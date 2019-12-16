العمل الخيري.. أرواح ننقذها

المصدر: بيتر سينجر- أستاذ أخلاقيات الطب الحيوي في جامعة برينستون.

قبل عقد مضى، ألفتُ كتاب «الحياة التي يمكنك إنقاذها: العمل الآن للقضاء على الفقر في العالم». هذا الشهر، نُشرت نسخة منقحة بالكامل منه بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للكتاب، وهي متاحة مجاناً، في صيغة كتاب إلكتروني وكتاب صوتي.

يروي فصول الكتاب الصوتي عدد من المشاهير، منهم: بول سايمون وكريستين بيل وستيفن فراي وناتاليا فوديانوفا وشبانة عزمي. وقد قادتني مراجعة الكتاب إلى التفكير في التأثير الذي أحدثه، في حين دفعتني عملية البحث التي تضمنها تحديثه إلى التركيز على ما تغير خلال السنوات ال10 الماضية.

يقدم الكتاب حجة مفادها أنه من منظور الأفراد المنتمين إلى الطبقة الوسطى الذين يعيشون في بلدان ثرية، فإن الالتزام بالقواعد الأخلاقية التقليدية في مواجهة الكذب أو السرقة أو التشويه أو القتل لا يكفي. فالحياة بضمير أخلاقي في عالم اليوم تستلزم مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ظروف قاسية يمكننا منعها أو تخفيفها بسهولة. أثّر الكتاب في العديد من القراء وشجعهم على تغيير حياتهم.

وكان من بينهم كاري تونا، التي أنشأت مع زوجها، داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي موقعي فيسبوك وأسانا، مؤسسة تهدف إلى تحقيق أفضل الأعمال الخيرية الممكنة، حيث وفرا التمويل لمؤسسة GiveWell، مما مكنها من توسيع فريقها من الباحثين الذين يجرون تقييمات دقيقة للمنظمات الخيرية لمعرفة أيها يقدم أفضل أداء في إنقاذ الأرواح أو تحسين ظروف حياة الآخرين.