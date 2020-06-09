كيف نكسب الحرب ضد وفيات الأمهات والأطفال؟

المصدر: هنرييتا فور - تيدروس أدهانوم - نتاليا كانم - كيفين واتكينز

بينما يركز العالم كل اهتمامه على كسب المعركة ضد مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا لا نزال نخوض حرباً ضد الوفيات التي يمكن منعها بين الأطفال والأمهات ــ إنها الحرب التي تعهد قادة العالم بكسبها بحلول عام 2030. يتعين على المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه الوفاء بهذا الوعد في هذا العقد.

ربما يكون تمكين الأطفال من النجاة قصة النجاح غير المروية الأعظم في تاريخ التنمية الدولية الحديث. فمنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بنحو %60. وقد تسارع معدل الانخفاض السنوي منذ عام 2000، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ ملايين الأرواح. كما انخفض بسرعة أيضاً معدل الوفيات بين الأمهات، بنحو 40% على مدار السنوات العشرين الأخيرة.

كانت هذه المكاسب إلى حد كبير نتيجة للجهود الرامية إلى توسيع نطاق وصول الأنظمة الصحية في أفقر بلدان العالم. وكانت الرعاية الصحية الأولية المحفز لبعض المكاسب الأكثر إبهاراً. فقد حققت بلدان مثل بنغلاديش وأثيوبيا تقدماً مذهلاً من خلال تدريب ونشر العاملين الصحيين، حيث يمكنهم تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية، وبالتحديد، في المجتمعات التي يخدمونها.

كان التعاون الدولي محركاً قوياً آخر للتغيير. فقد ساعدت المعونات المقدمة من خلال تحالف جافي (Gavi)، وهو تحالف اللقاحات الذي عمل منذ عام 2000 على تمكين تحصين أكثر من 760 مليون شخص ضد أمراض فتاكة، ما أدى إلى إنقاذ أكثر من 13 مليون شخص.

على الرغم من هذا التقدم، لا يزال الأطفال وأمهاتهم يموتون بمعدلات مروعة. وأكثر من خمسة ملايين حياة شابة لا تزال تضيع كل عام، نصفها تقريباً في الشهر الأول من الحياة، بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل الالتهاب الرئوي، والملاريا، والإسهال. وأكثر من 800 امرأة وفتاة مراهقة يمتن كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها ترتبط بالحمل والولادة، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى نقص الرعاية الصحية الإنجابية.

حتى قبل اندلاع جائحة (كوفيد 19)، لم يكن العالم على المسار الصحيح الذي يقوده إلى الوفاء بوعده ــ المدرج في هدف التنمية المستدامة الثالث ــ إنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال بحلول عام 2030. وإذا جاء التقدم على مدار العقد القادم مماثلاً لنظيره الذي تحقق في العقد الأخير، فسوف يظل عدد الوفيات بين الأطفال يتجاوز ثلاثة ملايين طفل سنوياً بحلول عام 2030. ولن تتحقق أيضاً أهداف إنقاذ الأمهات بهامش كبير.

مكمن الخطر الآن هو أن تتسبب جائحة (كوفيد 19) في توسيع الفجوة بين وعد أهداف التنمية المستدامة والواقع. وبالفعل، بدأت ارتباكات سلاسل الإمداد، وتزايد حدة الضغوط المالية، وتحويل العاملين الصحيين والموارد، تتسبب في تقويض جهود تسليم الخدمات في المناطق المعرضة للخطر. وتشير تقارير تحالف جافي للقاحات إلى «تأخر 14 حملة تحصين يدعمها التحالف»، إضافة إلى «أربع عمليات إدخال لقاحات وطنية»، ما يجعل أكثر من 13 مليون شخص ــ كثيرون منهم أطفال ــ محرومين من حماية اللقاح.

من ناحية أخرى، تتسبب سياسات الإغلاق والخوف من العدوى في منع الناس من طلب أشكال أخرى من الرعاية الصحية.

تشير تقديرات باحثين في كلية الطب التابعة لجامعة جونز هوبكنز إلى أن تراجع الانتفاع من الخدمات الصحة الروتينية على مدار فترة تدوم ستة أشهر قد يؤدي إلى 253 ألف وفاة إضافية بين الأطفال.

كما تشير تقديرات فريق بحثي آخر في معهد جوتماخر إلى أن حتى الانخفاض المتواضع بنسبة %10 في تغطية الرعاية الصحة المرتبطة بالحمل والولادة من شأنه أن يؤدي إلى 28 ألف وفاة إضافية بين الأمهات ونحو 168 ألف وفاة بين حديثي الولادة.

مثلها كمثل إيبولا، تتطلب جائحة (كوفيد 19) اهتمام العالم وتعاونه. فمن دون لقاح، لن نجد لنا مَخرَجاً من الجائحة. ولهذا السبب، يُـعَـد تطوير اللقاح وتوزيعه بشكل عادل أمراً بالغ الأهمية. ويظل التعاون الدولي لتعزيز أنظمة الصحة العامة وتوفير الاختبارات، والمعدات الواقية، والإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح يشكل أولوية قصوى.

لكن لا يجوز لنا أن نسمح لأزمة صحية جديدة، مهما كانت قاتلة، بالتسبب في زيادة أعداد الموتى نتيجة لأمراض قاتلة قديمة بين الأطفال والنساء الأكثر حرماناً في العالم. ويتطلب تجنب هذه النتيجة الاستعانة بنهج يتألف من أربع شعب.

أولاً، يتعين على الحكومات والجهات المانحة للمعونة أن تدافع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال صحة الطفل والأم من خلال حماية ميزانيات الخدمات الصحية المجتمعية، بما في ذلك صحة الأمهات والتحصين.

ويشكل اجتماع المانحين لاتخاذ القرار بشأن تمويل جافي في الفترة من 2021 إلى 2025 أهمية بالغة. فمن خلال الاستجابة لدعوة جافي إلى توفير تمويل بقيمة 7.4 مليارات دولار، سيمكن المانحون المنظمة من تحصين 300 مليون طفل إضافي في البلدان النامية خلال هذه الفترة، وبالتالي إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية ملايين إنسان. لن نجد استثماراً صحياً أكثر فعالية من هذا.

ثانياً، لا بد من تعزيز الجهود لبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود، مع التركيز على معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها جائحة (كوفيد 19).

ثالثاً، حان الوقت للتخلي عن الفكرة الخاطئة القائلة إن التغطية الصحية الشاملة تَرَف لا يمكن تحمل تكاليفه. ما لا يمكن تحمله حقاً هو عدم المساواة، والمعاناة، وانعدام الكفاءة الذي يصاحب تمويل الخدمات الصحية من خلال رسوم المستخدمين التي تفرض على أناس أشد فقراً من أن يتمكنوا من تحملها.

ومع ارتفاع معدلات الفقر حتماً، تصبح ضرورة إلغاء هذه الرسوم وتعزيز الأنظمة الصحية الممولة من الحكومات أشد إلحاحاً من أي وقت مضى. الواقع أن التغطية الصحية الشاملة مدرجة في هدف التنمية المستدامة ذاته مع الوفيات التي يمكن منعها بين الأمهات والأطفال، ما يؤكد ترابط الأمرين.

أخيراً، يتعين علينا أن نستكشف كل وسيلة ممكنة لتعبئة الموارد. حصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تعهد من دول مجموعة العشرين بتعليق سداد الديون المستحقة على البلدان الأكثر فقراً. ومن المؤكد أن هذه فرصة لتحويل الأموال المخصصة لخدمة الديون إلى صندوق استثماري لصحة الطفل والأم.

الحق أن جائحة (كوفيد 19) تشكل تَذكِرة مدمرة بضعفنا المشترك. لكننا جميعاً توحدنا قيم مشتركة تنعكس في تعهدنا بإنهاء الوفيات التي يمكن منعها بين الأطفال والأمهات. وبينما نكافح الجائحة، يتعين علينا أن نتمسك بهذا التعهد وأن نفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا للنساء والأطفال الذين تهدد المخاطر حياتهم.

* المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

* المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

* الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة.