اللقاحات وأهمية آليات التخزين والتسليم

المصدر: إيفينيي إم نيوسور

تكمن إحدى نقاط الضعف في برامج الحماية من الملاريا، في تخزين اللقاحات وتوصيلها. إذ تعتمد فعالية جرعة اللقاح على بقائها بحالة جيدة في «سلسلة تبريد» من نقطة الصنع إلى نقطة الاستخدام. ولتحقيق الهدف من اللقاحات يجب حماية سلاسل التبريد.

وهذا يعني الاستثمار في معدات تخزين اللقاحات ونقلها، وصيانتها وإدارتها وتوزيعها، وفي المراقبة الفعالة للنظام بأكمله. كما يعني كذلك الاستثمار في البنية التحتية (مثل الطرق)، وفي الأماكن التي يؤدي فيها الصراع وانعدام الأمن إلى زيادة التكاليف، يعني ذلك الاستثمار في آليات التسليم المبتكرة.

وكانت zipline (زيبلاين)، وهي شركة تكنولوجيا رواندية، الرائدة في استخدام الطائرات من دون طيار لإيصال الدم واللقاحات والأدوية وغيرها. ومددت، في الآونة الأخيرة، الشركة التي وفرت العلاجات المستعجلة لـ13 مليون شخص، خدماتها إلى غانا. والحل الآخر هو استخدام الهواتف المحمولة، لإدارة مخزونات اللقاحات والحيلولة دون نقصانها في مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وهناك شيء ملحٌ آخر بالنسبة للبلدان في جميع أنحاء آسيا، وإفريقيا، يتمثل في تقليل اعتمادها على Gavi (التحالف العالمي للقاحات والتحصين)، لتمويل برامج التلقيح. وبدلاً من ذلك ينبغي على البلدان التحكم في برامج التلقيح الخاصة بها. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك، هي تقديم تغطية صحية شاملة ممولة من القطاع العام.

* يعمل طبيباً، ويشغل منصب المدير التنفيذي لـEpiAFRIC (إيبي أفريك)