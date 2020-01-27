تصحيح السياسة المالية

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من تدابير السياسة الاقتصادية الأساسية.

ويُعد الإصلاح الضريبي الذي ينص عليه قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 (TCJA)، والاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA)، و«المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والإصلاحات التنظيمية الأخيرة، خطوات حاسمة لإحياء وتعزيز النمو الاقتصادي. اليوم حان الوقت لاتخاذ خطوة سياسية أساسية أخرى: تصحيح مسار السياسة المالية.

تفوق التوقعات الحالية لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي (CBO) للإنفاق الحكومي الفيدرالي في السنوات المقبلة بكثير إيرادات الحكومة الفيدرالية.

النتيجة هي حدوث عجز كبير في الميزانية الفيدرالية، مما سيؤدي إلى رفع الدين الفيدرالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144% بحلول عام 2049، وفقاً لخط الأساس لمكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المحتمل أن يصل إلى 219% المتوقعة في السيناريو المالي البديل لمكتب الميزانية في الكونغرس. مستويات الديون هذه لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة.

على عكس الفترات السابقة التي انخفض فيها العجز بعد عمليات تحفيز مماثلة، فإن التوقعات الحالية لمكتب الميزانية بالكونغرس لا تُظهر انعكاساً مُماثلاً. سيؤدي العجز الكبير إلى إلغاء البرامج الفيدرالية المُهمة، بما في ذلك الاستثمار اللازم في البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمار الخاص اللازم للنمو الاقتصادي.

سوف تمثل خدمة الدين نصيباً متزايداً من الإنفاق، ومن المرجح أن تزيد الديون المرتفعة من معدلات الفائدة بأكثر مما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، مما يؤدي إلى ارتفاع الديون الخطيرة اقتصادياً.

لا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو. يوضح الرسم البياني أيضاً هدفاً معقولاً للإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يفتح الطريق أمام التوحيد المالي. يتحقق هذا الهدف تدريجياً - بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط في السنة - مما يقلل من نسبة الإنفاق الفيدرالي في الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% إلى 19.5%.

هذا المسار التدريجي ليس علامة واضحة على «التقشف». سيعرف الإنفاق الفيدرالي نمواً بمعدل أقل قليلاً من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى انخفاض العجز مع مرور الوقت. إذا كانت الخطة موثوقة، فلن يكون لها أي آثار سلبية على الطلب في الناتج المحلي الإجمالي.

وفقاً لأبحاث مكتب الميزانية بالكونغرس التي أشرتُ إليها عندما أدليت بشهادتي أمام لجنة ميزانية مجلس النواب في نوفمبر، فإن هذا الهدف سيؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دخل الفرد، على عكس التوقعات الحالية لمكتب الميزانية بالكونغرس حول ارتفاع مستويات العجز.

لكن تحقيق هذا الهدف يعني أن حصة الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل ستكون أقل بكثير مما توقعه مكتب الميزانية بالكونغرس وفقاً للسياسة الحالية.

توجد الميزانية الفيدرالية الحالية خارج المسار ويجب إصلاحها. المشكلة هي أنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق بسرعة كبيرة مقارنة بالدخل، وليس أن العجز يستجيب بشكل معتدل للغاية لارتفاع وانخفاض مستويات الاقتصاد.

سوف يُركز الإصلاح المقترح هنا على المشكلة المتعلقة بتوحيد مالي تدريجي للغاية، مما يجعل عملية السياسة أكثر استدامة وانتشاراً ويمكن التنبؤ بها. الأهم من ذلك، أنه من شأنه تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق اقتصاد أكثر مرونة.