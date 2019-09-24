كيف يمكن لتجميع الموارد أن يتغلب على التقزم؟

المصدر: فيليب دوست بلازي وكارل مانلان

في العديد من البلدان النامية، تتعاون النساء بانتظام للمساهمة بأرباحهن في ميزانية مشتركة.

ويمكن أن تساهم هذه المساهمات الصغيرة في دفع الرسوم المدرسية، أو بدء مشروع تجاري مشترك، أو شراء أفضل البذور المتاحة لموسم الزراعة القادم.

إن تجميع الموارد له تأثير على مستوى المجتمع. وبالطبع، هذه المساهمات الفردية صغيرة مقارنة بالتحديات الأكبر المتمثلة في النهوض بالتغذية، وخلق فرص العمل..

والتقزم الناتج عن سوء التغذية والذي يؤدي إلى حجب فرص الاطفال - رجال المستقبل، من التطور والمشاركة في التنمية. إن النمو السريع للمنصات الرقمية، وأنظمة الأداء يمَكن من التصدي لهذه المشكلات على نطاق عالمي عبر منصات خاصة لمساعدة المحتاجين.

ومع أن تجميع الأموال من المجتمع ليس بالأمر الجديد، إلا أن منصات الأداء الكبيرة مثل We Chat (ويتشات)، وGo Find Me (غو فايند مي)، وM-Changa (إم شانغا)، رقمنت التضامن، فأصبح من السهل على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، التعاون في معالجة المشكلات، والاستجابة للأزمات. إن الكوارث الطبيعية غالباً ما تحدث مرة واحدة، وتتطلب استجابة فورية واسعة النطاق.

وهذا يتم، مع العلم أن تزويد الأمهات، والأطفال، بالمواد المغذية، والفيتامينات التي يحتاجون إليها، يتطلب جهداً ثابتاً ودائماً مع مرور الوقت. وهذه هي الفكرة وراء تأسيس UNITLIFE (يونت لايف)، وهي مبادرة جديدة للأمم المتحدة، تهدف إلى معالجة التقزم بدعم من الناس في جميع أنحاء العالم.. أي تجميع الموارد.

زميل في برنامج الأصوات الجديدة لعام 2016 في معهد أسبن، منصب كبير موظفي العمليات في مؤسسة إيكوبانك.