أفريقيا وفرصة الوقود الأحفوري

المصدر: جيسي صلاح أوفاديا*

في شهر أغسطس الماضي، أقيمت لافتة ضخمة حيث وقف ذات يوم نهر أوكجوكول الجليدي الشهير في آيسلندا، قبل أن يحوّله تغير المناخ إلى بحيرة. تقول اللافتة: «هذا النصب التذكاري للإقرار بأننا نعلم ماذا يحدث ونعرف ما يجب القيام به. وأنتم فقط تعلمون ما إذا كنا فعلنا ذلك».

ما يحدث، كما يحذرنا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ والمجتمع العلمي بأسره تقريباً، هو أن الكارثة المناخية تقترب سريعاً. وعلى الرغم من الكثير الذي يجب القيام به لمنع الكارثة، فإن هذا يستلزم أن تسلك المناطق النامية في أفريقيا نهجاً جديداً في التعامل مع التصنيع.

من نواحٍ كثيرة، بدأ العالم يتعامل بجدية أخيراً مع قضية تغيّر المناخ. فقد وقعت 195 دولة على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. وفي الولايات المتحدة، حكومات الولايات لواء تحقيق أهداف الاتفاق، ويقترح المرشحون الديمقراطيون للرئاسة استراتيجيات طموحة في التعامل مع قضية المناخ.

لكن الشباب، وليس القادة السياسيين، هم الذين يقودون الدعوة إلى العمل. فقد احتلت أخبار الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عاماً، العناوين الرئيسة بخطبها البليغة، وحركة الإضراب المدرسي، ورحلتها عبر المحيط الأطلسي على متن يخت لا يُطلق أي انبعاثات غازية. وأخيراً، وصف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، محمد باركيندو، هؤلاء الناشطين بأنهم «ربما يشكّلون أعظم تهديد» لمستقبل صناعة النفط.

زعم باركيندو أيضاً أن صناعة البترول ليست السبب الوحيد وراء تغيّر المناخ. ربما يكون على حق في بعض النواحي. ولكن يتعيّن على قطاع النفط أيضاً أن يعترف أن اعتمادنا على «رأسمالية الوقود الأحفوري» يقترب من نهايته. وفي تعليقاته التي ألقاها في أوائل يوليو الماضي، لاحظ باركيندو أن صناعة النفط الدولية ستحتاج إلى الدخول في بعض المحادثات الصعبة حول المستقبل.

وعلى الرغم من ضرورة الترحيب بالجهود الرامية إلى التحوّل لمصادر الطاقة المتجددة التي تكتسب قدرة متزايدة على المنافسة، فإن التحدي الذي يفرضه هذا على البلدان النامية التي لديها موارد من النفط والغاز ــ والتي ساهمت في تغيّر المناخ بمستويات أقل كثيراً من البلدان الصناعية ــ يظل دون معالجة.

كان الوقود الأحفوري داعماً للتصنيع المعزز للازدهار حيثما وُجِد، من أوروبا والولايات المتحدة في القرن 19 إلى الصين في العقد الأول من القرن 21. ولكن في الجنوب العالمي، لم تترجم موارد النفط والغاز إلى تنمية اقتصادية مستدامة ومستويات معيشة أعلى. بدلاً من ذلك، اشتمل الأمر بشكل عام على الاستخراج من بعض لمصلحة آخرين: أو ما يسمى «لعنة الموارد».

في هذه اللحظة التي تتسم بتزايد الاهتمام بالتحولات المستدامة والعادلة، يسعى عدد متزايد من البلدان الأفريقية إلى استكشافات جديدة للبترول وزيادة الإنتاج. ومن المفهوم أن تأمل هذه البلدان في جني فوائد التنمية من مواردها الطبيعية في نهاية المطاف. وفي حين تشكّل أنظمة الطاقة الأكثر استدامة أهمية بالغة من المنظور البيئي، أثناء الفترة الانتقالية ــ وبينما لا تزال الموارد البترولية مطلوبة ــ فإن البلدان الأفريقية ستحتاج إلى تحقيق القدر الأقصى من الاستفادة من مواردها من الوقود الأحفوري واستغلالها على نحوٍ يسهم في تعزيز نتائج الرفاهة الإيجابية، وهذا هو المنطق الذي تستند إليه التنمية البترولية.

ولكن حتى في ظل وجود استثمارات جديدة كبيرة، وخاصة من الصين والهند، تتضاءل إمكانات التنمية البترولية، وما بدا ذات مرة وكأنه مصدر لفرصة غير متناهية، أصبح اليوم مقيداً بحدود واضحة، نظراً لانخفاض أسعار النفط العالمية والتحوّل في الطلب نحو مصادر الطاقة المتجددة.

بوصفه الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية في نيجيريا، يدرك باركيندو تماماً حجم الصعوبات التي تواجه جهود استغلال موارد النفط والغاز في افريقيا على النحو الذي يعود بالفائدة الصافية على كل من الدولة ومواطنيها. مع اكتساب الطاقة المتجددة المزيد من الفعالية من حيث التكلفة، وانتقال المجتمعات إلى عالم ما بعد الكربون، لا ينبغي للحديث أن يدور حول كيفية تحويل صناعة النفط القائمة إلى جزء من الحل، بل حول كيفية تمكين الصناعة من تقديم المزيد من الإسهامات في التنمية الاقتصادية الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية.

حتى إذا تعافت أسعار النفط، فيبدو من غير المرجح أن تتمكن أغلب البلدان الأفريقية من تحقيق التنمية البترولية المرغوبة دون إصلاح نهجها في التعامل مع إدارة وحوكمة الموارد الطبيعية جذرياً، وسوف يتطلب هذا استراتيجية طويلة الأجل ومصممة بعناية وقابلة للتنفيذ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

على سبيل المثال، ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تدرك أن الاستثمار الجديد في صناعة النفط يعني إنفاق مليارات الدولارات على مجموعة واسعة من السلع والخدمات من شركات تقوم في كثير من الأحيان بما يتجاوز كثيراً خدمة صناعة النفط. في السنوات الأخيرة، كانت نيجيريا تقود حملة لتمكين منتجي البترول الأفارقة من الحصول على قيمة أكبر من خلال الترويج «للمحتوى المحلي». وفي مختلف أنحاء أفريقيا، تحاول البلدان بناء شركات محلية وتشجيع الشركات الدولية على تنفيذ قسم أكبر من أعمالها في البلاد. وفي واقع الأمر، تحاول البلدان إيجاد وسيلة للاستفادة بشكل كبير من مواردها قبل أن تنغلق نافذة الفرصة المتاحة لتحقيق هذه الغاية.

ويتعين على الاقتصادات الصناعية أن تبذل المزيد من الجهد لدعم صناعات النفط الأفريقية وضمان تخفيف الآثار السلبية المترتبة على إنتاج النفط.

ولكن لإنجاح هذه الاستراتيجيات، يجب أن تشارك صناعة النفط في الأمر، ما يعني المشاركة بإخلاص مع الحكومات الأفريقية، من أجل تحديد أفضل السبل لدعم الأجندات الوطنية للتنمية والتنويع، إذ يُعَد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية، بحضور باركيندو، فضلاً عن العديد من وزراء الطاقة الأفارقة وقادة صناعة النفط، فرصة مثالية لإطلاق هذه العملية.

ومن خلال العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين، يصبح بوسع منظمي الحملات من أجل انتقال مستدام وعادل أن يحققوا أيضاً المزيد من الأهداف: كالسماح للطاقة الكربونية بترك أثر إيجابي على الاقتصادات التي لم تشهد حتى الآن سوى التأثيرات السلبية الناجمة عن التنمية المدعومة بالنفط في القرن الـ20.

وبدلاً من إقصاء نشطاء المناخ الشباب على أنهم مصدر إزعاج لعالَم المال والأعمال، ينبغي لصناعة النفط أن تنخرط في حوار مفتوح صريح حول كيفية عملها على تعزيز إرثها التنموي، ولن يتسنى إلا لأجيال المستقبل أن تعرف ما إذا كانت فعلت ذلك حقاً.

Ⅶ أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة «وندسور» في كندا، ومؤلف كتاب «الدولة التنموية البترولية في أفريقيا».