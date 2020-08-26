من أجل بيلاروسيا

المصدر: سواومير سيراكوفسكي

علم قادة المعارضة البيلاروسية مسبقاً أنهم سيحتجون على نتيجة الانتخابات الرئاسية في الأيام الماضية، وقد تبنوا بالفعل ثلاثة مبادئ رئيسية. يجب أن تكون مظاهراتهم سلمية تماماً، ويجب أن تتم، وأن تسعى لتحقيق أهداف محددة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة واستعادة دستور البلاد الديمقراطي.

الآن بعد أن ألغى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الانتخابات بشكل فعلي، وبعد أن صوت حوالي %80 من البيلاروسيين لصالحه، فإن مؤيدي مرشحة المعارضة، سفيتلانا تيكانوفسكايا، يضعون هذه المبادئ موضع التنفيذ.

معارضو النظام منضبطون وذكيون من الناحية التكنولوجية. نظراً لأن السلطات المركزية تسيطر تماماً على وسائل الإعلام الرسمية، فقد ظهر نظام إعلامي بديل عبر شبكة الإنترنت، حيث نما عدد قراء المطبوعات المستقلة بنسبة ٣٠٠-٤٠٠% في الأسابيع الأخيرة.

على النقيض من ذلك، لا يزال لوكاشينكو متمسكاً بالتسعينيات. بعد خمس فترات في المنصب. بعد أن أثبت عدم قدرته على مواجهة الصحافة المستقلة، لجأ إلى إغلاق الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول خلال مسيرات المعارضة. لكن سرعان ما اكتشف البيلاروسيون طرقاً للتغلب على هذا الإغلاق من خلال استخدام خوادم بروكسي ورسائل مشفرة من طرف إلى طر.

وبدلاً من الاستسلام لليأس أو السخرية بعد التشكيك بالانتخابات في بيلاروسيا، رفض البيلاروسيون قبول عدم جدوى التصويت. في يوم الانتخابات، تجمع الناخبون في مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة، ما أدى إلى تكوين كتلة حرجة لإثبات وجود إقبال كبير. جلس المراقبون في الخارج وسجلوا عدد الأشخاص الذين دخلوا.

بدأ البيلاروسيون بشكل متزايد في التعبير عن آرائهم علانية، حتى في البلدات والقرى الأصغر. أثناء وجودي هناك، سألت العديد من مراقبي الاستطلاع كيف ظلوا مصممين للغاية، نظراً لأن الجميع يعلم أن أصواتهم لن يتم احتسابها، وأن النتيجة المزورة سيتم الإعلان عنها على الفور.

أوضحوا لي أن هذه التكتيكات ستثبت فعاليتها على المدى الطويل، لأنها بمثابة دليل مرئي لما يجب أن تبدو عليه الانتخابات الحرة والنزيهة.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن أنصار تيكانوفسكايا كانوا هناك، وأنهم كانوا ملتزمين بالتصويت. هذه الحقيقة وحدها ستزرع عدم اليقين بين الموالين للوكاشينكو، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون اللجان الانتخابية.

بعد التجمع العام ومراقبة مراكز الاقتراع، كانت الخطوة التالية هي إطلاق المظاهرات استجابة للنتيجة التي طال انتظارها.

كانت الخطة أنه بعد التجمع في مراكز الاقتراع حوالي الساعة 6 مساءً، والمطالبة بسماع عدد إقبال الناخبين في ال 8 مساءً، سينتقل الجميع إلى مواقع محددة مسبقاً للتعبئة الجماهيرية. في المدن الصغيرة، تم تنظيم تجمع ضخم في أكبر ساحة. في مينسك، كانت نقطة الالتقاء ساحة النصر. وحين إغلاق الطريق، يتوجه الناس بدلاً من ذلك إلى شارع الاستقلال، يليه شارع فيكتورز.

سرعان ما تشكل التجمع في ساحة النصر ونما تدريجياً وانتشر في اتجاهات متعددة. ارتفع صوت سيارات، وغنى الناس وعزفوا أغنية من عصر البيريسترويكا «نريد التغيير» لفرقة الروك السوفييتية كينو. بعد أن استعدت وحدات الشرطة الخاصة بشكل واضح للحظة، ظهرت لتخويف الحشد الذي رد بالهتاف، «كلنا معاً!».

ومع ذلك، ظل المتظاهرون مسالمين، وأوضحوا باستمرار أنهم لا يعتبرون الشرطة عدوهم. وهتف كثيرون «الشرطة مع الشعب!». وقد تتابعت المظاهرات قبل الانتخابات وبعدها.

من المتوقع الآن أن تنمو المظاهرات. ما شاهدناه حتى الآن هو مجرد بداية. لقد خططت المعارضة بالكامل للتصعيد. كل يوم، يعرف الناس أنهم سوف يجتمعون في الساحات في الساعة 7 مساءً، حيث ستستمر الاحتجاجات السلمية.

* مؤسس حركة النقد السياسي، مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، وزميل أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.