مُتصيّدو «وسائل التواصل» والسيطرة المجتمعية

منذ عام 1900، تطورت التكنولوجيا البشرية والتنظيم بوتيرة سريعة. قد تستغرق درجة التغيير التي تحدث في عام واحد فقط 50 عاماً أو أكثر قبل عام 1500. كانت الحرب والسياسة هما أساس تاريخ البشرية، وكان التقدم في التكنولوجيا والتنظيم بطيئاً للغاية - إن وُجد. الآن، أصبح الوضع عكس ذلك تماماً.لقد أحدث تأثير الابتكار التكنولوجي على سوق الأفكار بعضاً من أكثر التغييرات تبعية.

بدأ التحول من عصر المخطوطات المكتوبة والمنسوخة يدوياً إلى عصر مطبعة غوتنبرغ في ثورة كوبرنيكان (مع ما يقرب من قرنين من الحرب الدينية للإبادة الجماعية). وسعت المنشورات والمقاهي المجال العام وأصبح الرأي العام عائقاً قوياً أمام سلوك الحكام السياسيين.

كما أشار جون آدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، في وقت لاحق، بدأت الثورة الأمريكية في أذهان الناس قبل اندلاع الحرب. ساهم كُتيب الكاتب والمفكر الإنجليزي توماس باين بعنوان «الحاسة المشتركة» في الفوز بالمعركة الفكرية الحاسمة.

ومع ذلك، حتى خلال الثورة، كانت وتيرة التغيير أبطأ بكثير مما هي عليه اليوم. في غضون جيلين فقط، انتقلنا من وسائط السوق الجماهيرية وعمالقة الصحافة إلى الراديو والتلفزيون، ثم إلى الإنترنت وإلى المجال العام الحالي الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي. ومعظمنا سيعيش طويلاً ليشهد الثورة المقبلة.

توصل أولئك الذين يتجنبون المشاركة في دعاية وسائل التواصل الاجتماعي تقريباً إلى توافق على أن المجال العام الحالي لا يخدمنا بشكل جيد. وكتبت الكاتبة الأمريكية أنالي نيويتز في تعليق حديث لصحيفة نيويورك تايمز: «لقد انهارت وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضافت: «لقد سممت الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض وقوضت العملية الديمقراطية. الكثير منا يريد فقط التخلص منها، لكن لا يمكننا تخيل العالم بدون وسائل التواصل الاجتماعي».

شهدت المجتمعات الغربية مشاعر مماثلة من قبل. في ثلاثينيات القرن العشرين، كان يستمع أعمامي العظماء إلى أجدادهم يشكون من الكيفية التي سمحت بها الإذاعة للديماغوجيين مثل أدولف هتلر وتشارلز كوفلين وفرانكلين روزفلت (ويُعرفون أيضاً بالشيوعيين) بتعطيل العمليات العادية للخطاب العام.

لم يعُد بإمكان المُدافعين التقليديين ضمان واقعية وعقلانية النقاشات العامة. في عصر البث الجديد، يمكن أن تنتشر الميمات غير الموافق عليها على نطاق واسع دون تدخل.

يمكن للسياسيين والأيديولوجيين الذين ربما لم يأخذوا بعين الاعتبار المصلحة العامة اختراق آذان الناس واختطاف أدمغتهم.

في الوقت الحاضر، لا تقتصر المشكلة على ديماغوجي واحد، بل على مجال عام مُحاصر من قبل مجموعة هائلة من «المؤثرين»، والدعاة، والروبوتات، بالتعاون مع ديناميكيات وسائل الإعلام نفسها. مرة أخرى، تُشكل أفكار الجودة والمصدر غير الموثوقة أفكار الناس دون تقييمها وتحليلها بالكامل.

لقد كان كل هذا مُتوقعاً. قبل جيل، عندما اقتصر الإنترنت على الجامعات ومعاهد البحوث، ظهرت ظاهرة سبتمبر المزعومة كل سنة. كل عام، يتم منح الوافدين الجدد إلى المؤسسة حساب بريد إلكتروني أو ملف تعريف مستخدم، حيث يمكنهم التواصل بسرعة مع مجتمعاتهم على الإنترنت.

سيبدأون في الدردشة، وبلا شك، سيثير ذلك غضب الآخرين. في الشهر التالي، بغض النظر عن نوع المعلومات أو المناقشة التي تم استخدام الإنترنت لنشرها من قبل، سيتم استبدالها بمشاجرات مستمرة.

وبعد ذلك، ستهدأ الأمور. سيتذكر الناس ارتداء ملابسهم الحريرية قبل تسجيل الدخول؛ لقد تعلموا عدم أخذ الوافدين الجُدد على محمل الجد. يجد المتصيدون أنفسهم محظورين من دخول المنتديات التي يرغبون في تدميرها. وعلى أي حال، يُدرك معظم الأشخاص الذين جربوا أسلوب حياة المتصيدين أن ذلك ليس مُجدياً.

خلال الـ 11 شهراً القادمة، سيُسهم الإنترنت في توسيع النطاق الثقافي والتحاوري والفكري لكل مستخدم بشكل كبير، وزيادة الذاكرة الجماعية للذكاء البشري.

ولكن مع انتشار الإنترنت في كل منزل وكل هاتف محمول، تأكدت مخاوف الناس من خطر استمرار ظاهرة سبتمبر للأبد. هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها عن طريق تأجيج الغضب من توفير المعلومات الصحيحة وتشجيع عملية التعلم الاجتماعي التي تهدئ مستخدمي الإنترنت الجدد.

ومع ذلك، يُقدم الإنترنت اليوم معلومات قيمة لا يمكننا الاستغناء عنها. للوصول إلى هذه المعلومات، وافقنا ضمنياً على السماح للمهندسين في مواقع فيسبوك وتويتر وغوغل (وخاصة يوتيوب) وفي مواقع أخرى بتشكيل المجال العام باستخدام خوارزمياتهم التي تولد الغضب.

وفي الوقت نفسه، وجد آخرون أنه يمكن كسب الكثير من المال والقوة من خلال تشكيل الرأي العام عبر الإنترنت. إذا كنتَ ترغب في ترويج وجهة نظرك، فمن الأسهل استخدام الغضب من توفير حجة عقلانية شاملة - خاصةً عندما تكون هذه الآراء تخدم مصالحها وتضر بالصالح العام.

من جانبها، أنهت شركة نيوتز تعليقها الأخير بلهجة متفائلة. فقد كتبت: «لقد تغيرت الحياة العامة بشكل لا رجعة فيه بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي؛ الآن حان الوقت للقيام بشيء آخر.

نحن بحاجة إلى التوقف عن تسليم المسؤولية عن الحفاظ على المساحات العامة للشركات والخوارزميات - وإعادتها إلى البشر. قد نحتاج إلى الإبطاء، لكننا سبق وأنشأنا ديمقراطيات في حالة من الفوضى. ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى».

قد يكون هذا الأمل ضرورياً للصحفيين في هذه الأيام. لسوء الحظ، يُشير التقييم المنطقي للوضع الراهن إلى أن ذلك ليس منطقياً. بسبب استيائنا، وصلنا إلى ظاهرة سبتمبر الأبدية.