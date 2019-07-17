قيمة الصين العالمية

بعد أكثر من 40 عاماً تقريباً من الإصلاح الاقتصادي، حصدت الصين مكافآت استثنائية من الانفتاح على العالم. إذ مكّن الاندماج في الاقتصاد العالمي- وإن كان عنصراً داعماً للتحول التاريخي الأوسع للبلاد إلى آلية السوق- ملايين المواطنين الصينيين من الهروب من الفقر، مع تحويل الصين إلى أكبر اقتصاد في العالم، من حيث تعادل القوة الشرائية.

ويظهر بحثنا الجديد، أن إمكانات هذه المشاركة بعيدة عن النفاذ.

فعلى سبيل المثال، في حين أن الصين تستحوذ على 11 ٪ من تجارة البضائع العالمية، فإنها لا تمثل سوى 6 ٪ من التجارة العالمية في قطاع الخدمات.

وفضلاً عن ذلك، بينما تحتل كل من البنوك والأوراق المالية وأسواق السندات الصينية المرتبة الأولى بين أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث الحجم، فإن الكيانات الأجنبية تمثل أقل من 6 ٪ من قيمتها. ومع أن الصين لديها 110 شركات عالمية من فئة فورتشن 500، فإن أقل من خُمس إيراداتها تُجنى في الخارج، مقارنة مع 44 ٪ لشركات S&P 500.

وحتى قبل التوترات التجارية الراهنة، كانت العلاقة بين الصين والعالم تتغير. إذ بلغت نسبة انفتاح الصين النسبي على باقي العالم -من حيث التجارة، والتكنولوجيا، ورأس المال- ذروتها في عام 2007، وقد بدأت في التراجع منذ ذلك الحين، ما أدى إلى انخفاض إجمالي من عام 2000 إلى عام 2017.

ويعكس هذا جزءاً من تركيز الاقتصاد المتزايد على الاستهلاك المحلي- وهو الاتجاه الذي تسارع بعد أن قلصت الأزمة المالية العالمية الطلب الخارجي على صادرات الصين إلى حد كبير.

ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، ازداد انفتاح بقية العالم على الصين، ما يبرز أهمية البلاد المتزايدة بصفتها سوقاً وموَرِّداً ومُزَوداً لرأس المال. ويمكن القول إن هذا الاختلاف يعكس الديناميكية غير المتوازنة التي تغذي التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقد يكون الحجم الهائل لتأثير الصين عاملاً أيضاً. إذ عززت العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع العالم نمو الصين، حيث تعلمت البلاد أفضل الممارسات من الأطراف العالميين، وقدمت منتجات تنافسية من حيث التكلفة. ولكن كانت هناك خسائر أيضاً، لا سيما في شكل وظائف التصنيع في كل من الصين والاقتصادات المتقدمة.

وعلى أي حال، تواجه الصين والعالم أسئلة مهمة حول مسار مشاركتهما المتبادلة. وما قد يكون على المحك، وفقاً لمحاكاتنا، هي 22 إلى 37 تريليون دولار في القيمة الاقتصادية- أو 15 إلى 26 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي- بحلول عام 2040.

ونلاحظ أن هذه التقديرات، هي نتيجة لمحاكاة تستند إلى مجموعة محددة من الشروط والافتراضات، ولا ينبغي أن تُعتبر توقعات. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للسيناريوهات، وضعنا افتراضات حول كيفية تأثير العوامل المختلفة في عامل الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد.

إن تحليلنا حساس لدرجة التحرر الذي قد يحدث في قطاع الخدمات الصيني، والزيادات في إنتاجية رأس المال نتيجة للعولمة المالية، وتحسين الإنتاجية نتيجة لنقل التكنولوجيا. وتركز المحاكاة على التأثير الطويل المدى. ونحن لا نحاول التنبؤ بنتيجة المناقشات الحالية بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.

ومع أن التنبؤات في محاكاتنا أقل من الاحتمالات، فهي تعطينا نظرة متعمقة في الآثار المترتبة على الخيارات بالنسبة للصين والعالم في خمسة مجالات رئيسة.

1. النمو كوجهة استيراد: قد تنسحب الصين من التجارة الدولية، وقد يفشل العالم في إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي لتدفقات التجارة العالمية. وفي المقابل، يمكن للصين أن تمضي قدماً، وتأسس نفسها كوجهة رئيسة للصادرات القادمة من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. إن القيمة الإجمالية التي هي على المحك، وفقاً لمحاكاتنا، تتراوح ما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار بين الفترة الحالية و2040.

2. تحرير الخدمات: قد تحتفظ الصين بالقيود الحالية على قطاع الخدمات، ما يخلق فجوة في الإنتاجية مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، أو يمكنها أن تسحب هذه القيود، وتجذب المزيد من الأطراف الأجانب، ومن ثم تعزيز نمو القطاع وقدرته التنافسية العالمية. وهنا، يمكن أن تكون 3-5 تريليونات دولار على المحك.

3. عولمة الأسواق المالية: يمكن للصين والعالم دمج أسواقهما المالية، ومن ثم توسيع خيارات المستثمرين، وتحسين تخصيص رأس المال، أو يمكنهم الحفاظ على الوضع الراهن، ما يعرضهما لمزيد من التقلبات ونمو الإنتاجية المنخفض. ونُقَدر أن قيمة تتراوح ما بين 5 إلى 8 تريليونات دولار قد تكون على المحك.

4. التعاون في مجال المنافع العامة العالمية: تعتمد التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، وتوفير المنافع العامة الكافية، مثل البنية التحتية، على تعاون الصين والعالم. وقد يُعرض تعاون أكبر أو أقل، قيمة تتراوح ما بين 3 و6 تريليونات دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير، للخطر، حيث من المحتمل أن يكون تأثير تغير المناخ أكبر بكثير بعد عام 2040.

5. تدفقات التكنولوجيا والابتكار: من شأن زيادة تدفقات التكنولوجيا (والمعرفة) بين الصين وبقية العالم، أن تدعم تطوير حلول قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاجية، إن انخفاض التدفقات من شأنه أن يقوض الإنتاجية العالمية.

ويمكن للعالم أيضاً أن يقرر كيفية تسهيل تدفقات أكثر أو أقل من التكنولوجيا التي تخضع بشكل متزايد لرقابة أمنية. ووفقاً لمحاكاتنا، قد تكون قيمة تتراوح ما بين 8 و12 تريليون دولار على المحك، وهذا يعتمد على مدى إطلاق تدفق التكنولوجيا العنان للابتكار ونمو الإنتاجية.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الخيارات ليست فقط خيارات الصين، فالعالم لديه أيضاً قرارات ليتخذها. فعلى سبيل المثال، عن طريق العمل سوياً لإصلاح النظام التجاري العالمي، بطرق تعزز حل النزاعات وتعزيز الشمولية، يمكن للبلدان ضمان تقاسم المكاسب من التجارة الصينية (وغيرها) على نطاق واسع.

وفضلاً عن ذلك، إذا تحركت الصين نحو عولمة قطاعها المالي بشكل أكبر، يجب أن يكون بقية العالم منفتحاً على الاستثمار الصيني. وبطبيعة الحال، ينبغي لجميع البلدان أن تلعب دوراً في تقديم المنافع العامة العالمية، وفي ما يتعلق بتغير المناخ، على وجه الخصوص، يجب عليها الالتزام بالوصول إلى معالم بارزة محددة، تماشياً مع قدراتها، ومساهماتها في المشكلة. وأخيراً، ينبغي أن تضمن البلدان أن تكون سياساتها التجارية والاستثمارية ملائمة لاستمرار نقل التكنولوجيا والمعرفة.

ولا يزال هناك الكثير مما يمكن كسبه من اندماج الصين المستمر في النظام العالمي. والسؤال هو، ما إذا كان قادة العالم سيفعلون ما يلزم لتحقيق هذه النتيجة. كما يجب على جميع الأطراف الآن أن تأخذ نفَساً، وتحاول معرفة أين وكيف يمكن المضي قدماً بالمزيد من الاندماج، وكيفية التعامل مع جوانب هذا التحدي الأكثر تعقيداً أو المثيرة للجدل.

Ⅶ يشغل منصب كبير الشركاء في ماكينزي، ومنصب مدير معهد ماكينزي العالمي، ومؤلف مشارك في كتاب «تشويش غير عادي: القوى العالمية الأربع التي تكسر جميع الاتجاهات».

Ⅶ يشغل منصب زميل أقدم في معهد ماكينزي العالمي في شنغهاي.