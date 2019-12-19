سلامة كوكبنا رهن العمل الجماعي

خطوات ملموسة لتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات هي المحور الرئيسي لنقاشات قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين لتغير المناخ (COP25) في مدريد في هذا الشهر، ولكن على نفس القدر من الأهمية، المؤتمر فرصة لرفع واحدة من أقوى الأدوات التي لدينا لمعالجة تغير المناخ: الطبيعة.

تعمل الحلول القائمة على الطبيعة، (والمعروفة أيضاً باسم الحلول الطبيعية للمناخ) على تعزيز الغابات والمراعي والأراضي الرطبة والتربة في العالم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. تمتص وتخزن النظم الإيكولوجية الصحية الكربون من تلقاء نفسها.

وإذا تمت حمايتها واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام، فيمكنها توفير ثلث تخفيضات الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2030.

بمعنى آخر، تقدم لنا الطبيعة فرصة لا يمكننا أن نضيعها. يعد خفض انبعاثات الوقود الأحفوري أمراً بالغ الأهمية، ولكن لن يكون كافياً لخفض ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

لتأمين مستقبل صالح للعيش على هذا الكوكب، علينا أيضاً الالتزام بتمويل الحلول القائمة على الطبيعة. تحتاج جميع البلدان إلى البدء في دمج الحلول القائمة على الطبيعة في تعهداتها الوطنية للمناخ، والبدء في الاستثمار وفقاً لذلك.

قبل عامين، نشر علماء من منظمة المحافظة على البيئة (The Nature Conservancy) وشركائها بحثاً جديداً يعرض إمكانات الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، ومع ذلك استمرت الحلول الطبيعية للمناخ في جذب اهتمام قليل نسبياً، وحتى التمويل كان أقل.

لحسن الحظ، قد يكون هذا قد بدأ يتغير. في سبتمبر، ظهرت الحلول القائمة على الطبيعة بشكل بارز في أسبوع الأمم المتحدة للمناخ في مدينة نيويورك. على الرغم من أن هذا الحدث لم يرق إلى مستوى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى «خطوات واضحة لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2020»، فإنها قدمت منبراً لجيل جديد من دعاة المناخ والطبيعة.

من تحالف Youth4Nature إلى الناشطة السويدية Greta Thunberg، كان الشباب في الصفوف الأولى للمطالبة بأن يشرح قادة اليوم التحديات التي سيرثونها.

كما أصدر أسبوع المناخ إعلاناً من تحالف بقيادة الصين ونيوزيلندا، يركز على تشجيع الحلول القائمة على الطبيعة في كل من خطط المناخ الوطنية وقطاع الشركات.

وقد تعهد القطاع الخاص نفسه بالتزامات جديدة، حيث دعت مجموعة من 230 مستثمراً دولياً (يمثلون 16.2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة) الشركات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة إزالة الغابات في سلاسل التوريد الخاصة بها.

يجب على عالمنا الآن الحفاظ على هذا الزخم، من خلال إلقاء نظرة فاحصة على ما يمكن أن تفعله الطبيعة للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف معه.

على سبيل المثال، أحد الحلول الواعدة هو الغابة الزراعية المستدامة، التي تزرع فيها المحاصيل الغذائية إلى جانب الأشجار المحلية. يمكن أن يؤدي توسيع هذه الممارسة إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الدخل في المجتمعات الريفية واستعادة صحة التربة في وقت واحد، وعزل الكربون، ورعاية الحياة البرية الحرجة.

هناك حل آخر قائم على الطبيعة في أستراليا، حيث تعرض حرائق الغابات الكثيرة الناس والحياة البرية للخطر، وتطلق كميات هائلة من الغازات الدفيئة في الجو. تتعاون منظمة Nature Conservancy مع مجتمعات السكان الأصليين من أجل تحسين جودة الأراضي العشبية وتقطيع الكربون وتقليل خطر حرائق الغابات المأساوية.

بالاعتماد على المعرفة التقليدية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، قام حراس السكان الأصليين بإعداد حروق أصغر يتم التحكم فيها لمنع تراكم العشب الجاف الذي يسهم في حرائق الغابات الأكبر والأكثر سخونة. يسهم هذا البرنامج في الحصول على مراعي أكثر جودة مع توفير الدخل للمجتمعات الأصلية من خلال بيع أرصدة الكربون.

هذه الأنواع من البرامج تفيد الناس والبيئة، ولكن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الاستثمار. على الرغم من أن النظم الطبيعية تلعب دوراً حاسماً في تنظيم المناخ، فإن الحلول القائمة على الطبيعة لا تزال تتلقى أقل من 4% من إجمالي التمويل العام للعمل المناخي.

تعهدت فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى بزيادة التمويل لجهود الحفظ والترميم الدولية، ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذه البرامج على جدول مؤتمر COP25، ولكن ما لم تقدم المزيد من الدول التزامات مماثلة، فلن تحقق حلول المناخ الطبيعي الحجم اللازم.

والأسوأ من ذلك أن النظم الطبيعية التي يمكن أن تكون جزءاً من حل تغير المناخ تواجه تهديدات شديدة على نحو متزايد. لقد رأينا جميعاً الصور الحديثة للحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون المطيرة، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم مناخ العالم. زادت درجات الحرارة والجرائم البيئية وضعف الرقابة وعدم فعالية مكافحة الحرائق وعوامل أخرى من ضعف النظم التي تخزن حصة غير متناسبة من كربون الكوكب.

الأمازون هو مجرد مثال واحد. إن تحويل وتدهور الأراضي الطبيعية والموائل البحرية مستمر في جميع أنحاء العالم. مثل هذه الممارسات تقوض قدرتنا على التكيف مع الآثار المناخية مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وتهدد بشكل مباشر أمننا الغذائي من خلال القضاء على الأنواع التي تقوم بتلقيح المحاصيل، والمساهمة في صحة التربة، وتوفير الموائل للأسماك والحياة البحرية الأخرى. ترتبط الطبيعة والمناخ ورفاهية الإنسان ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض.. لا شيء يمكن معالجته في عزلة.

إن فعالية مثل مؤتمر COP25 فرصة لقادة العالم للاستفادة من هذه الروابط في الفترة التي تسبق عام 2020، والتي ستكون «سنة بيئية فائقة» حقيقية. بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة دولية لأعالي البحار وإنشاء إطار جديد لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، ستُعيد الحكومات أيضاً النظر في التزاماتها المتعلقة بالمناخ في مؤتمر COP26 في غلاسكو، أسكتلندا.

لكن أي التزامات تعهدت بها الدول في هذه الاجتماعات لن تعني الكثير بدون خطط ملموسة لدعمها. لدينا العِلم، ولدينا الحلول، ما نحتاج إليه الآن هو العمل للاستفادة من قوة الطبيعة. وجودنا المشترك على هذا الكوكب يعتمد على العمل الجماعي.