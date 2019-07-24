دعم ضمان التغطية الصحية

المصدر: إيفينيي إم نيوسور- طبيب، يشغل منصب المدير التنفيذي لـEpiAFRIC (إيبي أفريك)، ومنصب مدير قسم السياسة والدفاع في منظمة مراقبة صحة ن

إن ملايين الأشخاص في آسيا وأفريقيا، يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية ذات التكلفة المناسبة، والفعالة. ويُجبَر الكثيرون على التخلي عن التدخلات الصحية المنقذة للحياة، وذلك ببساطة لأنهم لا يستطيعون تغطية التكاليف العينية الضخمة.

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ينبغي أن تعمل البلدان على تغيير ذلك، عن طريق ضمان التغطية الصحية -بما في ذلك حماية المخاطر المالية، واستفادة الجميع من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والأدوية، واللقاحات. وبدلاً من إدامة برامج الصحة الرأسية، التي تركز على أمراض معينة، يجب على الشركاء الدوليين دعم هذه العملية في البلدان التي يعملون فيها.

وبالطبع، حتى ولو أوفت البلدان بجميع هذه الالتزامات الملحة، فإن فعالية لقاح RTS,S تعتبر جزئية فقط. إذ يجب دعم الطرق الأخرى التي ثُبت أنها تقي من الملاريا، كما يجب تحسينها أيضاً - مثل الناموسيات الطويلة الأمد المعالَجة بالمبيدات الحشرية (LLIN)، والعلاج الوقائي المتقطع للحوامل، والصرف الصحي المناسب، واستعمال مبيدات الحشرات. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يُعاد استخدام LLIN، كشِباك صيد في كينيا، وستائر منزلية في مدغشقر، وحماية للشتلات النباتية في نيجيريا.

ويعد التلقيح أحد أكثر التدخلات من أجل الصحة العامة فعالية من حيث التكلفة. ولا يختلف لقاح RTS,S، خاصة لأنه يمكن نشره عن طريق برامج التلقيح الحالية. ولكن توفيرها لا يزال يمثل تحدياً في بعض المناطق. وإذا فشل القادة في مواجهة هذا التحدي، فقد لا يطفئ ملايين الأطفال شمعتهم الخامسة.