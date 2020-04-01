المروحيات قادمة

مع زيادة حدة وباء كوفيد 19، اعتمدت الولايات المتحدة للتو حزمة إنقاذ مالية بقيمة 2 مليار دولار (ما يعادل 9.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019). يأتي مشروع القانون هذا في أعقاب إجراءات غير مسبوقة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي سيتبنى سياسة التيسير الكمي المفتوح، مع تقديم آليات جديدة لدعم الشركات والحفاظ على تدفقات الائتمان.

ستتخذ معظم إجراءات الاستجابة الأمريكية شكل «أموال الهليكوبتر»، وهي عبارة عن تطبيق لنظرية النقد الحديثة (MMT) يقوم البنك المركزي من خلالها بتمويل الحوافز المالية عن طريق شراء الديون الحكومية الصادرة لتمويل التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام.

يعرف الاقتصاد الأمريكي تدهورا سريعا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير الصحي المباشر لوباء كوفيد 19، ولكن السبب الرئيسي يتمثل في تدابير التباعد الاجتماعي التي تمنع الناس من الإنتاج والاستهلاك.

في ظل هذه الظروف، من الآمن الافتراض أن برنامج شراء الأصول الإضافي للاحتياطي الفيدرالي سيصل إلى 2 مليار دولار على الأقل إذا كان هذا هو ما يلزم لتجنيب الحكومة الفيدرالية من الاضطرار إلى الوصول إلى أسواق الأصول مباشرة لتمويل مبادراتها الجديدة.

في يناير، قبل أن يصبح الفيروس التاجي تهديدًا معترفًا به، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن العجز الفدرالي المتكرر سنويا للحكومة الأمريكية سيتجاوز 1 مليار دولار على الأقل في العقد المقبل. وفي هذه الأثناء، تسعى المملكة المتحدة أيضًا إلى إجراء تجربة قوية لنظرية النقد الحديثة /‏‏ أموال الهليكوبتر.

بشكل عام، يبلغ الحجم الإجمالي لعمليات شراء الأصول الإضافية للبنك المركزي الأوروبي أقل من 7.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2019، مما يجعل استجابته أقل من استجابة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لسوء الحظ، كانت السياسة المالية للكتلة غير فعالة. في 16 مارس ، أعلن وزراء مالية الدول الأعضاء أنهم سينفذون حزمة تحفيز تعادل 1 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 - وهذا من أجل اقتصاد كان يكافح بالفعل لتحقيق النمو.

وقد أشار قادة منطقة اليورو إلى أنهم سيتخذون المزيد من التدابير التحفيزية إذا لزم الأمر، لكن ذلك لم يكن كافيا. التطور الإيجابي الوحيد في هذا الصدد هو الالتزام بإنشاء تسهيلات السيولة بقيمة لا تقل عن 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

نظرًا إلى أن منطقة اليورو تفتقر إلى سلطة مركزية رسمية تتمتع بسلطات ميزانية مستقلة، فقد أصبحت آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إطارًا يسمح للدول الأعضاء القوية ماليًا بدعم الدول الأعضاء الضعيفة سياسياً إذا اقتضى الأمر.

ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أي إجماع داخل منطقة اليورو حول ما إذا كان يمكن استخدام آلية الاستقرار الأوروبية بهذه الطريقة. وبذلك، فإن الخيار المتبقي هو قيام الدول الأعضاء بزيادة برامج التحفيز المالي الوطنية لديها إلى 7.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من شأن ذلك أن يشرك البنك المركزي الأوروبي في الإجراءات شبه المالية التي تنطوي على إعادة توزيع المخاطر المالية عبر البلاد، مما يتطلب إما تعديل المعاهدات الحالية أو رغبة جماعية من الدول لتجاهل قضايا الشرعية الواضحة التي تثيرها مثل هذه العمليات.

على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يوجد بنك مركزي واحد لدولة واحدة، لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتولى بسهولة دور الوكيل المالي للحكومة.

ولكن حتى لو كان هذا هو الحال، فإن السماح بوجود خلل في التصميم في المعاهدات القائمة لمنع الاستخدام المناسب لأموال الهليكوبتر في وقت الأزمات الحقيقية يُعد جريمة. يجب على إيطاليا تنفيذ حافز مالي بنسبة لا تقل عن 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي - على الأرجح أكثر - ويجب أن يساعدها البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية على القيام بذلك.

* كبير الاقتصاديين السابق في سيتي غروب، وأستاذ زائر في جامعة كولومبيا.