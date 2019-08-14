حقوق الفتيات واستراتيجيات التعليم

المصدر: مانوس أنتونينيس

إذا أردنا حماية حقوق الفتيات، بما في ذلك حقهن في التعليم، فعلينا أن نعمل لتغيير السياسات الضارة والقواعد الاجتماعية التي تقوم عليها.

على سبيل المثال، يجب أن تتضمن استراتيجيات التعليم مراجعات ذات صلة بالمناهج والكتب المدرسية، ولكن في 16 من 20 دولة هناك أكبر تفاوت بين الجنسين، حيث هذه الاعتبارات ليست على جدول أعمال السلطات. بالكاد تذكر أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وموريتانيا النوع الاجتماعي على الإطلاق في استراتيجياتها التعليمية.

يمكن لشركاء التنمية أن يلعبوا دوراً قوياً في تغيير هذا الواقع. في عام 2017، شمل ما يزيد على نصف إجمالي المساعدات التعليمية المباشرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف رئيسي أو مهم.

إذا شدد المانحون على أنواع التغييرات الشاملة والشكلية للمواقف المطلوبة- وكذلك ضرورة إيجاد حلول قابلة للتطوير وقابلة للتكرار وتشاركية- فيمكنهم المساعدة في تطوير استراتيجيات حكومية سريعة الاستجابة وبرامج عامة مستدامة تخدم كل واحد.

يدرك العالم فوائد توفير التعليم للجميع: تشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هدف القضاء على التفاوتات بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2030، ولكن إذا أريد تأمين هذه المزايا، يجب أن نعترف بأوجه القصور في نهج يركز على أرقام التسجيل فقط. اعتمد تقرير مقاربة المقاول العالمي بالفعل إطاراً جديداً لرصد المساواة بين الجنسين في التعليم. ينبغي على الدول والجهات المانحة فعل الشيء نفسه- وتعديل استراتيجياتها التعليمية وفقاً لذلك.

Ⅶ مدير معهد اليونيسكو للتربية العالمية