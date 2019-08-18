هواتف للفتيات لتوفير خدمات حيوية

المصدر: جيسيكا بوزنر أوديديه

الوصول إلى الهواتف المحمولة ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتسوية أرض الملعب وضمان تكافؤ الفرص للجميع ليس فقط من خلال المعرفة، بل أيضاً عن طريق الاتصال: ففي أيامنا هذه تُعَد الهواتف المحمولة قنوات رئيسة لزيادة الطلب على الخدمات الحيوية، مثل الخدمات الصحية والمالية. وعلى هذا فإن ضمان الوصول المتساوي واسع النطاق للأجهزة المحمولة يشكل وسيلة قوية وقابلة للتطوير والتوسع لمساعدة كل الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم الخاصة، في مجالات تتراوح من الصحة إلى التعليم إلى تشغيل العمالة.

إن تمكين الفتيات والنساء من الوصول إلى الإنترنت ليس سوى خطوة أولى. إذ يتعين علينا أن نضمن أيضاً امتلاكهن القدر الكافي من المعرفة الفنية لتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الأجهزة التي يستخدمنها.

وفي الواقع أن الأبحاث التي تثبت أن الفوائد بعيدة المدى المترتبة على المساواة بين الجنسين وفيرة. على سبيل المثال، من الممكن أن يضيف رفع مستوى مشاركة الإناث في قوة العمل في الهند نحو 56 مليار دولار أميركي لاقتصاد البلاد، ما يجعل قوة العمل ككل أكثر ثراء بنحو 27%. وهذا بدوره كفيل بخفض معدلات الخصوبة وتمكين الاستثمار الأعلى في رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي السريع المستدام ودفع جهود التنمية.

لتأمين هذه المكاسب، يتعين على الحكومات وشركائها الاستثمار في المبادرات القائمة على التكنولوجيا والتي تلبي احتياجات وتفضيلات الفتيات والنساء. ومن المؤكد أن إنشاء منصات آمنة وجذابة ومفيدة وتثقيفية على الإنترنت يشكل نقطة انطلاق جيدة.

* الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Girl Effect