون الصيني. في السنوات العشرين الأخيرة، تفوقت هذه المدينة النابضة بالحياة على شنغهاي في مجال تطوير التكنولوجيا المادية، حيث تضم عشرات الشركات المشهورة عالمياً - بما في ذلك هواوي، وتينسنت، وبينغ آن، ودي جي آي، وبي واي دي، وإس إف إكسبرس.

مما لا شك فيه أن شنغهاي لا تزال تحتل المرتبة الأولى من حيث القدرات التكنولوجية بوجه عام. لكن بدلاً من أن تحل محل شنغهاي في المجالات التي تقودها، أصبحت شنتشن بمثابة مختبر للتجريب، ليس فقط فيما يخص التكنولوجيا، بل وفيما يخص السياسات التي تحفز الابتكار وتسهله.

لا يمكن أن تلعب شنغهاي هذا الدور، حيث يجب أن تستمر في العمل باعتبارها بيئة يمكن التنبؤ بها للتجارة والتمويل العالميين. بطبيعة الحال، يظل توجيه تنمية اقتصاد كبير ومتنوع كاقتصاد الصين تحدياً صعباً دائماً.

لكن من خلال الاعتراف بنقاط القوة في المدن والمناطق الرائدة والاستثمار فيها، طورت الصين آلية قوية لتنظيم وتعزيز تحولها الاقتصادي. وبالنظر إلى النجاح الهائل الذي حققته شنتشن وشنغهاي، يبدو من الواضح أن الصين ستستمر في جني ثمار هذا النهج لعقود مقبلة.