أمل جديد بتحرّك عالمي فاعل لحماية المناخ

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP25)، أساس لتمهيد الأرض لالتزامات أكثر طموحاً من جانب الدول المشاركة تجاه قضية المناخ. وليس هناك مكان أحوج إلى هذا الأمر من الدولة الأبعد عن زعامة الدول في مجال التغير المناخي: وهي الولايات المتحدة.

غير أن تقريراً جديداً جديراً بأن يمنح العالم الأمل في أن الأوان لم يفت بعد لإبقاء الولايات المتحدة على مسار ينسجم مع الطموحات العالمية المتطلعة إلى تفادي أشد تداعيات تغير المناخ كارثية. وسيتطلب ذلك قيادة متواصلة من الولايات والمدن والشركات الأمريكية التي بدأت في اتخاذ خطوات فعلية، مصحوبة بتحرك نشط ومحفز من جانب الحكومة الفدرالية.

تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري في العالم، بل وكانت المصدر الأكبر للانبعاثات بشكل عام على مدار عقود. ورغم تجاوز الصين للولايات المتحدة في هذا الشأن منذ 2006، لا يزال حجم انبعاثات أمريكا التراكمية لا يضاهى.

وبعيداً عن تزعمها مسار التحرك في مجال المناخ سلفا، سحبت الولايات المتحدة تحت حكم إدارة الرئيس دونالد ترمب كثيراً من القوانين الفدرالية المتعلقة بحماية المناخ والبيئة، وأشارت رسمياً إلى نيتها الانسحاب بنهاية العام المقبل من اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.

لحسن الحظ أن بقية الولايات المتحدة لا تسير على خطى ترمب، حيث أعلن تحالف ضخم يتألف من الولايات والمدن والشركات والجامعات وغيرها من المؤسسات الممتدة بطول البلاد وعرضها عن موقفهم قائلين «ما زلنا هنا» (إشارة إلى اسم الحركة التي تضم هذا التحالف).

وينوي هذا التحالف اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالالتزامات الأمريكية بشأن المناخ، رغم انسحاب الحكومة الفدرالية رسمياً من اتفاق باريس.

وليس هذا بإعلان حالم أو واهم. فالمشاركون في التحالف، وعددهم يربو على 3800 (قابل للزيادة) يمثلون ولايات ومدناً ومقاطعات تشكل 65% من سكان الولايات المتحدة، أي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ــ أي بما يوازي اقتصاداً يفوق اقتصاد الصين حجماً ــ ويصدر عنها أكثر من نصف انبعاثات الولايات المتحدة. فمثلاً تعهدت 145 مدينة أمريكية بكهرباء نظيفة 100%، ونجحت ست منها في تحقيق ذلك بالفعل.

لكن يبقى السؤال الجاد: ما مدى التقدم الذي يمكن أن يحرزه هذا التحالف لخفض الانبعاثات دون دعم الحكومة الفدرالية؟ وما مدى التحسن الذي قد يطرأ على الوضع إذا أعادت الإدارة الأمريكية والكونجرس التزامهما بالعمل من أجل المناخ؟ هذا ما حاولت مبادرة تعهد أمريكا، وهي مبادرة لمؤسسة بلومبرج فيلانثروبيز، الإجابة عنه خلال العام المنصرم.

جاءت النتائج التي انتهت إليها المؤسسة مطمئنة ومقلقة في آن واحد. فوفقاً لتقرير المبادرة الثالث الذي صدر قبل أيام قليلة بعنوان «تسريع التعهد الأمريكي» (الذي أُنتج بالتعاون مع معهد روكي مونتين والمعهد العالمي للموارد)، يمكن خفض الغازات المسببة للانحباس الحراري في أمريكا بنسبة 37% (مقارنة بمستويات 2005) بحلول عام 2030، إذا بذلت الولايات والمدن والشركات جهوداً أقوى.

بمعنى آخر، فحتى بدون الحكومة الفدرالية، تستطيع الولايات المتحدة إلى حد كبير خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتحفيز مكاسب اقتصادية عريضة. وقد يتطلب النجاح تكوين تحالف موسع من جهات فاعلة غير فدرالية للتحرك بسرعة وبشكل طموح لتحويل أنظمة الطاقة والمواصلات، على أن يتضمن ذلك البناء على الإجراءات المبتكرة التي تتخذها بالفعل الولايات والمدن والشركات الأمريكية.

يبشر مثل هذا التحرك بتأثير يتجاوز الحدود الأمريكية، مع دعم وتعزيز تعهدات القيادة التصاعدية (من القاعدة للقمة) داخل البلاد لرفع سقف الطموحات في العالم بأسره. وقد بدأ هذا التأثير بالفعل.

فعلى سبيل المثال، تقوم رابطة التحالفات من أجل العمل المناخي بربط المدن والولايات والقطاع الخاص والمستثمرين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في الأرجنتين واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وفيتنام لتسهيل تعاونهم مع بعضهم بعضاً، ومع حكومات دولهم لتحفيز العمل المناخي. لكن يظل دور الحكومات مهماً. فرغم الإمكانيات التي تحظى بها القيادة التصاعدية لقضية المناخ، تبقى حقيقة أن النتائج تكون أفضل كثيراً عندما تكون مصحوبة بالتنسيق والرقابة من القمة إلى القاعدة.

يوضح تقرير مبادرة تعهد أمريكا أن عودة الانخراط الأمريكي القوي على المستوى الفدرالي في العمل المناخي ــ في شكل استراتيجية شاملة «جامعة» ــ يمكن أن يسهم في تقليص الانبعاثات بنسبة 49% بحلول عام 2030، الأمر الذي يضع الدولة على طريق الوصول لانعدام الانبعاثات تماماً بحلول منتصف القرن. وبالتالي يمكننا القول بأنه رغم مرور ثلاث سنوات من اللامبالاة على المستوى الفدرالي، فإننا لم نفقد الأمل كله في أن نشهد تحركاً فعالاً في مجال المناخ في الولايات المتحدة.

لكن التحول المنشود سيتطلب حشداً واسعاً للمواطنين، وزيادة في إنتاجية الطاقة، وابتكاراً ثورياً (مزعزعاً)، وتحديثاً للهياكل السوقية، واستثماراً يقوم على فكر مستقبلي متطور. كما يتحتم على الكونجرس والسلطات التنفيذية القيام بتحرك قوي وسريع يضع تغير المناخ والتحول الاقتصادي المرتبط به على قمة جدول أعمال السياسات.

نتوقع أن يكون العائد من ذلك هائلاً. فبالإضافة إلى الفوائد البيئية، يمكن أن تسهم التغييرات المنصوص عليها في تقرير مبادرة تعهد أمريكا في تعزيز الرخاء وخفض تكاليف الاستهلاك وتحسين الصحة العامة، شريطة أن تُخطط تلك التغييرات بشكل جيد وتُنفذ بصورة فعالة. وبحلول عام 2030، يمكن أن يقدم التحول الاقتصادي أداء مماثلاً أو أفضل في مجالات الكهرباء والسيارات والمباني مقارنة بالتقنيات القائمة على الوقود الأحفوري ــ وبسعر أقل.

كمثال على ذلك، سنجد أن غلق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم وإبدالها بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أرخص بالفعل من الإبقاء عليها. كما أن مثل هذا التحول سيوجد فرص عمل جديدة ومهناً مستقبلية في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وزراعة وإدارة الغابات بصورة مستدامة (إلى غير ذلك من المجالات).

ويوضح تحليل حديث للجنة العالمية المعنية بالاقتصاد والمناخ أن العمل المناخي الذكي قادر على خلق مكاسب اقتصادية عالمية بقيمة 26 تريليون دولار بحلول 2030، إضافة إلى استحداث 65 مليون وظيفة.

لقد أرست الجهات الفاعلة غير الفدرالية في الولايات المتحدة أساساً متيناً للعمل المناخي، ولا تزال تواصل دفع هذا العمل نحو التقدم. لكن تحقيق التحول المنشود بالسرعة المطلوبة يستلزم تدخلاً ومشاركة من عدد أكبر من المسؤولين المنتخبين والقادة الوطنيين في الولايات المتحدة.

* الرئيس التنفيذي لمعهد روكي ماونتن.

** رئيس المعهد العالمي للموارد ورئيسه التنفيذي.