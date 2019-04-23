مستقبلنا الخالي من الانبعاثات

المصدر: Ⅶ جيفري ساكس*

أخيراً، أصبح حل تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية مرئياً بوضوح، فبفضل التقدم السريع في تكنولوجيات الطاقة الخالية من الكربون، وفي أنظمة الغذاء المستدامة، بات بوسع العالم واقعياً أن ينهي الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي بحلول منتصف القرن بتكلفة تراكمية ضئيلة أو معدومة، وبفوائد حاسمة تعود على السلامة والصحة.

العقبة الرئيسية هنا تتلخص في الكسل والتقاعس عن العمل، إذ يستمر الكثير من الساسة في تفضيل صناعة الوقود الأحفوري والزراعة التقليدية، لأنهم في الأساس جهلاء أو مرتشون.

الواقع أن أغلب الاحتباس الحراري الكوكبي، والعبء الهائل المترتب على التلوث، ناتج عن إحراق الوقود الأحفوري: الفحم، والنفط، والغاز. المصدر الرئيسي الآخر للدمار البيئي هو الزراعة، بما في ذلك إزالة الغابات، والإفراط في استخدام الأسمدة، وانبعاثات غاز الميثان المرتبطة بتربية الماشية. يجب أن يتحول نظام الطاقة من الوقود الأحفوري شديد التلويث إلى مصادر طاقة نظيفة خالية من الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويجب أن يتحوّل النظام الغذائي من حبوب العلف والماشية إلى منتجات أكثر صحة وتغذية. وهذا التحول المجمع في الطاقة والغذاء من شأنه أن يدفع صافي الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي إلى الانخفاض إلى الصِفر بحلول منتصف القرن، ثم يصبح سلبياً صافياً، مع امتصاص الغابات والتربة لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

من المرجح أن يضمن الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول نصف القرن، ثم الوصول إلى انبعاثات سلبية، تحقيق هدف الحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز الزيادة 1.5 درجة مئوية نسبة لدرجة حرارة الأرض قبل الصناعة.

المزعج في الأمر أن زيادة الحرارة الكوكبية بلغت 1.1 درجة مئوية بالفعل، كما ترتفع درجة الحرارة الكوكبية بنحو 0.2 من الدرجة المئوية كل عقد من الزمن. ولهذا السبب يتعين على العالم أن يبلغ مستوى صافي الانبعاثات «صِفر» بحلول عام 2050 في أبعد تقدير.

إن التحول نحو الطاقة النظيفة من شأنه أن يمنع مئات الآلاف من الوفيات كل عام بسبب تلوث الهواء، والتحول إلى أنظمة غذائية ومستدامة بيئياً، كفيل بمنع نحو عشرة ملايين وفاة كل عام.

الآن، أصبح الانتقال إلى الطاقة النظيفة في حكم الممكن في مناطق العالم كافة، وذلك نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاختراقات في أساليب تخزين الطاقة، وأصبح إجمالي تكاليف أنظمة الطاقة المتجددة، بما في ذلك النقل والتخزين، معادلاً تقريباً للوقود الأحفوري، ومع ذلك لا تزال أشكال الوقود الأحفوري تحصل على تفضيلات الحكومة من خلال إعانات الدعم، نتيجة للضغوط المتواصلة من قِبَل شركات الفحم والنفط الكبرى، والافتقار إلى التخطيط للبدائل المتجددة.

تتلخص الخطوة الأساسية في زيادة هائلة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة الرياح والطاقة الشمسية، وسوف يتسنى لنا كهربة بعض استخدامات الطاقة، مثل النقل بالسيارات وتدفئة المنازل، بشكل مباشر، وسوف تعتمد استخدامات أخرى في الصناعة، والشحن، والطيران، والنقل بالشاحنات، على الوقود النظيف المنتج باستخدام الكهرباء المتجددة. في الوقت ذاته، ينبغي للمزارع أن تتحول نحو الأغذية النباتية.

إن استمرار آسيا في بناء محطات توليد الطاقة بإحراق الفحم، جنباً إلى جنب مع إزالة الغابات بلا انقطاع في جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، والبرازيل، يعرض مناخنا وهواءنا وتغذيتنا لخطر هائل وغير ضروري على الإطلاق.

ويضيف تشجيع النداء المتجدد الذي يطلقه رئيس البرازيل الشعبوي الجديد، جايير بلوسونارو، لتطوير وتنمية ــ وهذا يعني إزالة ــ غابات منطقة الأمازون، عبثية صارخة في الصدد.

ما العمل إذن؟

تتلخص الخطوة الأكثر إلحاحاً الآن في تثقيف الحكومات وشركات الأعمال. ينبغي للحكومات الوطنية أن تعكف على إعداد تقييمات هندسية فنية لإمكانات بلدانها فيما يتصل بإنهاء الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بحلول منتصف هذا القرن، وينبغي للشركات والبنوك أن تفحص على وجه السرعة الحجة المقنعة تكنولوجياً لصالح استخدام الطاقة والأنظمة الغذائية النظيفة الآمنة.

تُظهِر دراسة جديدة مهمة أن كل منطقة في العالم تتمتع بإمكانية استخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية لإزالة الكربون من نظام الطاقة.

الواقع أن انتقال الطاقة على هذا النحو كفيل بخلق عدة ملايين من الوظائف أكثر من تلك التي ستفقد في صناعات الوقود الأحفوري، وسوف تنتهي الحال بحاملي أسهم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون التي ترفض الاعتراف بتحول الطاقة القادم إلى تحمل ثمن باهظ، وسوف تتحول استثماراتها الجارية في الوقود الأحفوري إلى أصول مهجورة في السنوات المقبلة.

ينبغي للحكومات ولجان المرافق أن تشترط أن تكون كل قدرات توليد الطاقة الجديدة خالية من الكربون تماماً، ومع تقدم محطات توليد الطاقة التي تعمل بإحراق الوقود الأحفوري في العمر وإغلاقها، لا بد أن تحل محلها محطات توليد الطاقة النظيفة على أساس تنافسي، على سبيل المثال من خلال مزادات الطاقة المتجددة.

سوف تخوض شركات القطاع الخاص منافسة شرسة لخفض تكاليف شبكات الطاقة المتجددة، بما في ذلك توليد الطاقة، وتخزين الطاقة، والاستخدامات النهائية مثل المركبات الكهربائية، والتدفئة الكهربائية، والطهو، واقتصاد الهيدروجين الجديد. وينبغي للحكومات أن تحدد سقفاً للانبعاثات، كما ينبغي للقطاع الخاص أن يتنافس من أجل تسليم حلول منخفضة التكلفة، ويتعين على الحكومات والشركات أن توحد جهودها في تمويل مشاريع البحث والتطوير الجديدة لدفع التكاليف إلى المزيد من الانخفاض.

ولا تختلف القصة عندما يتعلق الأمر باستخدامات الأراضي، فإذا كان بولسونارو يعتقد حقاً أنه سيحقق طفرة اقتصادية برازيلية بفتح منطقة الأمازون لمزيد من إزالة الغابات لزراعة فول الصويا وإنشاء مزارع الماشية، فينبغي له أن يعيد التفكير.

إن مثل هذا الجهد من شأنه أن يعزل البرازيل وأن يرغم شركات المواد الغذائية الكبرى، التي تواجه تهديد ردة الفعل السلبية الهائلة من قِبَل المستهلكين على مستوى العالم، على التوقف عن شراء المنتجات البرازيلية.

من خلال تحويل أنظمة الطاقة والغذاء، يمكننا أن نستمتع بالطاقة منخفضة التكلفة، ووجبات غذائية صحية ومُرضية، دون أن نخرب البيئة، والواقع أن أطفال المدارس الثانوية المضربين من أجل سلامة المناخ قاموا بواجبهم، ويتعين على ساسة مثل ترمب وبولسونارو أن يقوموا هم أيضاً بواجبهم أو يبتعدوا عن الطريق.

Ⅶ أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ السياسة الصحية والإدارة في جامعة كولومبيا، وهو مدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة.