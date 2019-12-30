المكسيك وجدوى «التجارة الحرة» مع أمريكا وكندا

المصدر: جورج ج. كاستانييدا - وزير خارجية المكسيك السابق، وأستاذ السياسة ودراسات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بجامعة نيويورك.

من خلال المصادقة على اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA) للتجارة الحرة، أزاح مجلس النواب الأمريكي عقبة رئيسية محتملة أمام الاتفاقية التجارية.

وقد وافق مجلس الشيوخ المكسيكي بالفعل على الاتفاقية، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الكندي بتمريرها في مطلع العام القادم. بمجرد دخول الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية حيز التنفيذ - حيث ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - سيكون لها آثار نوعية بعيدة المدى على المكسيك بشكل خاص.

جاء تصويت مجلس النواب بعد أكثر من عام من توقيع قادة الدول الثلاث على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في بوينس آيرس في نوفمبر 2018، وقد استغرق الأمر وقتاً أطول مما توقع الكثيرون، ولكن أسرع مما توقع البعض بعد أن خسر الجمهوريون أغلبية المقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.

تُعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أهم بكثير بالنسبة للاقتصاد المكسيكي منها للاقتصاد الأمريكي. كما أن الأحكام المُتعلقة بالعمل والبيئة في الاتفاق الجديد مُوجهة بشكل أساسي إلى المكسيك. ولكن على الرغم من أن هذه التدابير الإضافية مُرحب بها، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من أزمة حادة.

تحتوي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المُعدلة هذه، على سلسلة من آليات التنفيذ الأساسية، ومن بينها: أنها تنشئ نظاماً سريعاً للاستجابة للهيئات المستقلة لتلقي الشكاوى وتحديد ما إذا كانت حقوق العمال تنتهك، وفرض عقوبات في حال إثبات ذلك.