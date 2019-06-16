تمويل الاستثمار الذكي للمناخ في أفريقيا

المصدر: إليزابيتا كلاين

في مساء يوم 14 مارس، اندلع إعصار «إداي» (Idai) الاستوائي إلى الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا. في نفس اليوم، على بعد حوالي 1700 ميل إلى الشمال، اجتمعت مع قادة عالميين وخبراء المناخ في قمة الكوكب الثالثة (OPS) في نيروبي، كينيا. لا يمكن أن يكون المشهدان مختلفان أكثر - أو أكثر ارتباطًا.

لا تزال حالة الطوارئ الإنسانية الناجمة عن «إداي» تنكشف. تتحمل مدينة بيرا بالموزمبيق، التي يزيد عدد سكانها عن 500000 نسمة، وطأة تأثير الإعصار. لكن العواقب تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، لأسباب ليس أقلها أن بيرا هي موطن الميناء الرئيسي لبعض جيرانها الإقليميين، بما في ذلك مالاوي غير الساحلية وزيمبابوي.

وهي بحيرة داخلية بحجم لوكسمبورغ تشرد الآن مئات الآلاف من الناس في جميع البلدان الثلاثة.

في الوقت الذي يؤدي فيه تغير المناخ إلى جعل أحداث الطقس الكارثية أكثر شيوعًا، تعد «إداي» بمثابة تذكير صارم بمسؤوليتنا الجماعية عن تعزيز القدرة على الصمود، خاصة في المناطق الأكثر ضعفًا. بعد كل شيء.

كما توضح ميزانية بيرا المحدودة جدا، فإن تكاليف انتظار الكارثة ستضرب أعلى بكثير. وفقًا لمؤشر لويدز سيتي ريسك، حتى في سيناريو محافظ، قد تكلف المخاطر المتعلقة بالمناخ المدن 123 مليار دولار سنويًا، في المتوسط، في إجمالي الناتج المحلي المفقود.

سوف يتضاعف التحدي لأن الآثار الضارة لتغير المناخ على الزراعة وسبل المعيشة الريفية الأخرى تفاقم التوسع الحضري السريع بالفعل. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المقرر أن يتضاعف عدد سكان المدن، الذين يتجاوز عددهم بالفعل 470 مليون نسمة، على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. بحلول عام 2050، من المتوقع أن تمثل المنطقة 20 ٪ من سكان الحضر في العالم.

ولكن التحضر السريع يمكن أن يكون بمثابة فرصة لبناء مدن قادرة على التكيف مع المناخ. لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك، سوف يتطلب الأمر تعبئة مبالغ كبيرة من الاستثمار في مجالات مثل إدارة المياه الذكية للمناخ والنقل النظيف والمباني الخضراء.

كانت تعبئة تمويل المناخ موضوعًا رئيسيًا في مكتب خدمات المشاريع هذا العام، حيث كانت أفريقيا هي المنطقة الرئيسية التي تم التركيز عليها. اقترح المشاركون، بمن فيهم بعض زملائي في مجموعة البنك الدولي.

وكذلك رؤساء الدول ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، تعهد أفريقيا، الذي يحتوي على مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تسريع العمل المناخي الذي يخدم شعوب القارة.

كجزء من تعهد أفريقيا، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم مبلغ 22.5 مليار دولار في صورة تمويل مناخي جديد لأفريقيا من 2021 إلى 2025. إن هذا التمويل، المقرون بخطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن التكيف والمرونة، يعمل على تحسين وضع البلدان الأفريقية في فتح الفرص الاستثمارية وإدارة مخاطر تغير المناخ.

وحتى مع هذا التمويل من المؤسسات الدولية، فإن تكاليف بناء القدرة على التكيف مع المناخ سوف تتجاوز بكثير الميزانيات العامة. سيكون حشد رأس المال الخاص ضروريًا لسد فجوة التمويل، وهنا دور مؤسسة التمويل الدولية ضرورياً، وهي أكبر مؤسسة تنمية عالمية تركز حصريًا على القطاع الخاص في البلدان النامية.

على وجه الخصوص، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتطوير وتنفيذ منتجات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء وائتمانات الكربون، لتمكين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من الاستثمار في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه.

تستعد سوق السندات الخضراء وحدها، بعد عقد من النمو السريع، لأكثر من 180 مليار دولار هذا العام، ومؤسسة التمويل الدولية حريصة على مساعدة العالم على اغتنام الفرصة غير المسبوقة في تمويل المناخ التي يمثلها هذا السوق.

في عام 2016، أنشأت مؤسسة التمويل الدولية «فورست بوند»، وهي أداة فريدة من نوعها تمنح المستثمرين خيار السداد نقدًا أو أرصدة كربونية يمكن استخدامها لدعم الحفاظ على الغابات. وفي العام الماضي، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية أكبر صندوق للسندات الخضراء في العالم مخصص للأسواق الناشئة، صندوق كوكب أموندي الأخضر الناشئ.

حيث خصص 256 مليون دولار لزيادة قدرة بنوك الأسواق الناشئة على تمويل الاستثمارات الذكية للمناخ. هذه الجهود منحت مؤسسة التمويل الدولية لقب بنك تنمية السندات الخضراء لعام 2018 في جوائز «السند المالي الأخضر الرائد» لهذا العام.

ولكن حتى مع وجود الأدوات الأكثر ابتكارًا، فلن يتم توفير استثمارات خاصة كافية إذا لم تخلق الحكومات الظروف المناسبة. لجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الذكية للمناخ وتوليد مشروع خط أنابيب قابل للتطبيق، يجب على المدن والبلدان الأفريقية تحسين جدارة ائتمانها وتعزيز قابلية تمويل المشروع.

ستكون مكافآت هذه الجهود هائلة. تشير دراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية بعنوان «فرص الاستثمار في المناخ في المدن» إلى أن مدن الأسواق الناشئة يمكنها جذب أكثر من 29.4 تريليون دولار من الاستثمارات التراكمية المرتبطة بالمناخ بحلول عام 2030 في ستة قطاعات رئيسية:

المباني الخضراء، والنقل العام، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والمناخ، وأنظمة المياه الذكية، والبنية التحتية وإدارة النفايات. من هذا، سيذهب 1.5 تريليون دولار إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

بالطبع، يعتمد التكوين المحدد لفرص الاستثمار على السياقات المحلية. على سبيل المثال، لدى مضيف مكتب خدمات المشاريع هذا العام، نيروبي، إمكانات استثمار تبلغ 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار في السيارات الكهربائية.

قد تميل بعض الحكومات إلى توجيه الاستثمارات نحو أهداف إنمائية أخرى تعد بفوائد ملموسة قصيرة الأجل، مثل القضاء على الفقر والتعليم. ولكن، إذا أريد لهذه المكاسب الاستمرار، فيجب تأمينها جنبًا إلى جنب مع التقدم المحرز في بناء القدرة على التكيف مع المناخ. وإلا فستستمر الكوارث مثل إعصار «إداي» في إزاحة حياة الناس وسبل عيشهم ومستقبلهم.

* المدير والرئيس العالمي للأعمال المناخية في مؤسسة التمويل الدولية.