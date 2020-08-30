أولويات إنقاذ القطاع الخاص بعد أزمة «كوفيد 19»

بالنسبة لمعظم البلدان، فإن التعامل مع الركود الاقتصادي المطول الناجم عن «كوفيد 19» بدأ يبدو وكأنه سباق ماراثون أكثر منه سباق سريع. وفقاً لتقديراتنا في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، سينخفض الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة هذا العام بنحو 700 مليار دولار و25 مليار دولار على التوالي، وقد لا يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2023.

والأسوأ من ذلك، أن الأزمة تلحق خسائر فادحة بالفقراء والأكثر ضعفاً في العالم، مما يعرض للخطر عقوداً من مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس. ويحذر البنك الدولي من أننا على وشك أن نشهد أول زيادة في مستوى الفقر العالمي منذ عام 1998، مع دفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع.

ستحدد الطريقة التي ستجتاز بها الحكومات والشركات هذه الفترة غير المؤكدة بين الصدمة والانتعاش ما إذا كان هناك أساس اقتصادي سليم يمكن من خلاله إنعاش التوظيف والنمو طويل الأجل وجهود التنمية العالمية. يتطلب الوضع إعادة تنظيم الأسواق وإصلاحها. لم يكن أمام العديد من الشركات خيار سوى إعادة تشكيل نماذج أعمالها، والآن بعد أن أدى الوباء إلى تسريع التغييرات في كيفية عملنا واستهلاكنا وتواصلنا. يمكن لهذه الاتجاهات أن تعيد تشكيل الصناعات بأكملها، مما يخلق فرصاً لمن لديهم القدرة على الابتكار.

لكن على الحكومات أيضاً أن تبحث عن طرق مبتكرة لتكييف اقتصاداتها وحماية الشركات القابلة للحياة، مع التخلص سريعاً من تلك التي يجب أن تختفي لأنها معسرة أو عفا عليها الزمن. سيكون هذا وقت التجربة والخطأ، مما يتطلب رؤية استراتيجية وواقعية من جانب رجال الأعمال والقادة السياسيين.

يمكن للبلدان أن تفعل ثلاثة أشياء لتسريع الانتعاش. المهمة الأولى هي تكييف قواعد اللعبة مع الحقائق الجديدة. تعني الأزمة الممتدة أن الاقتصادات الناشئة ستجد نفسها بشكل متزايد غير مجهزة لمساعدة آلاف الشركات على إعادة التفاوض بشأن ديونها. في العديد من البلدان منخفضة الدخل، يبلغ متوسط إجراءات الإعسار أكثر من ثلاث سنوات، أي أطول بنصف سنة من المعيار العالمي.

ولكن مع وجود آليات غير رسمية خارج المحكمة وإجراءات قضائية مبسطة، يمكن للحكومات أن تمنح الشركات القابلة للحياة فرصة للتغلب على العاصفة وتجنب الإجراءات القانونية المطولة والمفاوضات المكلفة والمرهقة. يمكن للبلدان النامية أيضاً زيادة عتبة الإعسار وتكييف قواعد إعادة هيكلة الديون لمنع التصفية غير الضرورية للشركات التي تكافح ليس لسبب آخر غير الإغلاق.

ثانياً، يجب أن تتبنى الحكومات مبدأ «عدم الإضرار» عند تنظيم استجاباتها. وحيثما أمكن، ينبغي للقطاع العام أن يحد من المتأخرات المستحقة على المقاولين من القطاع الخاص أو يعلقها ببساطة، لا سيما في القطاعات الغنية بالوظائف وسلاسل التوريد المهمة. سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضرر الذي يلحق بالميزانيات العمومية، ويمنع الشركات القابلة للحياة من الإفلاس، ويحد من نوع الآثار المتتالية التي قد تؤخر التعافي.

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تمثل متأخرات القطاع العام 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. قد يؤدي تطهيرها إلى إنشاء ما يعادل حزمة تحفيز كبيرة. في الوقت نفسه، يجب على صانعي القرار مقاومة إغراء استخدام الأموال العامة التي تشتد الحاجة إليها لدعم «شركات الزومبي» بنماذج أعمال غير قابلة للتطبيق («شركات الزومبي» هي التي تعيش على المساعدات والديون). ويتطلب تحقيق انتعاش قوي تكافؤ الفرص للشركات الخاصة.

أخيراً، تحتاج جميع البلدان إلى التفكير بشكل استراتيجي بشأن إنفاقها. يجب إعادة تجهيز بعض القطاعات والصناعات، ويجب التخلص التدريجي من البعض الآخر. على سبيل المثال، مع تحول البلدان والأسواق نحو أشكال منخفضة الكربون للطاقة والإنتاج، سيكون من غير المجدي الاستمرار في دعم الصناعات التي تفتقر إلى كفاءة الطاقة.

حان الوقت الآن لبدء إنشاء ورعاية أعمال الغد. هناك العديد من المجالات الرئيسية للاختيار من بينها، بما في ذلك سلاسل القيمة «الخضراء»، ومعدات الحماية الشخصية القابلة لإعادة التدوير، والسياحة المرنة، وبيئات العمل المتوازنة بين الجنسين. في البلدان التي تعاني من فجوات كبيرة في الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، يمكن أن يؤدي تبني تقنيات مثل الأموال عبر الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي إلى تسريع عملية الرقمنة، مما يمهد الطريق لنمو قوي.

ولكن إذا أرادت هذه البلدان جذب المستثمرين، فستحتاج إلى خلق الفرص - بدءاً من الآن. ولهذا السبب جعلت مؤسسة التمويل الدولية من أولوياتها المساعدة في وضع الأسس لتعزيز الاستثمار الخاص ونمو القطاع الخاص في العالم النامي. سيتطلب تسريع الاستثمار الخاص إصلاحات سياسية وتنظيمية لتهيئة الظروف المناسبة للأعمال، وإنشاء مشاريع قابلة للتمويل. كان هذا صحيحاً قبل الوباء، وأصبحت الحاجة الملحة للإصلاح أكبر الآن.

يحتاج العاملون في مجال التنمية، من جانبهم، إلى تكثيف جهودهم لتعزيز الفرص القابلة للاستثمار. وهذا يعني إعادة هيكلة الشركات وإعادة رسملتها، واستثمار الأسهم في دعم الشركات الناشئة والشركات الناشئة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلدان الناشئة والنامية.

ولتحقيق هذه الغاية، وبدلاً من الانتظار السلبي للمستثمرين، تحتاج مؤسسات تمويل التنمية إلى الاقتراب منها مباشرة من خلال مقترحات الاستثمار، والتي من شأنها أن تولد دراسات جدوى وتساعد على استغلال الفرص المختلفة.

سيؤثر الانكماش الاقتصادي الناجم عن «كوفيد 19» حتماً على العديد من القطاعات والوظائف. ولكن لا يزال هناك أمل في حدوث انتعاش قوي، شريطة أن نتعلم من الأزمات الماضية. يحتاج صانعو السياسات إلى حشد كل إبداعاتهم للحفاظ على القطاع الخاص، وإعداد الشركات للعودة إلى النمو.