المسؤوليات الدولية بشأن حقوق النساء الصحية

المصدر: كاتيا إيفرسن

يدور جوهر اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الشهر، حول تأمين التزام الدول الأعضاء بتقديم غطاء صحي عالمي، بما في ذلك الحماية ضد المخاطر المالية، والقدرة على الوصول لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية واللقاحات للجميع، ولكن الجدل لا يزال قائماً عن مدى التزام البلدان بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء، كجزء من تطبيق الغطاء الصحي العالمي.

إن تبني الإعلان السياسي المتعلق بالغطاء الصحي العالمي، يعني أن البلدان توافق على تخصيص التمويل من ميزانياتها الوطنية، وذلك من أجل مستقبل يستطيع فيه كل مريض بالسكري في كل مكان، الحصول على الأنسولين، ولا يترك فيه فيروس نقص المناعة البشرية يفتك بالمجتمعات، ويتلقى جميع الأطفال اللقاحات الأساسية، وفي ذلك المستقبل، فإن أكثر المجتمعات المحلية ضعفاً، ستحصل على خدمات تحتاج إليها، ويمكن التعويل عليها، وتحمل تكلفتها، وسيكون المجتمع برمته أكثر صحة وإنتاجاً.

لكن الاحتياجات الصحية الخاصة بالفتيات والنساء، وبشكل بارز الجوانب الإنجابية، لا تزال موضوعاً للجدل السياسي، والذي يتسبب منذ فترة طويلة، بعدم الاهتمام الكافي برعايتهن الصحية، بالإضافة إلى عدم تخصيص الموارد الكافية لذلك.

إن ما يقوض صحة النساء بشكل أكبر، هو أنه عادة ما يكون تمثيل النساء في التجارب الطبية، غير كافٍ، ما يؤدي إلى نقص في التشخيص وعلاج الأمراض. إن حماية صحة النساء وضمان قدرتهن على اتخاذ القرارات بأنفسهن في ما يتعلق بحياتهن وصحتهن وخصوبتهن، هو أساس المساواة بين الجنسين. ولا شك أن الصحة الإنجابية للنساء وحقوقهن الصحية الخاصة، تمكنهن من تحقيق تطلعاتهن.

Ⅶ رئيسة تنفيذية لمؤسسة ويمن ديلفر المتخصصة بالحث على المساواة بين الجنسين.