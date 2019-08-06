تعزيز النمو في أمريكا

المصدر: ليني ميندونكا - لورا تايسون

تتمتع الولايات المتحدة بأكبر نمو اقتصادي على الإطلاق، متجاوزة النمو الذي دام عقداً من الزمان بين عامي 1991 و2001.

ومع ذلك، رغم أن معظم المؤشرات القياسية - معدل البطالة، والنمو في الوظائف غير الزراعية، وعدد الوظائف الجديدة - تعني وجود سوق عمل نابضة بالحياة، لا يشعر العديد من الأمريكيين أن الاقتصاد جيد بشكل خاص. مكاسب الأجور لمعظم العمال مخيبة للآمال، حيث بالكاد تواكب تكاليف المعيشة، وأكثر من 4.3 ملايين عامل ممن يريدون وظائف دائمة، يمكنهم إيجاد وظائف مؤقتة فقط.

من المؤكد أنه مع تشديد أسواق العمل، تسارع نمو الأجور الاسمية للعاملين في ميدان الإنتاج، حيث بلغ متوسطه أكثر من 3 ٪ على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة، مع بعض المكاسب الأقوى للعمال ذوي الأجور المنخفضة، حسب النسبة المئوية للأجور 20 أو30. المشكلة.

كما أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في الشهادة الأخيرة للكونغرس، هي أن الأجور لا تنمو بالسرعة التي كانت عليها في الانتعاش السابق. لقد تعطلت النماذج القياسية التي تربط معدل البطالة بنمو الأجور والتضخم، الأمر الذي أربك خبراء الاقتصاد الكلي، وعقد وظيفة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يجب أن يكون معدل نمو الأجور الاسمي السنوي 3.5-4 ٪ على الأقل أو أكثر، لينسجم مع هدف التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪، ونمو الإنتاجية بنسبة 1.5 ٪، وحصة ثابتة من الدخل القومي للعمالة.

في الواقع، في شهر مايو الماضي، بلغ متوسط الأرباح الأسبوعية الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) أقل من 80 ٪ من الإنتاج - وهو مقياس يستخدم على نطاق واسع للعامل «النموذجي» - كما كان في عام 1974.

وقد أدى 45 عاماً من الركود السيئ في الأجور، إلى حجب عدم المساواة المتزايدة في الأجور. لعقود من الزمان، كان نمو الأجور يتركز بشدة في الخُمس الأعلى، بينما انخفضت الأجور الحقيقية في الخُمس الأسفل فعلياً، ما زاد من فضح الاختلافات المستمرة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعرق والجنس.

بالنسبة للعديد من الأمريكيين، لا يتمثل التحدي في إيجاد عمل، ولكن في العثور على عمل يدفع أجراً مرتفعاً. في حين أن الحد الأدنى للأجور الفيدرالية لا يزال كما كان قبل عقد من الزمن (7.25 دولارات في الساعة)، إلا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في 18 ولاية هذا العام، ما رفع بالفعل رواتب حوالي خمسة ملايين عامل، ومستقبلاً في أربع ولايات أخرى.

علاوة على ذلك، حدثت زيادة في الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة في كل من الولايات الحمراء (النزعة الجمهورية)، والزرقاء (النزعة الديمقراطية). وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية، كان نمو الأجور في المئوية العاشرة (السفلى) أسرع بنسبة 50 ٪ في الولايات التي رفعت الحد الأدنى للأجور بين عامي 2013 و2018 مقارنة بالدول التي لم تفعل ذلك - وكانت المكاسب أقوى بين النساء العاملات.

وبالمثل، في عام 2019 وحده، تم توسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب في ست من 29 ولاية. بالإضافة إلى الحد من الفقر وتحسين الصحة - خاصة بالنسبة للأمهات العازبات والأطفال - يعزز ائتمان ضريبة الدخل فرص العمل. ويعمل بشكل أفضل عندما يتم إقرانه بحد أدنى أعلى للأجور، بحيث لا يمكن لأصحاب العمل فرض تكلفة دفع عمالهم على دافعي الضرائب.

رفعت كاليفورنيا، التي لديها أعلى معدل فقر في الولايات المتحدة (19 ٪)، الحد الأدنى للأجور في عام 2019، مع زيادات سنوية إضافية مخطط لها حتى عام 2023. وتسعى أيضاً إلى توسيع نطاق ائتمان ضريبة الدخل الخاص بها، والذي سيتم توسيعه ليشمل العمال الذين ليس لهم أطفال والعمال الذاتيين. وسيقدم دعماً إضافياً قدره 1000 دولار للعائلات المؤهلة التي لديها أطفال دون سن السادسة.

سيمكن هذا التوسع مليون أسرة أخرى من الحصول على الائتمان. وفي الوقت نفسه، على المستوى الفيدرالي، يدافع الديمقراطيون التقدميون عن «مقدمي الرعاية» الذين يسمحون لأولئك الذين يرعون الأطفال، والبالغين الضعفاء، بالمطالبة بنفس المزايا التي سيحصلون عليها في وظيفة مدفوعة الأجر.

ومع ذلك، في حين أن بعض الحكومات المحلية اتخذت تدابير لمساعدة العمال، فإن الفوارق الجغرافية آخذة في الاتساع. وفقاً لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة ماكينزي العالمية، تباينت مكاسب الأجور والعمالة في التوسع الحالي بشكل حاد بين المدن والولايات والأقاليم، ما يعكس اتجاهاً طويل الأجل بدأ يتسارع بعد فترة الركود 2008-2009.

في كل من المستوى الوطني وفي كاليفورنيا والولايات الأخرى، تركزت المكاسب في التوظيف بشكل كبير في المناطق الحضرية، في حين استمر انخفاض العمالة في المناطق الريفية والمدن المنكوبة.

تضررت المناطق الصناعية والريفية في الجنوب والجنوب الغربي والغرب الأوسط بشكل خاص، وأصبحت معدلات البطالة مرتفعة باستمرار، وارتفع إدمان الذكور في سن مبكرة على المواد الأفيونية. ومما زاد الطين بلة، أن نسبة ترقية العمال قد انخفضت من حوالي 20 ٪، في الخمسينيات، إلى أقل من 10 ٪ اليوم.

وقد أدت هذه التباينات الجغرافية إلى تجدد الاهتمام بالسياسات القائمة على الشأن المحلي، لتعزيز فرص العمل في المناطق الصعبة. من بين المقترحات الواعدة، إعانات الأجور التي تختلف حسب المنطقة، وبرامج التدريب المتخصصة المصممة لأسواق العمل المحلية.

على سبيل المثال، ستدفع المبادرة الجديدة لمناطق في كاليفورنيا، قادة من قطاعات وأماكن مختلفة لوضع خطة شاملة لتحسين ظروف سوق العمل على مستوى الولاية. سوف يعتمد على المبادرات المحلية النشطة بالفعل في جميع أنحاء الولاية، مثل محافظة فرسينو، مع الاستفادة من الاستثمارات والموارد على مستوى الولاية.

أنشأت كاليفورنيا أيضاً لجنة مستقبل العمل لتحليل التأثير المحتمل للأتمتة على العمال وأرباب العمل والوظائف، والتوصية بسياسات لدعم نمو العمالة والأجور في جميع أنحاء الولاية. التحديات كبيرة. ستة من كل عشرة من عمال كاليفورنيا يفتقرون إلى شهادة جامعية، ويقدر أن 33 ٪ من الوظائف في الولاية معرضة لخطر التعطيل بسبب الأتمتة.

تتمثل مهمة اللجنة في تطوير الفرص التعليمية، بحيث يتمكن العمال من مواكبة متطلبات المهارة وبيانات الاعتماد المتغيرة، وتقديم حوافز لأصحاب العمل والمجتمعات المحلية والمؤسسات التعليمية، وغيرها من الجهات للقيام بالاستثمارات اللازمة لاقتصاد يناسب الجميع.

كما يوضح النمو الحالي، يُعد الطلب الكلي القوي ضرورياً، لتوفير فرص العمل، لكنه لا يكفي لرفع الأجور بالنسبة لغالبية العمال، ولن يؤدي إلى تضييق الفجوة بين المدن والولايات والمناطق. فقط سياسات ذكية ومنفتحة على المستقبل يمكنها القيام بذلك.

* لورا تايسون، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة، وأستاذ في كلية هاس للأعمال في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكبير المستشارين في مجموعة روك كريك، ومستشار خارجي كبير في ماكينزي جلوبال معهد.

* ليني ميندونكا كبيرة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين في ولاية كاليفورنيا.