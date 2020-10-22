عالمنا وتهديدات تغير المناخ والمساس بالبيئة

المصدر: ماريو مولينا ــ دوروود زيلكي

من الصعب أن نتخيل تأثيرات أشد تدميراً نتيجة لتغير المناخ من الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن، أو سلسلة الأعاصير التي اقتربت من ــ وفي بعض الأحيان دمرت ــ ساحل الخليج الأمريكي. كانت هناك أيضاً موجات حر مهلكة في الهند وباكستان وأوروبا، وفيضانات مدمرة في جنوب شرق آسيا. ولكن ما ينتظرنا في المستقبل أسوأ كثيراً، في وجود خطر واحد، على وجه الخصوص، عظيم إلى الحد الذي يجعله وحده كافياً لتهديد البشرية ذاتها: النضوب السريع للجليد البحري في القطب الشمالي.

في ضوء أحد أفلام ألفريد هيتشكوك، نستطيع أن نقول إن هذه «القنبلة» المناخية ــ التي قد تتسبب عند مرحلة معينة في مضاعفة معدل الانحباس الحراري الكوكبي ــ تعمل على جهاز توقيت نراقبه بقدر متنامٍ من اللهفة والقلق. في سبتمبر من كل عام، يبلغ حجم الجليد البحري في القطب الشمالي أدنى مستوياته، قبل أن يبدأ الظلام المطول وانخفاض درجات الحرارة في دفع الجليد إلى التوسع مرة أخرى. عند هذه المرحلة، يقارن العلماء حجم الجليد الآن بالسنوات السابقة.

ينبغي للنتائج أن تخيفنا جميعا. فقد أظهرت قياسات هذا العام التي أجراها المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في بولدر بولاية كولورادو أن الجليد في وسط القطب الشمالي أصبح أقل من أي وقت مضى، ويُـظـهِر بحث نُـشِـر للتو أن الجليد البحري الشتوي في بحر بيرنج في القطب الشمالي بلغ أدنى مستوياته في 5500 عام في عامي 2018 و2019.

على مستوى القطب الشمالي بالكامل، بلغ الجليد البحري ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق في الخامس عشر من سبتمبر. تتفاوت الكميات من عام إلى آخر، لكن الاتجاه نزولي بلا هوادة: كانت قياسات مستوى الجليد الأدنى في شهر سبتمبر من كل عام أقل من سبتمبر السابق على نحو ثابت طوال السنوات الأربع عشرة الأخيرة.

لكن الجليد البحري لا يغطي مساحة أقل فحسب؛ بل أصبح أيضاً أقل سماكة مقارنة بأي وقت مضى. أقدم جليد بحري (أكثر من أربع سنوات)، وهو الأكثر مقاومة للذوبان، يشكل الآن أقل من 1 % من مجموع الغطاء الجليدي البحري. ويهيمن جليد العام الأول، مما يجعل الغطاء البحري أكثر هشاشة وأسرع ذوباناً. ويتوقع العلماء الآن أن يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد تقريباً في أواخر الصيف في غضون عقد واحد من الزمن أو عقدين.

ستكون الآثار كارثية. في السيناريو المتطرف، والذي قد يحدث في غضون عقود من الزمن، يتسبب غياب كل الجليد خلال الأشهر المضيئة بنور الشمس بالكامل في إنتاج تسخين إشعاعي عالمي يعادل إضافة تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. لوضع هذا في المنظور الصحيح، خلال 270 عاماً منذ بدأت الثورة الصناعية، أضيف 2.4 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. وقد أضيف نحو 30% من ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي إلى المناخ بسبب الجليد المفقود بين عام 1979 وعام 2016، ويتبع ذلك سريعا المزيد من الانحباس الحراري الكوكبي مع فقدان المزيد من الجليد المتبقي.

هذا السيناريو المتطرف من شأنه أن يدفع تغير المناخ إلى الأمام بمقدار 25 عاماً، وهو ليس بعيد الاحتمال. في الشهر المنصرم فقط، انفصلت كتلة من الجليد يبلغ حجمها نحو ضعف مساحة مانهاتن عن أكبر جرف جليدي قطبي متبق في شمال شرق جرينلاند، بعد درجات حرارة غير مسبوقة في الصيف.

من ناحية أخرى، على اليابسة، أصبح الغطاء الجليدي في جرينلاند أيضاً معرضاً للخطر. ومع حدوث ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بمعدل أسرع مرتين على الأقل من متوسط الانحباس الحراري الكوكبي، تضاعف معدل ذوبان جرينلاند إلى ثلاثة أمثاله على الأقل على مدار العقدين الأخيرين. ويُـعـتَـقَـدَ أن هذا سيصبح غير قابل للتراجع في غضون عقد من الزمن أو أقل. وبنهاية المطاف، سيؤدي هذا الذوبان إلى دفع مستويات سطح البحر إلى الارتفاع بما يصل إلى سبعة أمتار (23 قدماً)، وهذا يعني غرق المدن الساحلية، وإن كان من المرجح أن لا نبلغ هذه الذروة قبل مئات السنوات.

تعمل مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي على مضاعفة خطر التغذية المرتدة ذاتية التعزيز نتيجة لذوبان الأراضي الدائمة التجمد. ومع احتجاز الأراضي الدائمة التجمد لما يعادل ضعف كمية الكربون الموجودة في الغلاف الجوي بالفعل، فإن إطلاق حتى بعض منها قد يكون كارثياً. وذوبان الأراضي الدائمة التجمد من شأنه أن يطلق أيضاً غازات مسببة للانحباس الحراري الكوكبي أكثر قوة:..من المحتمل أيضا أن ينبعث المزيد من غاز الميثان من قاع البحر الضحل عند جرف شرق سيبيريا في القطب الشمالي.

من الواضح أننا في احتياج إلى تحرك عاجل لتخفيف هذه المخاطر الهائلة ــ التي تهدد حتى وجودنا. من الأهمية بمكان تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن هذا لن يكون كافيا بأي حال. الواقع أن الدراسات تشير إلى أن حتى الخفض السريع لمستويات ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يخفف من ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.1 إلى 0.3 من الدرجة المئوية فقط بحلول عام 2050.

من الضروري أيضاً لهذا السبب خفض انبعاثات ما يسمى الملوثات المناخية القصيرة العمر..في مجمل الأمر، من شأن إزالة الانبعاثات من هذه الملوثات الخارقة أن يقلل إلى النصف معدل الانحباس الحراري الكوكبي الإجمالي، ويقلل من زيادة درجات الحرارة المتوقعة في القطب الشمالي بمقدار الثلث.

الحق أن بعض التقدم أُحـرِزَ بالفعل. فقبل ما يقرب من أربع سنوات، تبنت 197 دولة في كيجالي برواندا تعديلاً لبروتوكول مونتريال يركز على التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية. (عمل بروتوكول مونتريال بالفعل على تسهيل التخلص التدريجي من نحو 100 مادة كيميائية تغذي الانحباس الحراري الكوكبي وتعرض طبقة الأوزون للخطر).

هذه أهداف جديرة بالثناء. لكن الوصول إليها ــ ناهيك عن الأهداف الأكثر طموحاً اللازمة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية ــ يتطلب أن نتغلب على الرياح المعاكسة القوية، التي تعارض أهداف خفض الانبعاثات.

إن القطب الشمالي ــ والكوكب بأسره ــ سيظل عُـرضة لخطر جسيم ما لم تعمل الإدارة الجديدة على تعزيز جهود خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وملوثات المناخ القصيرة العمر بشكل جذري. الآن، يفقد الناس في العالم منازلهم وسبل معايشهم بسبب الحرائق المهلكة، والفيضانات، والعواصف، وغير ذلك من الكوارث. وقد يكون الآتي أسوأ كثيراً.

(توفي ماريو مولينا أثناء إعداد هذا التعليق).

* حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995، وكان أستاذاً في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة

** رئيس معهد الحوكمة والتنمية المستدامة والمدير المشارك لبرنامج الحوكمة من أجل التنمية المستدامة في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا



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