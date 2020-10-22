رباعي منطقة «الهادي الهندي» ينهض من سباته

المصدر: براهما تشيلاني

تعمل أستراليا، والهند، واليابان، والولايات المتحدة الآن بنشاط نحو إنشاء بنية أمنية جديدة متعددة الأطراف في منطقة المحيط الهادي الهندي. والفكرة ليست إنشاء نسخة آسيوية من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تطوير شراكة أمنية وثيقة تستند إلى قيم ومصالح مشتركة، بما في ذلك سيادة القانون، وحرية الملاحة، واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأسواق الحرة، والتجارة الحرة.

بطبيعة الحال، يمتد تركيز الرباعي إلى أهداف ضمان التوازن المستقر للقوى داخل «منطقة الهادي الهندي الحرة المفتوحة». وجرى تفصيل هذا المفهوم بوضوح لأول مرة في عام 2016 من قِـبَـل رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي، وسرعان ما أصبح العمود الفقري للاستراتيجية الإقليمية الأمريكية.

ويتفق جميع شركاء الرباعي من حيث المبدأ على الحاجة إلى الحرية والانفتاح في منطقة الهادي الهندي، ولكن النزعة التوسعية لطرف محدد هي التي حفّزت التحركات الأخيرة للرباعي.

بعد سباته لسنوات، أعيد الرباعي إلى الحياة في أواخر عام 2017، لكنه لم يكتسب الزخم حقاً إلا في العام الماضي، عندما رُفِـعَـت مداولاته إلى مستوى وزراء الخارجية. وهذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «بمجرد إضفاء الطابع المؤسسي على ما نقوم به، يصبح بوسعنا أن نشرع في بناء إطار أمني حقيقي...».

لكن مستقبل الرباعي يتوقف على الهند، لأن القوى الثلاث الأخرى في المجموعة مقيدة بالفعل بتحالفات أمنية ثنائية وثلاثية بين بعضها البعض. فتحتمي كل من أستراليا واليابان بالمظلة الأمنية (والنووية) الأمريكية، في حين لا تشترك الهند في حدود برية طويلة مع الصين وحسب، بل يتعين عليها أيضاً المواجهة.

لن تكون البنية الجديدة للتحالف قريبة الشبه للنظام الذي ساد خلال حقبة الحرب الباردة في أمريكا، والذي استند إلى إطار الراعي - العميل، حيث تمثل الولايات المتحدة «محور الدولاب» في حين يُـعَـد الحلفاء «أشعة الدولاب». لن ينجح مثل هذا الترتيب في أيامنا هذه، لسبب بسيط مفاده أن دولة كبيرة بحجم الهند من غير الممكن أن تصبح مجرد يابان أخرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

لهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على إقناع الهند بالدخول في «تحالف ناعم» غير مقيد بأي التزامات بموجب معاهدة رسمية. وسوف يتضح هذا الجهد بشكل كامل في السادس والعشرين والسابع والعشرين من أكتوبر، عندما يزور بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر نيودلهي لإجراء مشاورات مشتركة مع نظيريهما الهنديين. وسوف ينتهي هذا الاجتماع في الأرجح بتوقيع الهند على آخر الاتفاقيات التأسيسية الأربع التي تبرمها الولايات المتحدة مع شركائها الدفاعيين الوثيقين الآخرين. وبموجب هذه الاتفاقات سيلتزم كل من البلدين بتوفير الوصول المتبادل إلى المرافق العسكرية، على النحو الذي يعمل على تأمين الاتصالات العسكرية، وتبادل البيانات الجغرافية المكانية المستمدة من أجهزة الاستشعار المحمولة جواً والأقمار الصناعية.

علاوة على ذلك، بعد أن أجرت العديد من التدريبات العسكرية الثنائية والثلاثية مع شركائها في التحالف الرباعي، من المرجح أن تدعو الهند أستراليا إلى المشاركة في مناورات «مالابار» الحربية البحرية هذا العام مع الولايات المتحدة واليابان.

* أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز بحوث السياسات في نيودلهي، وزميل أكاديمية روبرت بوش في برلين، وهو مؤلف تسعة كتب، تتضمن: «الطاغوت الآسيوي»، و«المياه: ساحة المعركة الجديدة في آسيا»

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