أمريكا اللاتينية وتكاليف مكافحة «كورونا»

تُعد مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اختباراً قاسياً حتى بالنسبة إلى الاقتصادات الأكثر تقدماً. الحكومات المثقلة بالديون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سيكون الأمر أكثر صعوبة لها.

أصبحت الأوضاع المالية للعديد من البلدان اليوم أسوأ مما كانت عليه عند اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. والأسوأ من ذلك أن سياسات التحفيز التي تعمل في الأوقات العادية لن تنجح في مواجهة التداعيات المترتبة على وباء كوفيد 19، خاصة مع نقص التمويل وهروب المستثمرين إلى الأصول والأسواق الأكثر أماناً.

بين عامي 2008 و2019، انخفض متوسط الرصيد المالي العام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من -0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى -3٪، وارتفع متوسط الدين العام من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62٪. هذه الأرقام هي نتيجة فقدان العديد من الفرص، خاصة أثناء وبعد «الركود العظيم» في الولايات المتحدة.

في ضوء ارتفاع مستوى الدين الحالي، بلغ متوسط تدابير التوسع المالي المتاحة في المنطقة نصف حجم ذلك في عام 2009. في حين تتمتع شيلي وبيرو بحيز للإنفاق، ستواجه الأرجنتين والإكوادور وبلدان أخرى العديد من الصعوبات.

يشكل تكوين الحوافز المالية تحدياً هائلاً، والذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى في المستقبل. تتطلب السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية نفقات مؤقتة فقط. ولكن في التوسّع المالي لعام 2009، تم استخدام ما يقرب من ثلثي الإنفاق لدفع رواتب أعلى وتحويلات طويلة الأجل، والتي يصعب عكسها، وبالتالي لا يمكن تحملها. من خلال زيادة هذه النفقات القائمة، فقد تُعاني العديد من البلدان من عجز مالي في المستقبل.

يتعلق تحدّ آخر بالوصول إلى الأسواق المالية. في المتوسط، تدفع المنطقة بالفعل 700 نقطة أساس إضافية لشراء سندات الخزانة الأمريكية لسداد ديونها. على الرغم من أنه لا يزال بإمكان المستثمرين شراء الأصول في المنطقة، فقد بدأت بالفعل عملية الرواج تجاه الأصول عالية الجودة.

وفقاً لمعهد التمويل الدولي، تجاوزت التدفقات المتراكمة من الأسواق الناشئة منذ يناير الماضي المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية. بالنسبة لدول مثل الأرجنتين والإكوادور - مع فروقات ائتمانية أعلى من 4200 نقطة أساس - فإن الخيار الوحيد هو الحصول على قروض من مؤسسات متعددة الأطراف.

بسبب هذه الظروف، يجب أن يكون الحجم الإجمالي للحزمة المالية في المنطقة أصغر مما كان عليه في الماضي، ما لم تكن البلدان على استعداد لتحمل مخاطر اقتصادية كلية إضافية، أو لخفض النفقات الأخرى لإفساح المجال لبرامج مكافحة وباء كوفيد 19. من الواضح أن الحد من انتشار الفيروس، وزيادة النفقات الصحية، وتجنب انهيار البنية التحتية الصحية هي من الأولويات القصوى.

سيأتي وقت تحقيق نمو واسع النطاق ومستدام لاحقاً. علاوة على ذلك، قد لا تكون سياسات تحفيز الاقتصاد الكلي القياسية فعالة حتى الآن. على الرغم من أن الإنفاق الرأسمالي غالباً ما يكون أفضل وسيلة لسياسات مواجهة التقلبات الدورية (لأنه يحتوي على أكبر مضاعف مالي)، فقد لا يعمل عندما تُصبح مواقع البناء والعديد من أماكن العمل الأخرى مراكز للعدوى.

يحتاج صناع السياسات الذين يصممون خطة استجابة للوباء أيضاً إلى ضمان أن تكون النفقات مؤقتة بحيث يمكن إعادة توجيهها بعد مرور الأزمة. يفقد الكثير من الناس دخلهم في ظل الحجر الصحي، لذلك يجب تقديم الدعم للفقراء وأولئك الذين يعتمدون على الاقتصاد غير الرسمي. لتجنب الزيادات المستمرة في برامج التحويل الحالية، يجب توجيه هذه الإعانات من خلال حسابات منفصلة مع شروط سحب واضحة.

وأخيراً، يتعين على الحكومات التدخل للحفاظ على أسواق الائتمان. وعلى الرغم من القيود الحالية، لا تزال السياسات المالية تلعب دوراً مهماً في إنقاذ الأرواح والتخفيف من التكاليف الاقتصادية لفيروس «كورونا» في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. الذخيرة نادرة. ولكن إذا تمت إدارتها بشكل جيد، فقد تكون فعالة إلى حد بعيد.