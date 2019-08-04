الاختيار بين ما هو «سيئ» و«أسوأ»

المصدر: Ⅶ شواومير سيراكوفسكي

بعد فترة وجيزة من فوز حزب القانون والعدالة البولندي في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حصل فيها على 45.5٪ من الأصوات، سأل موقع الأخبار على الإنترنت «أوكو. برس» البولنديين، «هل تسعى حكومة حزب القانون والعدالة الحالية إلى متابعة مصالحها الحزبية أكثر من سابقاتها؟» أجاب 68٪ من المجيبين بنعم.

ومع ذلك، في مجموعات التركيز المتعلقة بالناخبين البولنديين، يسمع المرء باستمرار أشياء مثل: «أعرف أن حزب القانون والعدالة ليس صادقاً بشكل خاص، لكنه يبحث عن الناس»؛ بعبارة أخرى، يدعم هؤلاء الناخبون حزب القانون والعدالة رغم عيوبه الواضحة، لأنهم يعتقدون أنهم غير قادرين على التصويت ضد الحزب الذي قام بتحويل الأموال وتحويلات اجتماعية أخرى لفائدتهم.

تتنبأ نظرية «أفق المستقبل»، نموذج الاقتصاد السلوكي الذي ابتكره الحائزان على جائزة نوبل، دانييل كانيمان وعاموس تفرسكي، بأن الناس يصبحون أكثر استعداداً للمخاطرة إذا قُدمت لهم خيارات سيئة فقط. التفاضل والتكامل لدينا لا يعتمد فقط على ما يمكننا الفوز به أو خسارته بالقيمة المطلقة، ولكن يعتمد أيضاً على وضعنا الحالي وتوقعاتنا.

وباختصار، صوت الناخبون البولنديون والبريطانيون والأمريكيون من أجل خيارات سياسية خطيرة لأنهم شعروا وكأنهم ليس لديهم ما يخسرونه، واختاروا ما بين ما هو «سيئ» و«أسوأ». وهم يعتبرون التمسك بالمُثُل السامية مثل الديمقراطية الليبرالية ودستورية النظام، بمثابة ترف لا يمكن تحمله. إنهم ليسوا على استعداد للتضحية بالمزايا المادية من أجل المبادئ المجردة.

* مؤسس حركة كريتيكا بوليتزنا، ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو