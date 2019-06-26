لماذا لا يزال الناتج المحلي الإجمالي مهماً؟

المصدر: Ⅶ بيورن لومبورغ *

تم الإشادة بنيوزيلندا لكونها أول دولة في العالم تقدم «ميزانية الرفاه» التي تركز على التحول عن الناتج المحلي الإجمالي نحو «رفاهية الناس». أولئك الذين يعارضون مؤشر الناتج المحلي الإجمالي - وخاصة أنصار البيئة «الخضر»، الذين يلومون النمو الاقتصادي على التلوث - يرون في ذلك طريقة جديدة ومثيرة للتوقف عن مطاردة الدولار والبدء في رعاية الناس.

من السهل انتقاد السعي وراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. تم تقديم هذا المؤشر خلال العصر الصناعي، ويشمل العديد من الأشياء التي من الواضح أنها ليست مفيدة. كما أشار روبرت ف. كينيدي قبل نصف قرن، فإن الناتج المحلي الإجمالي «يعد أقفالًا خاصة لأبوابنا ويتم سجن الأشخاص الذين يكسرونها»، ومع ذلك «لا يسمح بتحسين صحة أطفالنا، ونوعية تعليمهم».

ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أفضل مؤشر لتوجيه السياسات الحكومية. من المرجح أن يؤدي تجاهل ذلك لصالح تدابير بديلة للرفاهية إلى انخفاض جودة حياة الناس عموماً.

من المؤكد أن تركيز نيوزيلندا الجديد على الرفاه العام أمر صائب: على سبيل المثال، ستنفق الحكومة المزيد على الأولويات الرئيسية مثل الصحة النفسية. ولكن ما لم ينم الاقتصاد بأكمله -كما يتضح من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي- فسوف يتعين على نيوزيلندا تقليص الأولويات المهمة الأخرى. بدون المزيد من الأموال للإنفاق على السياسات المرغوبة، لن تبقى إلا النوايا الحسنة.

أولاً وقبل كل شيء، يعد الناتج المحلي الإجمالي مهماً لأن النمو الاقتصادي انتشل أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع. أظهرت دراسة حديثة شملت 121 دولة أن متوسط دخل أفقر 40 ٪ من السكان نما بالسرعة التي حققها الدخل القومي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية. وبالتالي، فإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تساعد أفقر الناس في العالم.

لكن أهمية الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز الدخل بكثير. كلما أصبحت البلدان أكثر ثراءً، يعيش الناس لفترة أطول، وينخفض معدل وفيات الأطفال، ويمكن للحكومات إنفاق المزيد على الرعاية الصحية. وبالمثل، فإن ارتفاع الدخل الفردي يسمح للناس بشراء طعام جيد لأنفسهم ولأطفالهم، واتخاذ خيارات صحية بشكل عام.

علاوة على ذلك، يساهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في تحسين التعليم، حيث يمكن للبلدان وأولياء الأمور توفير معلمين أفضل ومزيد من الموارد التعليمية، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة لفترة أطول. نتيجة لذلك، تحتل البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد مرتبة أعلى عموماً في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية (HDI)، الذي يقيس طول العمر والتعليم ومستوى المعيشة.

أدت زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى انخفاض كبير في سوء التغذية في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما سمح النمو الاقتصادي للفقراء باستخدام الوقود النظيف للتدفئة والطهي، والوصول إلى خدمات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

لا تقتصر الفوائد المتعددة للنمو الاقتصادي على أفقر بلدان العالم. كما عملت الاقتصادات الأكثر ثراءً على تحسين نتائج مؤشر التنمية البشرية في العقود الأخيرة، حيث يُمكن نمو الناتج المحلي الإجمالي المستمر مواطنيها من العيش بشكل أفضل.

تُظهر العديد من المؤشرات وجود علاقة قوية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحماية البيئة في أي بلد. على سبيل المثال، يعد تلوث الهواء الداخلي أحد أكبر الكوارث البيئية في العالم. يموت ملايين الأشخاص كل عام لأن الفقراء يحرقون الروث والخشب في منازلهم. عندما تصبح مجتمعاتهم أكثر ثراءً، يمكن للناس تحمل تكاليف التكنولوجيا النظيفة. في عام 1990، كان تلوث الهواء الداخلي يمثل أكثر من 8 ٪ من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم؛ انخفضت هذه القيمة إلى النصف تقريباً حتى يومنا هذا.

وفي الوقت نفسه، يزداد تلوث الهواء الخارجي مع ارتفاع معدل الفقر المدقع في المجتمعات - ولكنه يتراجع بشكل ملحوظ لأن الدخول المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى سياسات وأنظمة أكثر صرامة، فضلاً عن المخاوف بشأن العيش بسبب الكوارث البيئية. تتبع عملية إزالة الغابات نمطًا مماثلاً: تحافظ البلدان الغنية بشكل متزايد على الغابات وعملية إعادة غرس الأشجار بسبب ارتفاع الغلة الزراعية وتغير الأوضاع.

وبطبيعة الحال، يمكن لمختلف البلدان إنفاق ناتجها المحلي الإجمالي بطرق أفضل أو أسوأ. على سبيل المثال، سجلت اليونان ارتفاعًا في مؤشر التنمية البشرية أعلى من روسيا، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مشابه. ولكن في ظل الموارد المتاحة التي تلعب دوراً مهماً، فإن الدول ليس لديها مجال للمناورة: تحتل كل من اليونان وروسيا مرتبة أعلى في مؤشر التنمية البشرية من البرازيل والصين، حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل، وأفضل بكثير من تنزانيا وموزمبيق، وهما أسوأ حالاً من الناحية الاقتصادية.

ولعل الأهم من ذلك هو أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد جيد للغاية في تحقيق الرفاهية الشخصية، التي هي في صميم رفاهية الإنسان. عندما قارن الباحثون الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (GNI، وهو قريب من الناتج المحلي الإجمالي) بخمسة مؤشرات بديلة «بعد الناتج المحلي الإجمالي»، تبين أن البيئة والتنمية المستدامة تمثل رفاهية ذاتية أفضل من معظم التدابير الأخرى - ويستند المؤشر الأفضل قليلاً إلى مزيج معقد من 50 مؤشراً. وخلص الباحثون إلى أن «الأنشطة الاقتصادية والثروة التي يولدونها في الواقع تجعل الحياة جديرة بالاهتمام بالنسبة لغالبية كبيرة من الناس».

الحقيقة بسيطة: مع المزيد من المال يمكنك شراء المزيد من الخيارات. قد يكون لتركيز نيوزيلندا على الرفاهية نتائج إيجابية. لكن إذا لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، فستحصل الحكومة على أموال أقل مقابل مخططاتها الكبرى. وبالمقارنة بما يمكن أن يكون عليه الحال، فإن البلاد سوف تتمتع برفاهية أقل، وأداء بيئي أسوأ، ورأس مال بشري أضعف.

* أستاذ زائر بكلية كوبنهاجن لإدارة الأعمال، ومدير مركز إجماع كوبنهاجن.