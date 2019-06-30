تحقيق المثل الإيجابية غاية أخلاقية

المصدر: نيكولاس آجار - فيلسوف يتخذ من نيوزيلندا مقراً له. يكتب بشكل مكثف عن الآثار الإنسانية للتغير التكنولوجي.

إننا نميل إلى أخذ المُثُل الإيجابية بجدية أقل، وفُطِرنا على أن لا نؤمن أنه من الممكن إحراز تقدم ملموس نحو سد فجوة الغنى، أو الدخول في اقتصاد خالٍ من الكربون. وتُعتبر السياسات المقترحة لتحقيق هذه الغايات الأخلاقية غير واقعية، ويُنظر إلى السياسيين الذين يؤيدونها بريب، أو أنهم لا يؤخذون بعين الاعتبار.

وخلال الانتخابات العامة النيوزيلندية لعام 2017، سَخِر العديد من المعلقين من الرؤية المتفائلة التي قدمتها زعيمة حزب العمل، جاسيندا آردرن، واصفين إياها «بالغبار السحري».

وعلى نحو مماثل، عندما اقترب تلاميذ من ديان فاينشتاين، وهي سيناتورة أمريكية ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا، طالبين منها تأييد تشريع الصفقة الجديدة الخضراء، رفضت مطالبهم بحجة أنها غير واقعية. ولنأخذ على سبيل المثال قضية العنصري الذي قتل 51 شخصاً في مسجد في كرايستشيرش، في نيوزيلندا، في مارس: لقد مارس فعالية لمُثله البغيضة.

ويبدو أننا يجب أن نستمر بالقلق بشأن المُثل العنصرية، وغيرها من المثل المتطرفة التي تنتشر عبر الإنترنت، ويتردد صداها لدى البعض منا. ولكن إذا كنا سنأخذ هذه القوة المقنعة لهؤلاء الأشرار على محمل الجد، فعلينا أن نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالمُثُل الإيجابية التي قد تبدو في البداية سخيفة.

وببساطة، عن طريق أخذ هذه الأهداف على محمل الجد، يمكننا منحها الفعالية نفسها التي نسندها بالفعل إلى الإيديولوجيات السامة. وإذا لم نتجاهلها، يمكننا البدء بالتفكير في كيفية تحقيقها على أرض الواقع. ولا يوجد مثال أخلاقي جدير بالاهتمام يمكن تحقيقه بالكامل.

يجب أن نسمح لأنفسنا أن ننغمس في بعض التخيلات الأكثر تفاؤلاً. فهي عادة ما تحمل، على الأقل، بعض الثمار. وبعض الثمار أفضل من عَدَمها.