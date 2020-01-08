السياسات النقدية وتغيّر المناخ

في مواجهة قضية تغير المناخ، تواجه البنوك المركزية في الغرب عدداً من الأسئلة.

هل ينبغي أن يركز صناع السياسة النقدية (وغيرهم من المنظمين والمشرفين الماليين) على آثار تغير المناخ على الاستقرار المالي؟ هل ينبغي أن يتعاملوا مع تغير المناخ كتهديد محتمل لقدرتهم على متابعة مهمتهم الاقتصادية الكلية المتمثلة في العمالة الكاملة واستقرار الأسعار؟ هل ينبغي أن يصبح التخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ هدفاً واضحاً للسياسة النقدية؟للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن يكون المرء مدركاً تماماً لنوعين من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

الأول يتضمن مخاطر الانتقال أو التخفيف التي تنشأ من التحول الناجح إلى مستقبل منخفض الكربون.

على سبيل المثال، قد تؤدي سياسات التخفيف من آثار المناخ وسياسات الطاقة الخضراء إلى تشتيت الأصول - مثل احتياطيات الوقود الأحفوري - التي ستنخفض قيمتها بشكل حاد بسبب التغيير الأساسي في الطلب الناتج عن التشريعات واللوائح والضرائب والتكنولوجيا والأذواق، وغيرها.

تتعلق الفئة الثانية من المخاطر المالية بالفشل في معالجة تغير المناخ بشكل فعال. هناك مخاطر مادية مرتبطة بالتكيف مع زيادة ثاني أكسيد الكربون في المستقبل، بما في ذلك تدمير الأصول التجارية والطبيعية الحقيقية وكذلك رأس المال البشري.

ستهدد مجموعة واسعة من الكوارث الطبيعية البنية التحتية وغيرها من الهياكل المملوكة للقطاعين العام والخاص والأراضي والموارد المائية. كما أن المخاطر المتزايدة للإصابة أو الوفاة أو الخسارة المحتملة التي قد يتعرض لها الأشخاص يمكن أن يكون لها عواقب مالية وخيمة ليس فقط على المتضررين، ولكن أيضًا على مقدمي التأمين والأطراف الأخرى.

على الأقل منذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ لعام 2015، كان المنظمون والمشرفون الماليون على دراية بالمخاطر التي يشكلها تغير المناخ على الاستقرار المالي.

تولي هيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة الآن اهتمامًا خاصاً بالتأثير المحتمل لتغير المناخ على قطاعي التأمين والبنوك، وقد قامت، بالتعاون مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، بتعديل الأطر الإشرافية والتنظيمية وفقًا لذلك.

وبالمثل، قامت فرقة العمل المعنية بالمعلومات المالية المتصلة بالمناخ التابعة لمجلس الاستقرار المالي بوضع توصيات لبناء القدرة على التكيف مع المناخ والتي تحظى الآن بدعم كبير. تُقدم شبكة البنوك المركزية والمشرفين على النظام المالي الأخضر، التي تأسست في عام 2017، توصيات منتظمة لكيفية معالجة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

وكما تُشير هذه المبادرات التنظيمية والاستشارية، يمكن أن يكون لمخاطر المناخ تأثير كبير على قدرة السلطات النقدية على تنفيذ أهداف الاقتصادي الكلي التقليدية. يمكن أن تؤدي المظاهر المناخية المتطرفة إلى خفض الطلب الكلي والإنتاج المحتمل بشكل كبير، على نحو غير متوقع، ولفترات طويلة.

في العقود الأخيرة، واجهت البنوك المركزية بعض تحديات التضخم المصحوبة بالركود (انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم) إلى جانب أزمات أسعار النفط.

لكن هذا يمكن أن يتغير إذا أصبحت الآثار السلبية المترتبة على العرض والطلب لتغير المناخ أكثر تكراراً وشدة. علاوة على ذلك، فإن مخاطر المناخ الأشد قد تعني أن الأفق الزمني للسياسة النقدية (عادة ما يكون من 2 اٍلى3 سنوات) يجب تمديده للسماح بأزمات مناخية مستمرة ومنخفضة التردد وعالية التأثير.

لا يوجد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا لدى بنك اليابان تفويض بمتابعة سياسة التخفيف من حدة تغير المناخ. ومع ذلك، ينبغي على بنك إنجلترا «الحفاظ على استقرار الأسعار، ورهناً بذلك، دعم السياسة الاقتصادية للحكومة البريطانية»، والتي قد تشمل دعم سياسات المناخ.

وفي أوروبا، ترتبط سياسة المناخ بالسياسة النقدية. يكمن الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي في «الحفاظ على استقرار الأسعار، دون المساس بهذا الهدف، ودعم السياسات الاقتصادية العامة في الاتحاد»، والتي تشمل توفير «مستوى عالٍ من الحماية البيئية وتحسين جودة البيئة»، والمساهمة في تحقيق «السلام والأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم».

في التصريحات الأخيرة للبرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن مخاطر المناخ تُشكل بالفعل مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي، وألمحت إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ يمكن أن يُضاف كهدف للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بعد مراجعة مستمرة لإطار سياسة البنك.

إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين تنفيذ هذه الخطوة من خلال عمليات الإقراض والاقتراض التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي وأي برامج شراء أصول يسعى لتنفيذها.

يجب أن نتوقع رؤية «التسهيلات الكمية الخضراء» في المستقبل غير البعيد في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون من الضروري إجراء تغييرات على تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يكون هذا الإجراء ممكنًا.