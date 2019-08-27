سد نهر الميكونغ يخلق أزمة بيئية

المصدر: Ⅶ براهما شيلاني *

أصبحت مشاريع بناء السدود الكبرى هواية مفضلة لدى بعض الحكومات الاستبدادية، وخاصة الصين. بعيداً عن الحماية من نقص المياه، كما وعد مؤيدو هذه المشاريع، تسهم السدود الكبيرة في نضوب الأنهار وزيادة حدة الجفاف.

يُعد حوض نهر الميكونغ أكبر مثال على ذلك، حيث انخفض مستوى المياه إلى مستويات قياسية.ينبع نهر الميكونغ، الذي يطلق عليه «أم المياه» في لاوس وتايلاند، من هضبة التبت التي تسيطر عليها الصين ويتم ضخه في بحر الصين الجنوبي عبر أراضي ميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.

ينتج الفلاحون الذين يعملون في حوض هذا النهر (يطلق عليه اسم وعاء الأرز في آسيا) ما يكفي من الأرز لإطعام 300 مليون شخص سنوياً. يضم الحوض أيضاً أكبر مصايد الأسماك الداخلية عالمياً، حيث يمثل ما يقدر بنحو 25٪ من كميات المياه العذبة في العالم.

يواجه هذا الممر المائي الرئيسي تهديداً كبيراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سلسلة من السدود الضخمة التي قامت الصين ببنائها بالقرب من حدود هضبة التبت لمنع تدفق مياه الأنهار إلى جنوب شرق آسيا. تبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السدود الأحد عشر التي تعمل حالياً 21.300 ميجاوات - أي أكثر من إجمالي القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلدان المصب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسبب كارثة بيئية واقتصادية وجيوسياسية.

أولاً، تسببت هذه السدود في تقليل تدفق المياه العذبة والرواسب الغنية بالمغذيات من جبال الهيمالايا إلى البحر، مما أدى إلى تراجع دلتا نهر الميكونغ في جنوب فيتنام. وقد أدى الانعكاس الناتج عن مياه البحر إلى إجبار مزارعي الأرز على تربية الروبيان أو قصب النباتات فقط.

علاوة على ذلك، وفقاً لدراسة أجرتها لجنة نهر الميكونغ، فإن تطوير الطاقة الكهرومائية حتى عام 2040 -والذي يتضمن بناء العديد من السدود الضخمة الصينية أو التخطيط لها- سيؤدي إلى انخفاض المخزونات السمكية بنسبة 40-80٪ (حسب الكتلة الحيوية). سوف تختفي الأسماك المهاجرة في جزء كبير من النهر، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الأمازون من حيث تنوع الأنواع السمكية.

تعمل السدود أيضاً على تعطيل دورة الفيضان السنوي لنهر الميكونغ، والتي تساعد على تسميد الأراضي الزراعية بشكل طبيعي عن طريق نشر الطمي المُغذي، إلى جانب اكتشاف عدد كبير من مواقع تربية الأسماك. في بداية هذا الصيف، بدأت الصين في ترميم سد جينغهونغ. أدت الفيضانات الناتجة في تايلاند ولاوس إلى تدمير المحاصيل وقتل الأسماك، مما أثر على حيوية السكان المحليين.

وقد استخدمت الصين مياه نهر الميكونغ لإعادة ملء سد جينغهونغ. أدى انخفاض منسوب المياه إلى تفاقم الوضع بسبب نقص المياه، والذي نتج عن انخفاض بنسبة 40٪ في كمية الأمطار الموسمية في شهري يونيو ويوليو. وبدلاً من زيادة نسبة المياه خلال فصل الصيف، حسبما ذكرت لجنة نهر الميكونغ، فقد انخفضت مستويات المياه بشكل قياسي، مما أدى إلى استنفاد الأرصدة السمكية ووقف إنتاج الأرز. في تايلاند، انخفضت سعة الخزان المتاحة بنسبة 24 ٪ على أساس سنوي جراء حالة جفاف شديدة، حيث أمرت الحكومة التايلاندية، بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا، القوات المسلحة بالمساعدة للتخلص من الأزمة.

على الرغم من ذلك، لم تُظهر الصين أي علامات على تراجع رغبتها لبناء السدود. بالنسبة للحكومة الصينية، تعد السدود الضخمة رموزاً للبراعة الهندسية. فهي لا تملك فقط سدوداً أكبر من الدول الأخرى؛ كما أن لديها واحداً من أكبر السدود «سد الخوانق الثلاثة»، كما تخطط لبناء سد أكبر بالقرب من حدود الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند.

ذلك، فإن بناء السدود من قبل الصين ليس مجرد مسألة فخر وطني. مع تزايد حالات الجفاف وتكرارها، فإن شبكة السدود في الصين تمنحها نفوذاً متزايداً على دول المصب. في عام 2016، أثناء موجات الجفاف الشديدة في هذه البلدان، أطلقت الصين «كميات هائلة من المياه» من أحد سدودها. واليوم، تعد الصين مرة أخرى بإطلاق المزيد من المياه - وكان ذلك بمثابة تذكير واضح لمدى اعتماد البلدان في مجرى نهر الميكونغ الآن على حسن نوايا الصين.

في المرة القادمة، يمكن أن تطلب الصين شيئاً ما في المقابل، وقد لا تتمكن الدول التي هي في أمسّ الحاجة إلى المياه من الرفض. بمعنى آخر، ستكون الصين قادرة على تحويل المياه إلى سلاح باستخدام سدودها.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن الصين هي الدولة الأكثر نشاطاً في مجال بناء السدود على مستوى العالم -مع برنامج نقل مياه النهر بين الأحواض الأكثر طموحاً- إلا أنها ليست الوحيدة. تسعى لاوس غير الساحلية إلى جعل صادرات الطاقة الكهرومائية، وخاصة إلى الصين وتايلاند، الدعامة الأساسية لاقتصادها. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكملت لاوس لتوها -رغم معارضة فيتنام وكمبوديا- سد شايابوري الممول من تايلاند، والذي يخضع الآن لاختبار تجريبي وسيبدأ في توليد الكهرباء في أكتوبر.

على الرغم من أن سد شايابوري أصغر من السدود الضخمة في المنبع في الصين، فإن له تأثيراً كبيراً بالفعل. لقد أثرت عمليات الملء والاختبار الخاصة به على تدفقات روافد نهر الميكونغ في تايلاند، مما أدى إلى تفاقم الجفاف في البلاد.

لقد كان التأثير واضحاً للغاية، وقد طلبت الحكومة التايلاندية -التي وافقت على شراء 95٪ من الكهرباء التي يولدها السد- من لاوس تأجيل الاختبارات حتى يتراجع الجفاف.

وهنا أيضاً تلعب الصين دوراً مهماً. بصفتها أكبر مستثمر في لاوس، بتمويل وبناء مشروع سد كبير في البلاد. وفي كمبوديا، أكملت الصين مؤخراً مشروعها السابع، وليس الأخير.

السد مربح للمناطق القريبة من المنبع ويمكن للناس الوصول إلى المياه والطاقة المائية بسهولة أكبر، وتكون المناطق القريبة من المصب هي الخاسرة. في حوض نهر الميكونغ، هناك خاسرون أكثر بكثير من الفائزين على المدى القصير.

على المدى الطويل، يحدد الضرر البيئي أنه لن يكون هناك فائزون على الإطلاق. الطريقة الوحيدة لتجنب مثل هذا المستقبل المأساوي هي إنهاء بناء السدود من جانب واحد، وقبول التعاون المؤسسي في حوض نهر الميكونغ، والتركيز على حماية حقوق كل بلد والوفاء بالتزاماته- تجاه شعبه وجيرانه والعالم.

* أستاذ الدراسات الإستراتيجية في مركز أبحاث السياسات في نيودلهي، وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين.