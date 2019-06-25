مساعدة أصحاب المزارع الصغيرة في أفريقيا

المصدر: Ⅶ عثمان علي لاوان *

في قرية كورا الريفية بولاية كانو، نيجيريا، حيث نشأتُ، كان جدي يفقد أكثر من نصف طماطمه بعد كل موسم حصاد. لم يكن مزارعاً سيئاً، لكن الطرق السيئة جعلت من الصعب عليه تسويق طماطمه، ولم يتعلم أبداً الأساليب الحديثة في حفظها، في محاولة لإنقاذ بعض منتجاته، كان يجفف في كثير من الأحيان البندورة على الرمال.

لا يزال هذا صحيحاً بالنسبة لنحو 80 مليون مزارع ريفي في نيجيريا. عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يتم فقدان ما يصل إلى 50% من الفواكه والخضراوات، و40% من جذور الشمندر والدرنات، و20% من الحبوب والبقوليات والبقول التي يتم حصادها قبل أن تصل إلى السوق. على بعد أقل من نصف ميل من مصنع معجون الطماطم الرئيسي في كادوا، كانو، نيجيريا، يجفف نحو 200 مزارع ريفي أكثر من 40 شاحنة محملة بالطماطم الطازجة في الرمال كل أسبوع.

يسهم نقص المعرفة والموارد بين المزارعين الريفيين إلى حد كبير في انعدام الأمن الغذائي العالمي. بعد كل شيء، في العالم النامي، فإن أصحاب المزارع الصغيرة في الريف- ومعظمهم يمتلكون أقل من أربعة هكتارات من الأراضي الزراعية- يشكلون غالبية المزارعين. في الواقع، ينتج سكان الريف ثلاثة أرباع طعام العالم، ومع ذلك فهم يمثلون 80% من فقراء العالم.

إن توفير ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان العالم يتطلب من المزارعين التغلب على سلسلة من التحديات، التي لا يمكن التنبؤ بها في الغالب، والمتعلقة بعوامل مثل: تغير المناخ، وندرة المياه، والافتقار إلى خدمات الإرشاد، والصراع المسلح في المناطق الزراعية. نتيجة لهذه التحديات، تم طرد ملايين الأشخاص من منازلهم، أو منعهم من العمل في حقولهم، أو عدم تمكنهم من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق، أو انقطاع إمدادات الشتلات المحسنة والأسمدة والخدمات المالية.

وما زالت التحديات تتصاعد، ارتفع عدد حالات الطوارئ الغذائية- بسبب الكوارث مثل الجفاف أو الفيضانات أو الحرب إلى نقص في الإمدادات الغذائية التي تتطلب مساعدة خارجية- من 15 حالة في السنة، في المتوسط ​​، في الثمانينيات إلى أكثر من 30 في السنة منذ عام 2000.

والنتيجة انتشار انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، افتقر أكثر من 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الغذاء الكافي في عام 2017.

يعاني أكثر من ملياري شخص من نقص في المغذيات الدقيقة الرئيسية؛ وأكثر من نصف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل ليسوا متأكدين من مصدر الوجبة التالية. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن كمية الطعام المزروع لن تغذي سوى نصف سكان العالم بحلول عام 2050.

ولكن يمكن تغيير هذه الاتجاهات- وأفريقيا مكان جيد للبدء. وكما قال أكينوومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي والفائز بجائزة الغذاء العالمية لعام 2017، «لا ينبغي لأفريقيا في المستقبل أن تطعم نفسها فحسب، بل يجب أن تسهم في إطعام العالم».

يجب أن تؤكد أي استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي على زيادة الإنتاجية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على كل من الحكومات وشركات التصنيع الزراعي أن تقوم بدورها للمضي قدماً في اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة تستفيد من التكنولوجيات الجديدة، وتعزز البنية التحتية، وتوفر التدريب والدعم لأصحاب المزارع الصغيرة في الريف. يمكن للحكومات، من خلال برامجها الزراعية المختلفة مساعدة المزارعين الريفيين على تكوين تعاونيات، حيث يمكنهم الاستفادة من قوتهم الجماعية. يمكن للشركات الخاصة، من جانبها، تزويد هؤلاء المزارعين بخدمات الإرشاد والتكوين، والعمل كمشترين رئيسيين للمنتجات.

هذا هو نهج ثبت، في ولاية كيبي، نيجيريا، عزز مخطط مرساة المقترضين لرابطة مزارعي الأرز في نيجيريا- الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي النيجيري وبرنامج قروض حكومي - إنتاج ودخل المزارعين الريفيين، من خلال مساعدتهم على تكوين تعاونيات وضمان المشتري.

عند تصميم أي مخطط من هذا القبيل، يجب على صانعي السياسات التأكد من تشجيع ممارسات الزراعة المستدامة التي تقلل من استخدام الزراعة للموارد الطبيعية، بما في ذلك التربة والمياه. يجب على جميع الحكومات الالتزام بضمان توافق سياساتها الزراعية والغذائية مع الإرشادات الغذائية الحديثة، والتي تؤكد التنوع والاستدامة في النظم الغذائية القائمة على النباتات إلى حد كبير.

يمكن تحقيق هدف المجتمع الدولي المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكن النجاح سيتطلب التزاماً من كل من الحكومات والقطاع الخاص لمساعدة المزارعين الريفيين على التحول إلى ممارسات زراعية مستدامة ومربحة. إذا حدث ذلك، فلن نضع حداً لانعدام الأمن الغذائي فحسب؛ لقد توقع أديسينا أن «الجيل القادم من أصحاب المليارات في أفريقيا سيكونون مزارعين» قد يكون أقرب إلى أن يتحقق.

Ⅶ زميل «آسبن نيو فويسز»، وهو المدير التنفيذي ورئيس «مزارع سويت» في منظمة أمريكا أيفا الدولية.