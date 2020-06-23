منع انهيار الأسواق الناشئة

المصدر: أندريس فيلاسكو

يصف غابرييل غارسيا ماركيز في روايته «وقائع موت مُعلن» مأساة يتوقعها الجميع، ولكن لا يفكر أي أحد في إيقافها. وينطبق الشيء نفسه على الأزمة الحادة التي تُواجهها الأسواق الناشئة اليوم: يمكن للمجتمع الدولي منع كارثة الاقتصاد الكلي الوشيكة، ولكن يبدو أنه يفتقر إلى الإرادة والعزيمة للقيام بذلك.

بالنسبة للبلدان الناشئة والنامية، تسبب وباء «كوفيد 19» في خمس أزمات، وليس مجرد واحدة. إلى جانب الأزمة الصحية، فقد أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية، وتراجع كبير في حجم الصادرات (تتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض التجارة العالمية بما يصل إلى الثلث في عام 2020)، وفقدان التحويلات، وتدفقات رأس المال غير المسبوقة في مارس.

ونتيجة لذلك، ستشهد العديد من الأسواق الناشئة قريبًا ركودًا عميقًا وخسائر هائلة في الوظائف، الأمر الذي سوف يدفع عشرات الملايين من الناس إلى الفقر. تسببت أزمة الديون في أوائل الثمانينيات في «عقد ضائع» لأمريكا اللاتينية. يمكن أن يسبب وباء «كوفيد 19» عقدًا ضائعًا للعالم النامي.

قامت الاقتصادات المتقدمة بتقديم مبالغ غير مسبوقة لمكافحة هذا الوباء: لم تكن حزمة التحفيز المالية التي يبلغ مجموعها عُشر الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر - لتعزيز النُظم الصحية، ودفع أجور العمال المُسرّحين، ودعم الشركات - واردة قبل عام؛ لكن اليوم، أصبحت شائعة.

يتعين على الدول الأخرى اتخاذ تدابير مُماثلة، لكنها تفتقر إلى الموارد المالية. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة سوف تحتاج إلى تمويل بقيمة 2.5 تريليون دولار، وهو ما يسميه «تقديرًا منخفضًا لن يكون كافيًا لاحتياطياتها ومواردها المحلية».

من أين يمكن الحصول على المساعدات المالية اللازمة؟ تحتفظ مجموعة فرعية فقط من الأسواق الناشئة بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، ولا يمكن لأحد معرفة إلى متى، لاسيما إذا واجهت المزيد من الدول مشكلات في خدمة الديون. ولا يمكن للأسواق الناشئة المشاركة في تمويل البنك المركزي بأي شكل من الأشكال: فقد تتعرض عملاتها لانخفاض حاد، مما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد المحلي.

في مواجهة هذا الواقع الجديد، توصل المجتمع الدولي إلى أداة قديمة: تحمّل الديون. وافقت مجموعة العشرين على منح وقف اختياري لسداد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية لأفقر بلدان العالم، والتي يبلغ عددها 76 دولة، في حين أوصى معهد التمويل الدولي، الهيئة العالمية للصناعة المالية، بأن يمنح الدائنون من القطاع الخاص طوعًا تخفيف أعباء الديون عن نفس البلدان. قدمت العديد من المبادرات المستقلة اقتراحًا بتعليق مؤقت لديون جميع البلدان الناشئة والنامية.

لا شك أن البلدان الفقيرة لا ينبغي لها أن تسدد ديونها المستحقة للدائنين الأثرياء أثناء حالات الطوارئ الصحية. لكن تحمّل الديون غير كافٍ لمنع حدوث كساد في العالم النامي، وقد يبوء بالفشل.

ما تحتاجه الأسواق الناشئة الآن هو التمويل الجديد، وليس مجرد المساعدة في التعامل مع الديون القديمة. يمكن لصندوق النقد الدولي إقراض ما لا يزيد على 1 تريليون دولار، أو 40 % فقط من احتياجات العالم النامي حسب تقدير الصندوق. لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف اقتراحات مفيدة لكنها محدودة. عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتفاقيات مُبادلة مع أربعة أسواق ناشئة فقط: كوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل والمكسيك.

يتمثل أحد الخيارات المُتاحة أمام صندوق النقد الدولي في الاقتراض وإقراض الأموال إلى البلدان الناشئة والنامية، كما اقترحت مجموعة الشخصيات البارزة في مجموعة العشرين المعنية بالحوكمة المالية العالمية (التي كنت عضوًا فيها) قبل عامين. وبدلاً من ذلك، يمكن للصندوق، جنبًا إلى جنب مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، إنشاء هيئة ذات أغراض خاصة (SPV) من شأنها إصدار سندات يتم شراؤها من قبل البنوك المركزية الرائدة.

يُعد هذا البديل أسرع وأكثر جدوى من الناحية السياسية من الخطة التي أثبتت عدم فعاليتها فيما يتعلق بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

لدى البنوك المركزية الرئيسية أسباب قوية للتعاون في مثل هذا المُخطط. يجب أن تكون جميع البلدان آمنة حتى يكون أي منها آمنًا، ومن المرجح أيضاً أن تنتقل العدوى الاقتصادية إلى بلدان أخرى على نطاق واسع.

تُمثل الأسواق الناشئة اليوم أكثر من خُمُسي الناتج المحلي الإجمالي العالمي المُقاس بأسعار الصرف في السوق، وما يقرب من ثلاثة أخماس بعد تعديل الفروق في القوة الشرائية. في حال انهيار هذه الاقتصادات، فسيكون مواطنو الدول الغنية أيضًا ضحايا كارثة اقتصادية تم التنبؤ بها منذ فترة طويلة ويمكن تجنبها بشكل واضح.

* مرشح رئاسي سابق ووزير مالية تشيلي، وعميد كلية السياسة العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية