محور جديد لما بعد الأيديولوجية

المصدر: شواومير سيراكوفسكي - مؤسس حركة كريتيكا بوليتزنا، هو مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات

الأفكار العظيمة التي تَعِد بتغيير اجتماعي كبير، سواء كانت ديمقراطية اجتماعية أو ديمقراطية محافظة، لا تجد إلا صدى لدى الجيل الأكبر سناً. الناخبون الذين لا يهتمون بأن الشعبويين مثل ترامب ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يغيرون مواقفهم المعلنة من يوم إلى آخر، ليسوا من المعجبين بالسلطة.

إنهم ببساطة مناصرون لمصالحهم الخاصة. إذا كان تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة يعني إغلاق مناجم الفحم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، فإن أولئك الذين يهتمون بقطاع الفحم لن يدعموا سياسات المناخ، مثلهم مثل أولئك في المناطق الأكثر ثراءً الذين لا يهتمون كثيراً بعمال مناجم الفحم المطرودين.

في أوروبا، يبدو أن الانقسام الناشئ بين الخضر والشعبويين يعكس محوراً جديداً لما بعد الأيديولوجية. على جانبي الانقسام، يتصرف الناخبون الآن مثل النشطاء السياسيين، ويسلطون الضوء على مواضيع معينة بينما يتجنبون مواضيع أخرى بشكل مدروس.

لم تعد الأحزاب السياسية تمثل الناخبين؛ بدلاً من ذلك، يمثل الناخبون أحزاباً، حتى قبل ظهورها في بعض الأحيان، كما يتضح من احتجاجات السترات الصفراء.

رئاسة ترامب، كارثة بريكسيت، وصعود حزب القانون والعدالة وقائده أوربان كلها تشير إلى فقدان الثقة في التقدم. كانت رؤية أوروبا الشرقية للتقدم مرادفة منذ فترة طويلة للانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية، لكن ثلاثة عقود من التقشف وانتظار غد أفضل أثرت بثقل كبير على ثقة الناس في الديمقراطية الليبرالية.